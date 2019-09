Champions League - Stimmen und Reaktionen: "Ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe"

Borussia Dortmund und der FC Barcelona haben sich 0:0 getrennt, RB Leipzig gewann mit 2:1 bei Benfica Lissabon. Dortmunds Marco Reus und Mats Hummels übten Selbstkritik. Leipzigs Doppeltorschütze Timo Werner sprach von einem verdienten Sieg. Außerdem meldete sich Marc-Andre ter Stegen zu Wort. Die wichtigsten Stimmen.

Marco Reus (Borussia Dortmund) über ...

... die nicht gefallenen Tore: "Mein Elfmeter war schlecht geschossen und sonst habe ich auch viel liegengelassen. Da kann man einen machen. Aber auf dieser Leistung lässt sich definitiv aufbauen."

... über ter Stegen: "Auch abgesehen von heute wissen wir, dass er ein Weltklasse-Keeper ist."

Mats Hummels (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Ich bin sehr zufrieden, wir hatten sehr viele Chancen, haben wenig zugelassen. Wir haben sehr viel Druck gemacht und Barcelona zu Fehlern gezwungen. Ich gehe auf jeden Fall mit dem Gefühl nach Hause, dass wir zwei Punkte haben liegen lassen."

... das Fast-Gegentore in der 90.: "Dann wären wir jetzt ganz doof dagestanden. Das wäre natürlich extrem ärgerlich gewesen."

... ter Stegen: "Ich glaube, dass Marc nicht nur an manchen Tagen gut hält, sondern immer mit seinen Leistungen überzeugt."

... seine eigene Leistung: "Ich glaube, dass wir heute alles reingeworfen haben. Gegen Barca ist es als Verteidiger nicht immer einfach. Wir haben das heute richtig gut gemacht."

Lucien Favre (Trainer, Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir wissen, dass es eine sehr gute Gruppe ist. Es war ein attraktives Spiel, unsere zweite Halbzeit war hervorragend. Wir hatten viele Möglichkeiten und haben sehr gut verteidigt. Es ist ein positives 0:0."

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) über einen Austausch mit Reus, der den Elfmeter vergeben hat: "Ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe, wir sehen uns nachher. So ist das eben im Fußball. Für mich war es gut und für ihn eben nicht."

