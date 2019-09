Champions League - FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad: TV, Termin, Datum

Der FC Bayern trifft am 1. Spieltag der Champions-League-Saison 2019/20 auf Roter Stern Belgrad. An welchem Termin die Partie stattfindet und wo Ihr sie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League - FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad: Termin und Spielort

Die neue Champions-League-Saison steht vor der Tür. Für den FC Bayern geht es am Mittwoch, den 18. September, um 21 Uhr los. Dann trifft der deutsche Rekordmeister in der Allianz Arena auf Roter Stern Belgrad.

Schon um 18.55 Uhr tragen Olympiakos und Tottenham Hotspur die zweite Partie des Tages in der Gruppe B aus.

FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad live im TV und Livestream sehen

In Deutschland ist die Partie ausschließlich auf Sky im Pay-TV oder über Sky Go im Livestream zu sehen. In Österreich zeigt DAZN das Spiel live.

Der Streamingdienst hat sich hierzulande darüber hinaus für den Mittwoch die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau sowie alle anderen Partien des Tages gesichert. Insgesamt zeigt DAZN 110 Spiele in dieser Champions-League-Saison, wobei 104 davon exklusiv sind.

Wenn Ihr die Highlights vom Bayern-Spiel sehen wollt, seid Ihr auf DAZN ebenfalls richtig. Schon 40 Minuten nach Abpfiff gibt es hier die wichtigsten Szenen zu sehen. Ab Donnerstag, 0 Uhr findet Ihr die Höhepunkte auch auf SPOX.

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele vom 18. September im TV und Livestream

Gruppe Heim Auswärts Anstoß Übertragung A Club Brügge Galatasaray Istanbul 18.55 Uhr DAZN A Paris Saint-Germain Real Madrid 21.00 Uhr DAZN B Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 18.55 Uhr DAZN B FC Bayern München Roter Stern Belgrad 21.00 Uhr Sky/Sky Go C Schachtar Donezk Manchester City 21.00 Uhr DAZN C Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 21.00 Uhr DAZN D Atletico Madrid Juventus Turin 21.00 Uhr DAZN D Bayer 04 Leverkusen Lokomotive Moskau 21.00 Uhr DAZN

Roter Stern Belgrad: Bizarre Feier nach CL-Qualifikation

Es waren schon bizarre Bilder, die man in Belgrad sah, nachdem Roter Stern in den CL-Playoffs die Young Boys Bern ausschaltete und den Einzug in die Gruppenphase perfekt machte. Spieler und Fans nämlich feierten auf einem Panzer, der durch die serbische Hauptstadt fuhr. Ausgestattet waren sie zum Teil mit Armeehelmen und jeder Menge Pyrotechnik.

Der Panzer kam laut Medien im Jugoslawien-Krieg zum Einsatz, entsprechend brüskiert reagierte Kroatien auf die Szenen, die offenbar von einem Fanclub aus Belgrad organisiert worden sind.

Übrigens: Der Panzer stand bereits Tage vor dem Spiel vor dem Stadion. Die Reaktion der UEFA auf die Vorkommnisse? Entspannt: "Der Panzer vor dem Stadion ist kein Problem, solange nicht damit geschossen wird."

Champions-League-Gruppe B: Bayern und Tottenham die Favoriten

Für den FCB ist klar: Ein Sieg gegen Belgrad ist Pflicht, wenn man sich eine gute Ausgangsposition für einen möglichen Gruppensieg sichern möchte. Schließlich haben die Münchner mit Tottenham Hotspur einen harten Konkurrenten, wenn es um Platz eins in der Gruppe B geht. Belgrad und Olympiakos Piräus werden hingegen eher Außenseiterchancen zugerechnet.