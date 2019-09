Champions League: FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad heute im LIVE-TICKER

Zum Auftakt in die neue Saison in der Champions League empfängt der FC Bayern München am 1. Spieltag Roter Stern Belgrad in der Allianz Arena. Hier tickern wir die Partie live für Euch mit.

FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Zuletzt trafen die Bayern 2007 auf die Serben. Im damaligen UEFA Cup besiegte der FCB Belgrad mit 3:2 in der Gruppenphase.

Vor Beginn: Beim FC Bayern fallen Leon Goretzka (OP am Oberschenkel) und David Alaba (Muskelfaserriss in den Adduktoren) verletzt aus. Lucas Hernandez wird deswegen wohl wieder den Linksverteidiger geben und Jerome Boateng in der Innenverteidigung auflaufen.

Vor Beginn: Die Partie ist für 21 Uhr am heutigen Mittwoch angesetzt. Geleitet wird das Spiel von Bobby Madden (Schottland).

Champions League: FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad live sehen

