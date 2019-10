Champions League: Roter Stern Belgrad gegen Olympiakos Piräus heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Champions League geht in ihre zweite Woche, in Bayerns Gruppe B trifft heute Roter Stern Belgrad auf Olympiakos Piräus. Alles Wichtige zur Partie und der Ausstrahlung im TV, Livestream und Liveticker verrät Euch SPOX.

Champions League live: Wo und wann spielen Roter Stern Belgrad und Olympiakos Präus?

Das heutige Aufeinandertreffen zwischen Roter Stern und Olympiakos findet im Rajko Mitic in Belgrad statt. Das Stadion wurde nach dem jugoslawischen Fußballer benannt und fasst ungefähr 53.000 Zuschauer. Ab 21 Uhr geht es dort zur Sache, Benoit Bastien, Hicham Sakrani und Frederic Haquette werden die Partie leiten.

Roter Stern Belgrad gegen Olympiakos Piräus heute live im TV und Livestream

Wie die meisten Spiele der Champions League wird auch dieses live und exklusiv in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt. Kurz vor Anpfiff geht es dort für Euch los, Ihr könnt den Livestream am PC und sämtlichen mobilen Endgeräten mit Internetempfang schauen.

Auch Sky zeigt die heutige Partie stückweise, nämlich in der Konferenzschaltung. Die könnt Ihr einfach am PC oder über Sky Go auf Eurem Tablet oder Smartphone gucken.

Roter Stern Belgrad gegen Olympiakos Piräus im Liveticker

Falls Ihr auf der Suche nach Livetickern zu dieser Partie oder anderen Sportevents seid, werft einfach mal einen Blick in unseren Liveticker-Kalender. Heute stehen dort unter anderem das Spiel zwischen Belgrad und Piräus sowie die Konferenz auf dem Plan.

CL live: Die Tabelle der Gruppe B

Nach einer Niederlage gegen die Bayern steht Belgrad in der Tabelle momentan auf dem letzten Rang. Piräus erkämpfte sich gegen Tottenham ein Unentschieden.

Platz Mannschaft Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern München 3 3 2 Olympiakos Piräus 0 1 Tottenham Hotspur 0 1 4 Roter Stern Belgrad -3 0

CL: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Belgrad und Piräus

Bei den Serben fehlen lediglich Milan Rodic und Branko Jovicic verletzt, auch bei Olympiakos gibt es nur zwei Ausfälle: Konstantinos Fortounis und Lazaros Christodoulopoulos. So könnten die Teams auflaufen:

Roter Stern Belgrad: Borjan - Gobeljic, Milunovic, Degenek, Santana - Jovancic, Canas, Garcia, van La Parra, Marin - Pavkov

Borjan - Gobeljic, Milunovic, Degenek, Santana - Jovancic, Canas, Garcia, van La Parra, Marin - Pavkov Olympiakos Piräus: Jose Sa - Tsimikas, Semedo, Meriah, Elabdellaoui - Guilherme, Bochalakis, Podence, Masouras, Valbuena - Guerrero

Champions League: Zahlen und Fakten zu Belgrad und Piräus

Die Abwehr der Gastgeber steht in dieser Saison stabil - nur vier Gegentore ließ Roter Stern in acht Partien zu.

Auch die Griechen wissen aber zu verteidigen, nach fünf Spieltagen in der Liga weisen sie ein Torverhältnis von 10:1 vor.

Abgesehen vom ersten CL-Spieltag gibt es kaum Informationen zur Einschätzung dieser Partie - beide Mannschaften sind sich bisher noch nie begegnet.

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Vier Spiele mit deutscher Beteiligung wird es heute und morgen geben, ansonsten erwartet der FC Barcelona noch Inter Mailand.

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Die Spiele am Mittwoch