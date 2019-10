Inter Mailand gegen Borussia Dortmund (BVB) in der Champions League im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund trifft am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf Inter Mailand. Mit einem Sieg und einem Remis ist der BVB in Gruppe F weiter voll auf Kurs Achtelfinale und mit 2:0 Toren und vier Punkten sogar Spitzenreiter. Hier könnt ihr die wegweisende Begegnung der Schwarz-Gelben im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: BVB bei Inter Mailand im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem BVB und Inter Mailand am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Anstoß zur Partie im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: "Marco Reus schießt den BVB aus der Krise." So lautete der Tonus der deutschen Sportmedien am Samstagabend, nachdem der BVB-Kapitän in einem hart umkämpften Topspiel gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach für den 1:0-Siegtreffer gesorgt hatte. Der Sieg der Schwarz-Gelben gegen die Fohlen-Elf war elementar für das angeknackste Dortmunder Selbstvertrauen.

© getty

BVB in der Champions League in Gruppe F mit Barca und Inter

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 2 +2 4 2 FC Barcelona 2 +1 4 3 SK Slavia Praha 2 -2 1 4 Inter Mailand 2 -1 1

Champions League: BVB gegen Inter Mailand im TV und Live-Stream

Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand am heutigen Mittwochabend wird exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender teilt sich auch in der aktuell laufenden Spielzeit die Übertragungsrechte mit DAZN, hat jedoch pro Spieltag das Recht, zwei Spiele sowie die Sky-Konferenz exklusiv zu übertragen.

An diesem 3. Spieltag fiel die Wahl des Pay-TV-Senders auf die Partie des FC Bayern bei Olympiakos Piräus und dem Spiel der Dortmunder bei Inter Mailand. Alle anderen Partien am heutigen Mittwoch werden live und exklusiv in voller Länge vom Streamingdienst DAZN gezeigt. Die Highlights zum BVB-Spiel gegen Inter stehen außerdem bereits kurz nach Abpfiff auf der Plattform zur Verfügung.

Ein Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Für Neukunden gibt es den ersten Monat gratis dazu (hier geht's zu den ersten 30 Tagen kostenlos bei DAZN). Außerdem habt Ihr die Möglichkeit ein Jahres-Abo abzuschließen, wodurch sich die monatlichen Kosten auf knapp 10 Euro pro Monat reduzieren.

Inter Mailand gegen Borussia Dortmund heute live: Vorschau

Nach drei Remis in der Bundesliga in Folge und spielerisch eher mauen Darbietungen war Trainer Lucien Favre in die Kritik geraten. Am Mittwoch berichtete die SportBild, dass Jose Mourinho als potenzieller Nachfolger gehandelt werde, sollte Favre mit dem BVB nicht in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Sieg über Gladbach war ein erster Schritt dorthin, nun soll in Mailand der nächste folgen.

Dabei nicht helfen können, wird ausgerechnet der Siegtorschütze vom Samstag. Reus trat aufgrund der Nachwirkungen eines grippalen Infekts die Reise nach Mailand gar nicht erst an. Auch Paco Alcacer wird dem BVB bei Inter fehlen. Wieder mit an Bord sind hingegen Mario Götze und der gegen Gladbach suspendierte Jadon Sancho. Torhüter Roman Bürki, der gegen die andere Borussia aufgrund einer Kapselzerrung verletzt ausgewechselt werden musste, steht im Aufgebot, allerdings ist hinter seinem Einsatz noch ein kleines Fragezeichen.

Anders als beim BVB läuft der Inter-Motor in dieser Saison mit prominenten Neuzugängen auf (Romelu Lukaku) und neben dem Platz (Trainer Antonio Conte) bereits auf Hochtouren. Inter gewann sieben von acht Serie-A-Spielen und liegt in der Tabelle aktuell nur einen Zähler hinter Abo-Meister Juventus. In der Champions League starteten die Nerazzurri jedoch weniger berauschend. Auf ein Remis gegen Sparta Prag folgte eine 1:2-Niederlage gegen den FC Barcelona. Aktuell hat der BVB aufgrund des besseren Torverhältnbisses sogar die Tabellenführung in der Gruppe F inne.

BVB gegen Inter Mailand: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. So könnten die Teams auflaufen: