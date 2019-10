Champions League - Stimmen und Reaktionen: BVB "sehr glücklich und erleichtert"

11/16

MARCO REUS: Offensiv blieb es sehr still um den BVB-Kapitän. Seine besten Aktionen hatte er in der Defensive: Eroberte mit Piszczek vor dem 1:0 den Ball und klärte kurz vor der Pause in höchster Not per Kopf. Er konnte den BVB nicht aufwecken. Note: 4,5.