Einzelkritiken zu BVB - Barca: Zwei verdienen sich die glatte 1 © imago images 1/30 Beim 0:0 des BVB gegen den FC Barcelona verzweifelt ein starker Marco Reus am noch stärkeren Marc-Andre ter Stegen. Mats Hummels entpuppt sich derweil als das Schlachtross, das der BVB gerade für solche Spiele braucht. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/30 Im Vergleich zum 4:0-Sieg über Bayer Leverkusen nahm Lucien Favre nur einen Wechsel vor: Für Julian Brandt rückte Thorgan Hazard in die Startelf. © imago images 3/30 ROMAN BÜRKI: Reagierte zweimal beherzt, als er im Luftzweikampf dazwischen ging. Parierte glänzend gegen Suarez. Bekam ansonsten überraschend wenig von den Katalanen zu tun. Note: 2,5. © getty 4/30 ACHRAF HAKIMI: Spielte einige haarsträubende Bälle, wirkte defensiv nicht immer auf der Höhe, machte offensiv aber viel Dampf. Ein absoluter Aktivposten, aber auch ein Sicherheitsrisiko beim BVB. Note: 3. © imago images 5/30 MANUEL AKANJI: Hatte ähnlich starke Werte wie Hummels – im Passspiel sogar noch besser – wirkte aber nicht so präsent. Wurde einmal böse von Suarez ausgespielt, das blieb jedoch ohne Auswirkung. Ein gutes Spiel des Schweizers. Note: 2,5. © imago images 6/30 MATS HUMMELS: Bestach immer wieder durch gutes Stellungsspiel (7 abgefangene Bälle) und einer sauberen Zweikampfführung (100 Prozent). Rettete ein ums andere Mal in höchster in Not (9 klärende Aktionen). Eine überragende Partie des 30-Jährigen. Note: 1. © imago images 7/30 RAPHAEL GUERREIRO: Sehr präsent in der Anfangsphase, stand außerdem sicher in der Abwehr. Die Balance zwischen Defensive und Offensive gelang ihm besser als Hakimi, aber er ließ trotz guter Dribblings und Aktionen die Effizienz vermissen. Note: 2,5. © getty 8/30 AXEL WITSEL: Beim Kopfball von Pique kurz indisponiert und im Glück, dass dieser nicht zum 0:1 führte (14), dafür aber bis zur 70. Minute ohne Fehlpass. War erneut ein Ruhepol im Dortmunder Spiel und gab als Leader den Takt vor. Note: 2. © getty 9/30 THOMAS DELANEY: Als er Messi in der 76. Minute vom Ball trennte, stand das ganze Stadion. Es war auch vorher schon ein guter Auftritt des Dänen, der mit Hakimi die meisten Ballaktionen hatte. Seine Rettungstag in der Nachspielzeit? Goldwert. Note: 2,5. © imago images 10/30 JADON SANCHO: Viele Flüchtigkeitsfehler bei der Ballan- und Mitnahme. Deutete immer wieder seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins und sein Tempo an. Holte einen Elfmeter raus, den Reus jedoch vergab. Note: 3. © getty 11/30 MARCO REUS: Stark im Gegenpressing und bei der Eroberung von zweiten Bällen. Führte die meisten Zweikämpfe, vergab aber zahlreiche Großchancen zum 1:0 und in Halbzeit zwei sogar einen Elfmeter. Maximal beherzt, aber auch maximal unglücklich. Note: 3. © getty 12/30 THORGAN HAZARD: Viel Licht, aber auch Schatten. Spielte einen traumhaften Ball auf Reus, der an ter Stegen scheiterte. Gewann aber nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe und leistete sich 20 Ballverluste. Note: 4. © imago images 13/30 PACO ALCACER: Wirkt viel fitter als noch in seiner ersten BVB-Saison. Gegen den alten Arbeitgeber sehr beweglich, immer wieder anspielbar, dazu zweikampfstark und an vielen guten Aktionen beteiligt, aber glücklos bei seinen Chancen. Note: 3. © imago images 14/30 JULIAN BRANDT: Kam in der 73. Minute für den glücklosen Hazard und setzte nur vier Minuten später ein Pfund aus gut 20 Metern an die Querlatte. Es wäre wohl der Siegtreffer gewesen. Note: keine Bewertung. © imago images 15/30 JACOB BRUUN LARSEN: Kam in der 87. Minute für Paco Alcacer, hatte aber keine Aktion mehr, um sich offensiv auszeichnen zu können. Note: keine Bewertung. © getty 16/30 Barca-Trainer Ernesto Valverde schonte Kapitän Lionel Messi zunächst noch und brachte den 16-Jährigen Ansu Fati von Beginn an. Ebenfalls wieder in der Startelf stand Luis Suarez. © imago images 17/30 MARC-ANDRE TER STEGEN: Lieferte sich ein Privatduell mit Reus und behielt die Oberhand. Besonders spektakulär: seine herausragende Parade beim Elfmeter. Auch bei weiteren Reus-Großchancen aufmerksam. Ein Weltklasse-Spiel des Nationalkeepers. Note: 1. © imago images 18/30 NELSON SEMEDO: Nach vorne kaum mit nennenswerten Aktionen, hinten ließ er sich dafür von Sancho zu einem unnötigen Foul an der Grundlinie hinreißen und verursachte dabei einen Strafstoß. Hatte schon bessere Partien im Barca-Dress. Note: 4,5. © getty 19/30 GERARD PIQUE: Hatte - wie seine Nebenleute - Probleme mit der starken BVB-Offensive. Kam kaum erfolgreich in die Zweikämpfe und hatte am Ende Glück, dass ter Stegen den Laden dicht hielt. Note: 4. © getty 20/30 CLEMENT LENGLET: Keine gute Zweikampfquote für einen Innenverteidiger (33 Prozent), zudem leistete sich Lenglet im ersten Durchgang einen Patzer, als er sich von Reus die Kugel abjagen ließ. Note: 4. © imago images 21/30 JORDI ALBA: Schaltete sich nur selten in die Offensive ein und hatte defensiv seine Mühe. Bis zu seiner Auswechslung in der 40. Minute hatte der Spanier keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Ein insgesamt eher unerfreulicher Abend. Note: 4,5. © getty 22/30 SERGIO BUSQUETS: Der Raumdeuter und Balleroberer wusste gegen den BVB nicht zu überzeugen. Gewann lediglich 33 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte insgesamt verhältnismäßig wenige Ballaktionen (47). Note: 4. © getty 23/30 ARHTUR: Hatte die meisten Ballaktionen aufseiten Barcas und entschied 75 Prozent seiner direkten Duelle für sich. Einzig nach vorne konnte der kleine Brasilianer auch nicht sonderlich viel initiieren. Note: 3,5. © imago images 24/30 FRENKIE DE JONG: Sollte für Struktur im Spiel der Gäste sorgen, was dem jungen Niederländer eindeutig nicht gelang. Verbuchte zwar eine sehr ordentliche Passquote, fiel aber ansonsten nicht großartig auf. Note: 4. © getty 25/30 ANSU FATI: Feierte als jüngster Spieler der Klubgeschichte sein CL-Debüt. Das war allerdings auch schon die beste Nachricht an diesem Abend. Das Top-Talent verlor vor allem im ersten Durchgang viele Bälle. Auch nach seinem Wechsel glücklos. Note: 4,5. © getty 26/30 LUIS SUAREZ: Nur einmal wusste der Uruguayer für Furore zu sorgen. Kurz nach der Pause drehte er Akanji ein, scheiterte aber aus spitzem Winkel an BVB-Keeper Bürki. Ansonsten war von Suarez an diesem Abend nicht viel zu sehen. Note: 4. © getty 27/30 ANTOINE GRIEZMANN: Auch der Neuzugang blieb in Dortmund vieles schuldig. Griezmann gewann 25 Prozent seiner Zweikämpfe und blieb darüber hinaus weitestgehend unsichtbar. Die magere Bilanz des Weltmeisters: kein einziger Torschuss. Note: 4,5. © imago images 28/30 SERGI ROBERTO: Kam für Alba in die Partie und sortierte sich sofort als Rechtsverteidiger ein. Hielt seine Seite defensiv zumeist sauber, hatte dafür im Offensivspiel keinen großen Einfluss aufs Barca-Spiel. Note: 3,5. © getty 29/30 LIONEL MESSI: Trainer Valverde musste reagieren, weil in Barcas Offensive nichts lief. Das änderte sich aber auch nach Messis Einwechslung nicht. La Pulga zeigte nur in Ansätzen, dass er dem Spiel noch seinen Stempel aufdrücken wollte. Note: 4. © imago images 30/30 IVAN RAKITIC: Der Kroate ersetzte Busquets im Mittelfeld. Großartigen Einfluss konnte aber auch er nicht nehmen. Note: 4.

Timo Werner (Stürmer RB Leipzig) ...

... zu seinem Doppelpack: "Es ist immer ein tolles Gefühl, zwei Tore zu schießen. Egal ob im DFB-Pokal, der Bundesliga oder der Champions League. Ich bin am Ende der Spieler, der die Bälle vollstrecken soll. Dafür bin ich da.

... zum Sieg in Lissabon: "Wir haben über weite Phasen ein sehr attraktives Spiel gesehen. Beide Mannschaften wollten gewinnen. Wir haben zwei Tore geschossen, Benfica nur eins. Unser Sieg war über weite Strecken verdient. Es war von uns allen ein super Spiel."

... die Chancenverwertung: "Wir müssen Mitte der zweiten Halbzeit viel früher in Führung gehen. Da war immer wieder einer von uns zu spät, der Pass kam nicht sauber oder mit dem Abschluss stimmte was nicht. Wenn wir das verbessern, können wir solche Partien noch eher für uns entschieden."

... den Einfluss von Trainer Nagelsmann: "Er stellt uns immer wieder gut ein und reagiert in jedem Spiel neu auf den Gegner. Das hat bislang in dieser Saison sehr gut geklappt.

Willi Orban (RB Leipzig) ...

... zum Sieg in Lissabon: "Wenn man so ein intensives Spiel gewinnt, ist man einfach überglücklich. Wir hätten es souveräner machen können. Aber bei Benfica zum Auftakt zu gewinnen, das ist nicht so schlecht. Von daher sind wir sehr zufrieden."

... zur Chancenauswertung: "Wir haben einen dominanten Auftritt hingelegt und viele Chancen kreiert. Aber wir haben es früh verpasst, das entscheidende Tor zu erzielen. Nach dem 2:0 haben wir ein wenig gedacht, es wäre schon vorbei. Aber in so einer hitzigen Atmosphäre muss man bis zum Schluss konzentriert bleiben. Das haben wir zum Glück dann getan."

... zum Einfluss von Julian Nagelsmann: "Der Trainer macht jeden Spieler etwas besser. Dadurch haben wir insgesamt mehr Struktur in unserem Spiel. Vor allem im Spiel mit dem Ball. Das hat man in Lissabon vor allem in der zweiten Hälfte gesehen, in der wir eine sehr gute Raumaufteilung hatten."

