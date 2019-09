Tottenham gegen FC Bayern München gratis / kostenlos im Probemonat auf DAZN sehen

Die Partie des FC Bayern München gegen Tottenham Hotspurs am 2. Spieltag der Champions League könnt Ihr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Wie Ihr das Angebot kostenlos testen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Tottenham Hotspur - FC Bayern München: Austragungsort und Termin

Der FC Bayern München muss am 2. Spieltag der Champions League am Dienstag, den 1. Oktober 2019, gegen Tottenham Hotspur ran. Das Spiel findet in London statt, das Platz für 62.000 Zuschauer bietet. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

Das Duell zwischen dem FCB und Tottenham wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen könnt Ihr die Partie live und exklusiv in voller Länge auf DAZN schauen - sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Der Sportstreaming-Dienst hat sich die Rechte für ausgewählte Spiele der Champions League gesichert und zeigt unter anderem Bayern gegen Tottenham.

Die Übertragung auf DAZN beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 20.45 Uhr. Foldendes DAZN-Team wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Champions League: Der 2. Spieltag live auf DAZN

Neben dem Spiel des deutschen Rekordmeisters überträgt DAZN auch zahlreiche weitere Spiele des 2. Spieltags der Champions League. Hier gibt es die Partien in der Übersicht. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr natürlich auch diese Partien live sehen.

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN

Die Spiele am Mittwoch

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE 2. Oktober 18.55 Uhr KRC Genk vs. SSC Neapel DAZN 2. Oktober 18.55 Uhr Slavia Prag vs. Borussia Dortmund Sky 2. Oktober 21 Uhr FC Liverpool vs. Red Bull Salzburg DAZN 2. Oktober 21 Uhr FC Barcelona vs. Inter Mailand DAZN 2. Oktober 21 Uhr RB Leipzig vs. Olympique Lyon DAZN 2. Oktober 21 Uhr Zenit St. Petersburg vs. Benfica Lissabon DAZN 2. Oktober 21 Uhr OSC Lille vs. FC Chelsea DAZN 2. Oktober 21 Uhr Valencia FC vs. Ajax Amsterdam DAZN

Tottenham gegen Bayern im Livestream sehen: Was ist DAZN?

Der Sportstreaming-Dienst zeigt pro CL-Spieltag sieben der acht Einzelspiele live und exklusiv in voller Länge sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Sky hat dagegen nur die Rechte für ein Einzelspiel live und in voller Länge sowie für die Konferenz.

Neben der Champions League hat DAZN auch alle Spiele der Europa League und ausgewählte Spiele der Bundesliga in seinem Livesport-Angebot. Hinzu kommen Partien aus weiteren europäischen Topligen wie Serie A, LaLiga, Ligue 1 oder auch aus der MLS.

Doch nicht nur Fußball-Fans kommen bei DAZN auf ihre Kosten. Das "Netflix des Sports" verfügt zudem über die Rechte an sämtlichen Events aus der Sport-Welt im Tennis, Basketball, American Football, Eishockey oder auch Kampfsport. Das Angebot kostet 11,99 Europ pro Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Ihr könnt eure Mitgliedschaft jederzeit kündigen.

Tottenham gegen FC Bayern München: Die Ausgangslage

Das erste Spiel der neuen Champions-League-Saison konnte Bayern München mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad für sich entscheiden. Mit Tottenham wartet nun der härteste Brocken der Gruppenphase auf die Münchener. Die Spurs trennten sich in ihrer ersten Partie allerdings nur 2:2-Unentschieden gegen Olympiakos Piräus.