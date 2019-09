Champions League, Übertragung: Was überträgt DAZN? Was überträgt Sky?

6/30

MATS HUMMELS: Bestach immer wieder durch gutes Stellungsspiel (7 abgefangene Bälle) und einer sauberen Zweikampfführung (100 Prozent). Rettete ein ums andere Mal in höchster in Not (9 klärende Aktionen). Eine überragende Partie des 30-Jährigen. Note: 1.