BVB in der Champions League: Spielplan, Termine, Paarungen

In der Champions League hat der BVB eine schwere Gruppe erwischt und empfängt bereits am 1. Spieltag einen der großen Favoriten auf den Titel. Hier erfahrt Ihr alles zum Spielplan, den Terminen und den Übertragungen der Dortmunder Spiele.

Champions League: Die Gruppe F mit dem BVB im Überblick

Mit dem FC Barcelona und Inter Mailand - dem wohl stärksten Team aus Topf drei - hat die Borussia in der Gruppe F harte Aufgaben vor der Brust. Während zwei Siege gegen Slavia Prag Pflicht sind, werden die Spiele gegen Inter wohl über das Weiterkommen entscheiden.

Team Topf FC Barcelona Topf 1 Borussia Dortmund Topf 2 Inter Mailand Topf 3 Slavia Prag Topf 4

Champions League: Termine und Übertragung der Dortmunder Spiele

Zum Auftakt gastiert der große FC Barcelona im Signal-Iduna-Park. Auch das letzte Spiel der Vorrunde gegen Slavia Prag bestreitet der BVB vor heimischer Kulisse. Während dieses Spiel sowie das Heimspiel gegen Inter Mailand exklusiv auf DAZN zu sehen sind, überträgt Sky die restlichen Begegnungen der Borussia.

Datum Runde Gegner Anstoß Übertragung 17. September 1. Spieltag FC Barcelona (H) 21 Uhr Sky 2. Oktober 2. Spieltag Slavia Prag (A) 18.55 Uhr Sky 23. Oktober 3. Spieltag Inter Mailand (A) 21 Uhr Sky 5. November 4. Spieltag Inter Mailand (H) 21 Uhr DAZN 27. November 5. Spieltag FC Barcelona (A) 21 Uhr Sky 10. Dezember 6. Spieltag Slavia Prag (H) 21 Uhr DAZN

Champions League: So sind die Übetragungsreche aufgeteilt

DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte der Königsklasse auf. Während DAZN mit der deutlich größeren Auswahl an Einzelspielen punkten kann, bietet Sky zu allen Spielen eine Konferenz. Alle wichtigen Infos im Überblick:

DAZN überträgt insgesamt 110 Spiele, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge.

überträgt insgesamt 110 Spiele, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge. Sky besitzt die Rechte an 34 Einzelspielen, davon sind 28 Spiele exklusiv.

besitzt die Rechte an 34 Einzelspielen, davon sind 28 Spiele exklusiv. Sky bietet an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen an.

bietet an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen an. Die Highlights aller Spiele sind sowohl auf Sky als auch auf DAZN verfügbar.

als auch auf verfügbar. Der UEFA Super Cup, die Champions-League-Halbfinals und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

BVB: Die kommenden Termine der Borussia

In der Bundesliga geht es für die Schwarz-Gelben gegen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen weiter. Zurzeit steht der BVB mit neun Punkten auf Platz zwei.

Termin Wettbewerb Gegner 17. September, 21 Uhr Champions League FC Barcelona (H) 22. September, 18 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (A) 28. September, 18.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen (H) 2. Oktober, 18.55 Uhr Champions League Slavia Prag (A) 5. Oktober, 15.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 19. Oktober, 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H)

Champions League: So stehen die Titelchancen des BVB

Nachdem die Champions League für den BVB in der Vorsaison bereits im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Tottenham endete, rechnen die Buchmacher den Schwarz-Gelben auch in dieser Spielzeit keine großen Titelchancen aus. Als Topfavoriten gehen Manchester City und der FC Barcelona in die Saison.