Ajax Amsterdam gegen OSC Lille heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

In Gruppe F der diesjährigen Ausgabe der UEFA Champions League kommt es im Rahmen des 1. Spieltags zur Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und OSC Lille. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo es das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Ajax Amsterdam gegen OSC Lille: Anstoß und Austragungsort

Ausgetragen wird die heutige Partie in der Johan-Cruyff-Arena in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. 54.990 Zuschauer passen in das Stadion, in dem Ajax seine Heimspiele austrägt. Anstoß der Paarung gegen Lille ist um 21 Uhr.

Ajax Amsterdam gegen OSC Lille heute live im TV und Livestream sehen

Das heute Abend stattfindende Spiel zwischen Ajax und Lille seht Ihr ausschließlich auf der Streaming-Plattform DAZN live und in voller Länge. Mit DAZN seid Ihr nicht nur in der Champions- und Europa League live mit von der Partie, sondern seht neben der kompletten Primera Division, Serie A und Ligue seit dieser Saison sogar 40 Bundesligaspiele exklusiv.

Neben der Einzelspiel-Übertragung auf DAZN könnt Ihr auf dem Pay-TV-Sender Sky die Konferenz mit allen jeweils parallel laufenden Duellen verfolgen.

Ajax Amsterdam gegen OSC Lille heute live im Ticker

Wie immer habt Ihr die Möglichkeit, neben der Bewegtbild-Übertragung auch einfach auf den SPOX-Liveticker auszuweichen. Hier verpasst Ihr selbstverständlich keine Szene und bleibt garantiert auf dem Laufenden.

Ajax Amsterdam gegen OSC Lille heute live: Die Teams im Check

Ajax Amsterdam hat die beiden Top-Abgänge um Matthijs De Ligt und Frenkie De Jong gut verkraftet. Die Champions-League-Halbfinalisten der vergangenen Saison stehen in der Eredivisie derzeit ungeschlagen auf Tabellenplatz 1 und das Team von Erik ten Hag will es auch in dieser Saison weit bringen und aus diesem Grund ist ein Vorrücken in die K.o.-Phase quasi eine Pflichtaufgabe.

Der OSC Lille hat ebenfalls hohe Ambitionen in dieser Saison. Die Franzosen stehen im Moment auf dem 5. Platz in der Ligue 1 und sind nur drei Punkte von Serienmeister PSG entfernt. Zwar sind sie in ihrer Gruppe krasser Außenseiter, dennoch will die Mannschaft natürlich alles in die Waagschale werfen und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.

Ajax Amsterdam gegen OSC Lille: Das ist Gruppe H

In der Gruppe H sehen die Experten natürlich den FC Chelsea in der Favoritenrolle. Dennoch dürfen Ajax und Valencia nicht unterschätzt werden. Im Kampf um die zwei Slots für das Achtelfinale scheint alles möglich zu sein.