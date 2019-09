Champions League, 2. Spieltag: Datum, Partien, Übertragung im TV und Livestream

Der zweite Spieltag in der Champions League steht bald an. SPOX erklärt Euch, welche Spiele es an diesem Spieltag gibt und wo Ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN

Die Spiele am Mittwoch

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE 2. Oktober 18.55 Uhr KRC Genk vs. SSC Neapel DAZN 2. Oktober 18.55 Uhr Slavia Prag vs. Borussia Dortmund Sky 2. Oktober 21 Uhr FC Liverpool vs. Red Bull Salzburg DAZN 2. Oktober 21 Uhr FC Barcelona vs. Inter Mailand DAZN 2. Oktober 21 Uhr RB Leipzig vs. Olympique Lyon DAZN 2. Oktober 21 Uhr Zenit St. Petersburg vs. Benfica Lissabon DAZN 2. Oktober 21 Uhr OSC Lille vs. FC Chelsea DAZN 2. Oktober 21 Uhr Valencia FC vs. Ajax Amsterdam DAZN

Die Champions League live im TV und Livestream

Die Champions League wird in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. DAZN überträgt pro Spieltag sieben der acht Einzelspiele live und exklusiv in voller Länge. Sky hingegen überträgtein Einzelspiel live und in voller Länge, dazu gibt es alle Partien in der Konferenz. Dabei gibt es zwischen Deutschland und Österreich hinsichtlich der Auswahl der Spiele Unterschiede.

Der Kracher zwischen Tottenham und Bayern wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich auf DAZN übertragen. Die Berichterstattung für dieses Spiel beginnt am 1. Oktober um 21 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Auf DAZN seht Ihr neben 110 Spielen der Champions League auch alle Partien der Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Dazu kommt es noch weitere Top-Ligen, wie die MLS, im Programm.

Aber auch für andere Sportarten ist DAZN Eure Nummer 1: So darf der Streamingdienst sämtliche Events der Sport-Welt im Tennis, Basketball, American Football, Eishockey oder Boxen übertragen. Durch die Kooperation mit Eurosport gibt es auf dem Eurosport-Channel auf DAZN sogar die Olympischen Spiele oder die Tour de France zu sehen.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro erhältlich.

Champions League 2019/20: Der Spielplan

Nach dem ersten Spieltag am 17. und 18. September steht nun der zweite Spieltag der Gruppenphase bevor. Das Finale findet am 30. Mai in Istanbul statt.