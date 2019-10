Champions League: Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream?

In der Champions League muss der FC Bayern heute bei den Tottenham Hotspur ran. SPOX verrät Euch, wer das Spiel im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. FC Bayern im TV und Livestream?

Das Topspiel der Gruppe B wird vom Streamingdienst DAZN live und in voller Länge übertragen. Durch das Picking System darf DAZN in Deutschland und Österreich dieses Spiel zeigen. Die Berichterstattung beginnt heute um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Der Pay-TV-Sender Sky, der ebenfalls die Champions League überträgt, darf die Partie nur in der Konferenzschaltung zeigen.

Was ist eigentlich DAZN?

Der Streamingdienst DAZN ist seit 2016 online. Seit dieser Saison überträgt DAZN 40 Partien der Bundesliga, darunter die Freitags- und Montagsspiele. Außerdem darf DAZN den deutschen Supercup sowie die Relegationspartien (Bundesliga/2.Liga und 2.Liga/3.Liga) zeigen.

Neben den Bundesliga-Spielen darf DAZN 110 Spiele der UEFA Champions League sowie jede Partie der UEFA Europa League live und in voller Länge übertragen. In der Europa League bietet DAZN sogar noch eine Konferenz, die GoalZone, an. Außerdem hat der Streamingdienst die spanische LaLiga, italienische Serie A, französische Ligue 1 und weitere Ligen im Programm.

Für Nicht-Fußballfans hat DAZN ebenfalls ein umfangreiches Programm. So gibt es auf DAZN unter anderem die NBA, NFL, MLB, NHL, UFC und MotoGP zu sehen. Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr auf DAZN im Eurosport-Channel sogar die Olympischen Spiele, Grand-Slam-Tennis (Australian, French und US Open) und die Tour de France verfolgen.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro oder 119,99 Euro jährlich.

Tottenham vs. FC Bayern: Vorschau

Die Partie zwischen Tottenham und den Bayern wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das neugebaute Tottenham Stadium, in das 62.062 Zuschauer passen. Schiedsrichter des Spiels ist Clement Turpin.

Die Fakten rund um das Spiel:

Die Münchner sind seit elf Gruppenspielen in Folge ungeschlagen (neun Siege, zwei Remis) - von November 2005 bis September 2009 schafften die Münchner letztmals eine längere Serie in CL-Gruppenspielen (16 Spiele). Die letzte Niederlage in der CL-Gruppenphase gab es für die Bayern beim 0:3 bei Paris Saint-Germain am 2. Spieltag der Saison 2017/18.

In sieben der jüngsten neun Saisons zogen die Bayern als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, nur zwei Mal als Zweiter.

An Spieltag 2 blieben die Bayern in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils sieglos (ein Remis, zwei Niederlagen).

Kein Team gab am ersten Spieltag so viele Torschüsse wie der FC Bayern ab (33).

Die Spurs haben sechs ihrer letzten sieben Heimspiele in der Gruppenphase der Königsklasse gewonnen.

Der Klub aus London hat sich zum 5. Mal in seiner Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert.

Heung-min Son konnte mit Hamburg und Leverkusen nur eins seiner acht BL-Duelle gegen die Bayern gewinnen (zwei Remis, fünf Niederlagen)

In seinen letzten 23 CL-Gruppenspielen traf Lewandowski 24 Mal.

Karl-Heinz Rummenigge war bei allen vier Duellen gegen die Spurs als Spieler dabei und erzielte beim 4:1-Sieg der Bayern im Olympiastadion im November 1982 einen Treffer.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER

Falls Ihr unterwegs seid und das Spiel nicht auf DAZN sehen könnt, aber dennoch auf dem Laufenden bleiben wollt, ist SPOX die richtige Adresse für Euch. Hier bei SPOX könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen. Ihr könnt Ihr sogar zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz wählen.

Täglich bietet Euch SPOX zahlreiche Liveticker aus der Welt des Sports zur Verfügung. Egal, ob Tennis, Fußball oder Rennsport, bei SPOX bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Champions League: Spurs gegen FCB - Voraussichtliche Aufstellungen

Die Spurs müssen auf folgende Spieler verzichten: Giovani Lo Celso (Hüftverletzung), Ryan Sessegnon (Oberschenkelverletzung) und Juan Foyth (Knöchelverletzung).

Bayern-Trainer Niko Kovac stehen Fiete Arp (Kahnbeinbruch) und Leon Goretzka (Oberschenkelverletzung) nicht zur Verfügung. Außerdem könnte Lucas Hernandez ausfallen, nachdem er gegen Paderborn zur Pause ausgewechselt werden musste. Dafür könnte David Alaba nach seinem Muskelfaserriss sein Comeback feiern, alternativ würde Alphonso Davies auf der Position spielen.

Spurs: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Sissoko, Ndombele - Eriksen, Alli, Son - Kane

Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Sissoko, Ndombele - Eriksen, Alli, Son - Kane FCB: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Martinez - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die letzten Duelle

Tottenham Hotspur und der FC Bayern München trafen vier Mal im Europapokal aufeinander.

Wettbewerb Spieltag Datum Heim Gast Ergebnis UEFA Cup Achtelfinale 07.12.1983 Tottenham Hotspur FC Bayern München 2:0 UEFA Cup Achtelfinale 23.11.1983 FC Bayern München Tottenham Hotspur 1:0 Europapokal der Pokalsieger Achtelfinale 03.11.1982 FC Bayern München Tottenham Hotspur 4:1 Europapokal der Pokalsieger Achtelfinale 20.10.1982 Tottenham Hotspur FC Bayern München 1:1

Die Tabelle der Gruppe B mit Tottenham und dem FCB

Die Bayern gewannen das erste Gruppenspiel gegen Belgrad mit 3:0. Die Spurs dagegen kamen nicht über ein 2:2-Unentschieden in Piräus hinaus.

Platz Mannschaft Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern München 3 3 2 Olympiakos Piräus 0 1 Tottenham Hotspur 0 1 4 Roter Stern Belgrad -3 0

Champions League: So schnitt der FCB in den letzten Jahren ab

Die Bayern kamen in sechs der vergangenen acht Spielzeiten mindestens bis ins CL-Halbfinale, die Ausnahmen bildeten das Aus im Viertelfinale 2016/17 gegen Real Madrid und im Achtelfinale 2018/19 gegen den FC Liverpool.