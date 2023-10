FC Bayern München - Erkenntnisse zum Remis bei RB Leipzig: Die Millionen-Abwehr wird zur großen Schwachstelle

Der FC Bayern München bleibt unter Thomas Tuchel sieglos gegen RB Leipzig. Ein Grund dafür ist die millionenschwere Abwehr. Zudem gibt es ein neues Sorgenkind in der Offensive. Drei Erkenntnisse zum FCB nach dem Remis.

Aus dem in Ballbesitz realtaktischen 3-4-3 wurde ein klares 4-1-4-1. Kingsley Coman und Leon Goretzka machten für Mathys Tel und Raphaël Guerreiro Platz. Letzterer rückte an die Seite von Jamal Musiala, weshalb Joshua Kimmich als alleiniger Sechser weitermachte und sich wie viele andere deutlich verbesserte. Durch die zusätzliche Offensivpower kam Leipzig kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus, die Bayern drückten und kamen innerhalb von 13 Minuten zum verdienten Ausgleich.

Insgesamt gewannen die Bayern sogar fünf Spiele nicht mehr gegen Leipzig. Zuvor war die Rollenverteilung in Sachen Angstgegner noch die gegenteilige. Der FCB verlor keines der ersten elf Duelle der Vereinsgeschichte. "Das ist etwas, was uns überhaupt nicht gefällt", sagte Tuchel zu der Sieglos-Serie vor dem Spiel: "Der Stachel sitzt." Um den Spieß umzudrehen, nahm der Bayern-Coach sogar leichte Änderungen an seiner Spielweise vor.

Unter Tuchel gelang es dem deutschen Rekordmeister bislang nicht einmal, die Sachsen zu schlagen. Am 33. Spieltag der vergangenen Saison verspielte Bayern mit einem 1:3 in der Allianz Arena eigentlich die Meisterschaft, wenn der BVB seine Hausaufgaben eine Woche später erledigt hätte. Im August hagelte es eine deutliche 0:3-Niederlage im Supercup und auch am Samstag schrammte man nach einer schwachen ersten Hälfte nur knapp an einer erneuten Pleite vorbei.

Auf das Prädikat Angstgegner hatten in der Vergangenheit vor allem zwei Vereine aus der Bundesliga ein Abonnement: Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg. Doch gegen beide Mannschaften war der FC Bayern in dieser Saison siegreich. Gegen die auf dem Papier deutlich schwächeren Klubs scheint ein Gegengift gefunden zu sein, mit RB Leipzig gibt es aber längst einen neuen Verein, der sich zum Kryptonit der Münchner entwickelt hat.

Die kleine Verletzung, die er sich beim 7:0-Sieg über den VfL Bochum zugezogen hatte, warf ihn ein weiteres Mal zurück und verhinderte einen Einsatz im DFB-Pokal. Weil auch Upamecano und Kim fehlten, beorderte Tuchel kurzerhand Goretzka und Noussair Mazraoui in die Innenverteidigung. Ein Notstand, den es auf keinen Fall ein weiteres Mal geben soll, mit der dünnen Besetzung in der Abwehrzentrale aber durchaus wieder vorkommen kann.

Gegen Leipzig fehlte de Ligt noch angeschlagen, seine Rückkehr in die Mannschaft könnte aber schon beim Champions-League-Spiel in Kopenhagen am Dienstag folgen. Doch auch der Niederländer wusste in seinen bisherigen Einsätzen noch nicht vollends zu überzeugen, obwohl er in der Vorsaison dank überzeugender Leistungen noch klarer Stammspieler war.

Insbesondere Kim scheint noch nicht wirklich in München angekommen zu sein. Dass der eigentlich schnelle Südkoreaner - sein Tempo war immerhin einer der Gründe für die Verpflichtung - auch noch das entscheidende Laufduell verlor, passt ins Bild. Tuchel wird bald nicht mehr um die Frage herumkommen, warum nicht de Ligt für Kim oder den immer wieder fehleranfälligen Upamecano in die erste Elf rückt. Das war in dieser Spielzeit bislang erst zweimal der Fall.

Das brachte Tuchel (verständlicherweise) zur Weißglut , als dieser die Szene auf dem Tablet vor der Trainerbank anschaute und seine Innenverteidiger anschließend regelrecht anschrie. "Es ist im Grunde komplett das gegenteilige Verhalten von dem, was wir eigentlich wollen", schimpfte er hinterher am Sky -Mikrofon.

Das führt in erster Linie auf die kostspielige Innenverteidigung zurück, die sich wie schon in mehreren Phasen der vergangenen Spielzeit einfach nicht finden will. Insgesamt blätterten die Bayern für ihre drei Innenverteidiger - mehr sind es nach den Abgängen von Lucas Hernández und Benjamin Pavard im Sommer nicht mehr - ohne Bonuszahlungen 159,5 Millionen Euro hin. Pro Saison kam jeweils einer an die Säbener Straße: Dayot Upamecano 2021 für 42,5 Millionen Euro, Matthijs de Ligt ein Jahr später für 67 Millionen Euro und vor einigen Wochen Min-Jae Kim für 50 Millionen Euro.

FC Bayern München: Kingsley Coman der formschwächste Angreifer

Eine weitere, wenn auch kleinere, Baustelle hat Tuchel derzeit in der Offensive - und zwar in Kingsley Coman (SPOX-Note: 5). Der Flügelstürmer will einfach nicht in Tritt kommen. In Leipzig enttäuschte der Franzose einmal mehr. Aus der ohnehin schwachen Offensive in der ersten Hälfte stach er nochmal negativ heraus.

Nur ein kläglicher Abschluss, zwei mickrige Pässe im letzten Drittel, 30 Ballaktionen und kaum Dribblings: Coman fand nicht statt und blieb zur Pause berechtigterweise in der Kabine. Für ihn kam Überflieger Mathys Tel ins Spiel. Dem 18-Jährigen war zwar nicht der bereits sechste Saisontreffer vergönnt, dennoch brachte er deutlich mehr Tempo und Flexibilität in die Partie. Auch Harry Kane profitierte von der Hereinnahme und war in der Folge deutlich mehr ins Spiel eingebunden.

Schon beim Kantersieg gegen Bochum hatte die Mehrheit Tel in der Startelf erwartet, doch den Vorzug bekam Coman. Dieser steuerte zwar einen Assist - sein bislang einziger Scorerpunkt in dieser Saison - bei, fiel aber auch in einigen Szenen negativ auf. Gleich zweimal nahm Kane sich den Siegtorschützen vom CL-Finale 2020 zur Brust, weil dieser zu eigensinnig agierte und den jeweils freistehenden Engländer nicht bediente. Tel kam für die letzten 25 Minuten ins Spiel und traf wenig später.

Weil Serge Gnabry nach seinem Armbruch mehrere Wochen ausfallen wird, liefern sich Coman und Tel derzeit einen Zweikampf um den Platz auf dem linken Flügel. Auf der anderen Seite führt kein Weg an Leroy Sané vorbei. Der stellt als derzeit formstärkster Bayern-Angreifer das krasse Gegenteil von Coman dar. Und für diesen schwinden die Argumente für einen weiteren Startelfeinsatz bei den kommenden Aufgaben immer mehr - wenn es nicht schon gar keine mehr gibt.

