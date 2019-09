BVB gegen FC Barcelona: Alle Tore und Highlights aus der Champions League im Video sehen

In der UEFA Champions League bekam es der BVB gleich am ersten Spieltag mit dem europäischen Schwergewicht FC Barcelona zu tun. Hier bei SPOX könnt Ihr die Highlights der Partie sehen.

BVB gegen FC Barcelona: Die Highlights heute sehen

BVB gegen FC Barcelona: Übertragung im TV und Livestream

BVB gegen FC Barcelona (0:0): Die Highlights

Ein Elfmeter-Fehlschuss von Marco Reus hat einen Traumstart von Borussia Dortmund in der Champions League verhindert. Der BVB brachte die Weltstars des FC Barcelona an den Rand einer Niederlage, aber im entscheidenden Moment verlor der Kapitän die Nerven und scheiterte beim kämpferisch wie spielerisch überzeugenden 0:0 am überragenden Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen (57.).

Für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre bedeutet das Unentschieden gegen den spanischen Meister in der Gruppe F mit dem nächsten Gegner Slavia Prag (2. Oktober) und Inter Mailand dennoch einen Bonuspunkt. Die Erkenntnis, an einem guten Tag auch der europäischen Spitze große Probleme bereiten zu können, lässt den achtmaligen deutschen Meister auf eine erfolgreiche Saison in der Königsklasse hoffen.

Champions League: Die Dienstagsspiele im Überblick

Es ist also geschafft. Endlich rollt der Ball wieder in Europas wichtigstem Vereinsfußball-Wettbewerb. Neben dem BVB haben heute unter anderem schon Vorjahressieger Liverpool und der FC Chelsea ihr Auftaktspiel in dieser Königsklassen-Saison gegeben. Hier ein Überblick: