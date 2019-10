Champions League: Tottenham Hotspur gegen Bayern München – Wetten und Quoten

Die Champions League geht in die zweite Runde, der FC Bayern München ist zu Gast bei Tottenham Hotspur. Wie die Buchmacher die Chancen beider Teams einschätzen, welche Quoten es gibt und wo die Begegnung im TV und Livestream verfolgt werden kann, erfahrt Ihr bei SPOX.

Über 100 Spiele der Königsklasse gibt es live und exklusiv auf DAZN. Testet den Dienst hier einen Monat lang gratis.

Champions League live: Wo und wann spielen Tottenham und Bayern?

Die Bayern sind bereits in London angekommen, gespielt wird im Tottenham Hotspur Stadium in London. Ab 21 Uhr wird dort gekickt, Schiedsrichter für die Partie ist Clement Turpin - Nicolas Danos und Cyril Gringore seine Assistenten.

Champions League: Die Wettquoten für Tottenham - Bayern

Obwohl die Bayern auswärts antreten, gelten sie gegen den letztjährigen Champions-League-Finalisten als Favorit. Das 2,10-fache bekommt Ihr bei bwin potenziell auf Eure Einsätze zurück, wenn Ihr auf die Münchner setzt, für Tottenham gibt es das dreifache. Am meisten Geld könnte ein Unentschieden einbringen, dafür liegt die Quote bei 3,80.

Diese Quoten wurdem am Montag nachgeschaut.

© getty

Champions League live: Tottenham Hotspur - Bayern München im TV und Livestream

In der Gruppenphase werden sieben der acht Spiele an einem Spieltag live und exklusiv in voller Länge auf DAZN übertragen, so auch das Duell zwischen den Spurs und Bayern. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Jonas Hummels, dann stößt Kommentator Jan Platte dazu. Das Ganze könnt Ihr sowohl am PC als auch Euren mobilen Endgeräten verfolgen.

Auch sonst kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten, DAZN hat die Champions League, Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 im Programm. Für ein Abonnement zahlt Ihr entweder monatlich (11,99 Euro) oder jährlich (119,99 Euro), den ersten Monat gibt es hier gratis.

Tottenham gegen Bayern im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr die Partie lieber nachlesen möchtet, schaut in unserem Liveticker-Kalender vorbei, wo Ihr das Spiel einzeln und in der Konferenz findet.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe B

Der FC Bayern führt die Tabelle nach dem ersten Spieltag an, Tottenham hat sich gegen Olympiakos Piräus einen kleinen Ausrutscher erlaubt.

Platz Mannschaft Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern München 3 3 2 Olympiakos Piräus 0 1 Tottenham Hotspur 0 1 4 Roter Stern Belgrad -3 0

CL live: Zahlen und Fakten zu Tottenham und Bayern

Die Spurs gewannen acht ihrer letzten elf Heimspiele in der Königsklasse, der FC Bayern hingegen ist seit neun Auswärtsspielen ungeschlagen.

Tottenham nimmt nun das vierte Mal in Folge am höchsten europäischen Klubwettbewerb teil, zuvor hat es der Klub erst einmal in die Königsklasse geschafft.

Die Bayern waren ganze 23 Mal dabei, sie werden einzig von Real Madrid und dem FC Barcelona übertroffen (beide 24x).

Das letzte Pflichtspiel zwischen Bayern und Tottenham ist schon über dreißig Jahre her - 1983 trafen sie zuletzt aufeinander.

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Diese Spiele stehen heute sonst noch an:

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Die Spiele am Mittwoch