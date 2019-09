Champions League: Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid gegen Juventus Turin heute im TV und Livestream?

Am ersten Spieltag der Königsklasse begegnen sich heute Atletico Madrid und Juventus Turin. In diesem gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung im TV oder Livestream.

Sichert Euch hier Euren DAZN-Gratismonat und seht über 100 Spiele der Champions League kostenlos.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid gegen Juventus Turin im TV und Livestream?

Live und in voller Länge könnt Ihr diese Begegnung in Deutschland und in Österreich nur auf DAZN schauen. Auf DAZN werdet Ihr kurz vor dem Anstoß (21 Uhr) von Kommentator Carsten Fuß und dem Experten Benny Lauth empfangen.

Neben dieser Partie könnt Ihr auf DAZN über 100 weitere Spiele der UEFA Champions League, sowie die Europa League, alle Freitagsspiele der Bundesliga und Kracher aus der Serie A, La Liga und Ligue 1 sehen. Dazu gibt es Highlights wie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis-Grand-Slams (US-Open, Australian Open, French Open), MMA, Boxen und vieles mehr.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro, wobei Ihr euch auch ein Jahresabo für 119,99 Euro sichern könnt. Hier könnt Ihr das komplette Programm einen Monat lang gratis testen.

Sky bietet zudem eine Konferenz zu allen gleichzeitig stattfinden Spielen an.

Champions League: Atletico - Juve im Liveticker auf SPOX

Auf SPOX verpasst ihr ebenfalls keine wichtige Aktion des Duells zwischen Atletico Madrid und Juventus: Bei uns könnt Ihr Euch für einen Liveticker für die Konferenz oder für das Einzelspiel entscheiden.

Auch Spiele der Europa League, Bundesliga, 2. und 3. Liga und viele weitere Sportarten wie z.B. Tennis, Formel 1, oder Basketball findet Ihr bei uns - werft dafür einfach einen Blick auf unseren Liveticker-Kalender.

Champions League: Wo und wann spielen Atletico und Juve?

Atletico empfängt seine italienischen Gäste im Metropolitano in Madrid. Los geht das Spektakel um 21 Uhr, Danny Makkelie wird die Begegnung leiten - die Assistenten Mario Diks und Hessel Steegstra, der vierte Offizielle Siemen Mulder und VAR Jochem Kamphuis werden ihn unterstützen.

Atletico gegen Juventus: Voraussichtliche Aufstellungen

Noch steht die Startelf der beiden Teams nicht fest, aber so könnten beide Teams heute an den Start gehen:

Atletico: Oblak - Trippier, Savic, Giminez, Lodi - Saul, Llorente, Koke - Joao Felix - Vitolo, Diego Costa

Oblak - Trippier, Savic, Giminez, Lodi - Saul, Llorente, Koke - Joao Felix - Vitolo, Diego Costa Juventus: Szczesny - Danilo, de Ligt, Bonucci, Sandro - Pjanic - Khedira, Matuidi - Bernardeschi, Ronaldo, Costa

Champions League: Der 1. Spieltag im Überblick

Borussia Dortmund und RB Leipzig haben gestern bereits Ihre Auftaktspiele absolviert, heute sind aus deutscher Sicht noch der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen dran. Hier habt Ihr eine Übersicht sämtlicher Begegnungen des ersten Spieltags: