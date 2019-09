Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München: Datum und Übertragung im TV und Livestream

In der UEFA Champions League hat der FC Bayern München seine Arbeit getan und am 1. Spieltag mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad gewonnen. Doch schon am 2. Spieltag gastieren die Bayern beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur. Wann es zu diesem Topspiel kommt und wo Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Endlich wieder Königsklasse! Mit DAZN bist Du bei über 100 Spielen UEFA Champions League, inklusive Tottenham gegen FC Bayern live und hautnah mit dabei! Sichere Dir dazu jetzt Deinen Gratismonat!

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Anstoß und Austragungsort

Ausgetragen wird dieses Hammer-Spiel im Tottenham Hotspur Stadium In London. Erst im April dieses Jahres wurde das neue Stadion der Spurs, das eine knappe Milliarde Euro gekostet hat, eröffnet. 62.062 Zuschauer passen in die Arena, die am Dienstag, den 1. Oktober, wenn beide Teams aufeinandertreffen, vermutlich ausverkauft sein wird. Anstoß ist um 21 Uhr.

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern live im TV und Stream sehen

Bayern-Fans, die über ein DAZN-Abonnement verfügen, können sich jetzt freuen, denn das Spiel wird live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform zu sehen sein. Hier verpasst Ihr keine Sekunde der Partie und könnt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Tore und Höhepunkte in den DAZN-Highlights ansehen.

Nur mit DAZN seht Ihr das komplette Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde, doch auch Sky-Kunden müssen nicht traurig sein. Immerhin hat der Pay-TV-Sender sich die Übertragungsrechte für die Konferenz gesichert. Wenn die Bayern auf Tottenham treffen, könnt Ihr das Match also auch auf Sky zusammen mit den parallellaufenden Spielen verfolgen und je nach Bedarf auf die Streaming-Angebote SkyGo oder das Sky-Ticket ausweichen, die jedoch beide ebenfalls kostenpflichtig sind.

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern live im Ticker

Natürlich müssen auch Fans der Königsklasse ohne Bezahlfernsehen nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Wie gewohnt tickern wir das Spiel natürlich im SPOX-Liveticker für Euch mit. Hier verpasst Ihr garantiert keine Szene und selbstverständlich halten wir Euch hier im Minutentakt auf dem Laufenden.

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die Teams im Check

Der FC Bayern München hat im ersten Spiel seine Pflichtprüfung bestanden und Roter Stern Belgrad mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg in die Schranken gewiesen. Während die Münchner in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss zuließen, gab der Angriff rund um Robert Lewandowski stolze 34 Schüsse abgeben.

Auf der anderen Seite stehen die Nordlondoner, die im ersten Spiel der Gruppenphase bereits einen Dämpfer hinnehmen mussten. Gegen Olympiakos Piräus hieß der Endstand 2:2, wobei das Team von Trainer Mauricio Pochettino einen 2:0-Vorsprung verspielte.

Auch in der Premier League läuft es für die Spurs alles andere als zufriedenstellend. Am Wochenende musste sich der Klub mit 1:2 Leicester City geschlagen geben und läuft nach sechs Spielen einem Rückstand von zehn Punkten auf Tabellenführer Liverpool hinterher.

Auf dem Papier steht der FC Bayern somit nach einem Spieltag souverän auf dem ersten Platz und damit das auch so bleibt, soll gegen den wohl stärksten Gruppengegner am 1. Oktober der zweite Dreier im zweiten Spiel her.

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte 1 FC Bayern München 1 3:0 3 3 2 Tottenham Hotspur 1 2:2 0 1 2 Olympiakos Piräus 1 2:2 0 1 4 Roter Stern Belgrad 1 0:3 -3 0

Champions League: So geht es für den FC Bayern München weiter

Nachdem der 2. Spieltag überstanden ist, geht es für den FC Bayern München weiter Richtung Griechenland. Dann heißt der Gegner Olympiakos Piräus, ehe es schon zwei Wochen darauf in der Rückrunde gegen selbige Mannschaft zuhause in der Allianz Arena geht.