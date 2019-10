Champions League: FC Barcelona gegen Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona empfängt am 2. Spieltag der UEFA Champions League Inter Mailand. Alles zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und sehe das Spiel umsonst!

FC Barcelona gegen Inter Mailand: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen den beiden Teams wird am heutigen Mittwoch um 21 Uhr stattfinden. Austragungsort ist das legendäre Camp Nou. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Damir Skomina (SVN)

Damir Skomina (SVN) Assistenten: Jure Praprotnik, Robert Vukan (beide SVN)

Jure Praprotnik, Robert Vukan (beide SVN) Vierter Offizieller: Rade Obrenovic (SVN)

Rade Obrenovic (SVN) VAR: Danny Makkelie (NED)

Danny Makkelie (NED) VAR-Assistent: Slavko Vincic (SVN)

© getty

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich dieses Spiel ausgesucht und darf so die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky darf dieses Spiel nur in einer Konferenzschaltung zeigen.

Die Berichterstattung auf DAZN beginnt wenige Minuten vor Anpfiff mit folgendem Personal:

Kommentator: Andreas Renner

Andreas Renner Experte: Lutz Pfannenstiel (Sportvorstand Fortuna Düsseldorf)

Auf DAZN seht Ihr neben 110 Spielen der UEFA Champions League jede Partie der Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 sowie 40 Spiele der Bundesliga. Außerdem hat der Streamingdienst andere Sportarten wie Basketball, Tennis, Boxen, Darts, MMA, American Football oder Eishockey im Programm.

Das DAZN-Abo kostet 11,99 Euro im Monat. Ihr aber auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

Champions League: Barca vs. Inter heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet Euch zu jeder Partie der UEFA Champions League einen Liveticker. So auch zu diesem Spiel:

Ihr habt sogar die Option, das Spiel einzeln oder in der Konferenz zu verfolgen.

Champions League - Barcelona vs. Inter: Vorschau

Das sind die Fakten rund um die Partie:

Barcelona und Inter duellierten sich im Europapokal insgesamt acht Mal - immer in der Champions League. Nur eins (CL-Halbfinale, siehe Thema oben) der acht Partien verloren die Katalanen (vier Siege, drei Remis).

Besser geht es nicht: Der FC Barcelona gewann alle seine vier Europapokal-Heimspiele gegen die Nerazzurri und behielt immer eine Weiße Weste (8:0 Tore).

19 Gastspiele gab es für Inter in Spanien - in keinem Land liefen die Blau-Schwarzen im Europapokal häufiger auf. Lediglich 3-mal gingen die Italiener als Sieger vom Platz (zwei Remis, 14 Niederlagen). Der letzte Sieg (5:1 in Valencia) liegt fast 15 Jahre zurück.

Die Tabelle mit Barca und Inter

Alle Mannschaften spielten am ersten Spieltag unentschieden.