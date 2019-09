Champions League gratis im Probemonat auf DAZN sehen

Die UEFA Champions League ist wieder in vollem Gange. Um die Spiele der Königsklasse live zu verfolgen, benötigt Ihr nicht viel. Ein DAZN-Abonnement reicht dafür schon vollkommen aus. Wie Ihr an ein Abo beim Streaming-Dienst kommt und welche Spiele Euch dort erwarten, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League live und gratis im Livestream auf DAZN

Mit DAZN habt Ihr die Gelegenheit, einen Monat lang die UEFA Champions League völlig kostenlos im Livestream zu sehen. Der Streaming-Dienst bietet mit seinem einmonatigen Probeabo allen Fans die Möglichkeit, in das Angebot zu schnuppern.

In dieser Saison zeigt DAZN über 100 Spiele der UEFA Champions League live und als einziger Streaming-Sender in Deutschland und Österreich auch exklusiv in voller Länge. Lediglich die Rechte an zwei von 16 Spielen pro Spieltag gehen an den Pay-TV-Sender Sky.

DAZN: Sportevents im Livestream sehen

Die Fülle an Sportveranstaltungen, die DAZN in seinem Programm anbietet, ist enorm. Von Fußball und Tennis über Motorsport und Boxen bis hin zur NFL, MBL und, und, und. Auf DAZN seht Ihr mehr Sport als irgendwo sonst aus einer Hand.

Übrigens: Seit der Kooperation mit Eurosport hält DAZN die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga und streamt täglich 24 Stunden die beiden Eurosport-Channels.

Ein Abonnement bei DAZN erhaltet Ihr ab 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Dabei kostet Euch der erste Monat keinen Cent.

UEFA Champions League: Der 2. Spieltag mit DAZN

Der 2. Spieltag in der UEFA Champions League steht an und mit Eurem DAZN-Gratismonat habt Ihr die Möglichkeit, fast jedes Spiel live und in voller Länge auf Euer Gerät zu streamen. Klassiker wie Barcelona gegen Inter Mailand oder das Topspiel am Dienstag zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur entgehen Euch somit nicht.