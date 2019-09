Wer die UEFA Champions League in dieser Saison live und vor allem legal sehen will, kommt um ein Abonnement bei einem Pay-TV- oder Streaming-Sender nicht herum. Doch welche Spiele gibt es wo zu sehen und welches ist das beste Angebot? Das alles erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League live und legal im TV und Livestream sehen

Die traurige Nachricht für alle Fußballfans gleich vorweg: Die UEFA Champions League wird in dieser Saison nicht im Free-TV übertragen. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass Ihr auf die Spiele der Königsklasse verzichten müsst. Mit dem Streaming-Dienst DAZN seid Ihr nämlich bei über 100 Spielen des höchsten europäischen Vereinswettbewerb live und exklusiv in voller Länge mit von der Partie.

Die Plattform hat sich die Übertragungsrechte an 14 von 16 Duellen pro Spieltag in der Gruppenphase gesichert. Somit seht Ihr den Großteil der Matches nur auf DAZN komplett und in voller Länge als Einzelspiel. 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr müsst Ihr für ein Abonnement bei DAZN blechen, wobei der erste Monat völlig umsonst ist und Ihr keinen Cent bezahlen müsst.

Wie gewohnt gibt es die Champions League aber auch weiterhin auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Dieser zeigt alle Spiele in der Konferenz und zwei Spiele pro Spieltag als Exklusivspiel bei sich im Bezahlfernsehen oder via SkyGo im Livestream.

Bereits in den nächsten Tagen steht in der Königsklasse das ein oder andere Topspiel auf dem Programm. Unter anderem gastiert der FC Bayern München am Dienstag beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur und will nach dem Pflichtsieg im ersten Spiel gegen Roter Stern Belgrad den nächsten Sieg feiern.

Auch am Mittwoch steht ein wahres Spitzenspiel auf dem Plan. In der Gruppe von Borussia Dortmund treten Inter Mailand und der FC Barcelona gegeneinander an. Beide Spiele seht Ihr bei DAZN im Livestream.

Übrigens: Mit DAZN bekommt Ihr nicht nur über 100 Spiele der Königsklasse zu sehen, sondern habt Zugriff auf die komplette Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und seit dieser Saison auch 40 Exklusivspiele der deutschen Bundesliga.