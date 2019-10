Champions League - 4. Spieltag: Spiele, Datum, Termin und Übertragung

Noch vor der Winterpause wird die Gruppenphase der Champions League abgeschlossen. SPOX schaut auf den kommenden Spieltag der UEFA Champions League und gibt Euch alle Infos zu den Partien sowie zur Übertragung

Champions League, 4. Spieltag: Partien und Termine / Datum im Überblick

Dienstagspartien:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 05.11.19 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11.19 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11.19 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11.19 21 Uhr SSC Neapel RB Salzburg DAZN DAZN 05.11.19 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11.19 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11.19 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11.19 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

Mittwochspartien:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 06.11.19 18.55 Uhr FC Bayern München Olympiakos Piräus Sky Sky 06.11.19 18.55 Uhr Lokomotive Moskau Juventus Turin DAZN DAZN 06.11.19 21 Uhr Roter Stern Belgrad Tottenham Hotspur DAZN DAZN 06.11.19 21 Uhr Bayer Leverkusen Atletico Madrid DAZN DAZN 06.11.19 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Brügge DAZN DAZN 06.11.19 21 Uhr Atalanta Bergamo Manchester City DAZN DAZN 06.11.19 21 Uhr Dinamo Zagreb Shakhtar Donezk DAZN DAZN 06.11.19 21 Uhr Real Madrid Galatasaray Istanbul DAZN DAZN

Champions League - 4. Spieltag: Wer zeigt welche Partien?

Am vierten Spieltag der diesjärigen Champions League Saison zeigt Sky jeweils eine ausgewählte Partie am Dienstag bzw. Mittwoch live und in voller Länge sowie die Spieltags-Konferenz. Neben der Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden via SkyGo auch einen Livestream an.

Alle restlichen Begegnungen werden live und in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt. Außerdem hat DAZN die Highlights aller Spiele im Programm.

Champions League Saison 19/20: Der Terminplan