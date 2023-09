BVB-Noten beim enttäuschenden 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim: Marius Wolf wird zum Sicherheitsrisiko, Sébastien Haller hängt durch

Der BVB enttäuscht weiter. Gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim verspielte der Vizemeister in der zweiten Halbzeit eine komfortable 2:0-Führung und läuft den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach dem 2:2 gab es von den eigenen Fans als Quittung ein deftiges Pfeifkonzert.

Ein Offensivspieler wird zur tragischen Figur und verdirbt auch Neuzugang Niklas Füllkrug sein Debüt. Auch ein Außenverteidiger erwischt einen völlig gebrauchten Abend. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmund-Spieler.

© imago images BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Gregor Kobel Im ersten Durchgang nicht ernsthaft gefordert. Superstarke Parade beim Kopfball von Maloney (49:). In der Schlussphase kalt erwischt. Beim satten Anschlusstreffer der Gäste wohl ohne Chance. Auch der Elfmeter zum 2:2 durch Kleindienst war nicht zu halten. Note: 3,5

© getty BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Marius Wolf Zunächst im Vorwärtsgang sogar mit einer guten Szene, als er Marcel Sabitzer stark einsetzte (26.). Aber wie schon beim Remis in Bochum viel zu fehleranfällig in seinen Spiel. Allein vor der Pause mit elf (!) Ballverlusten, am Ende mit 24. Mit dem entscheidenden Ballverlust vorm 1:2. In dieser Form ein Sicherheitsrisiko beim BVB. Note: 5

© imago images BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Niklas Süle Mit dem Fuß zur Stelle bei Heidenheims erster Chance durch Traoré (12.). Nur sieben Minuten später in der Gegenrichtung mit dem feinen Pass auf Sabitzer. Beim Anschlusstreffer viel zu weit weg von Torschütze Dinkci (61.). Danach ging die Ordnung völlig verloren. Note: 4

© getty BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Nico Schlotterbeck Über weite Strecken ein ordentlicher Auftritt des Nationalspielers. Versuchte sich zwischenzeitlich sogar mit gewagten Offensiv-Pässen, so wie mit einem 50-Meter-Ball auf den freien Wolf (17.). In der wilden zweiten Halbzeit oft auf verlorenem Posten. Note: 4

© imago images BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Ramy Bensebaini Ließ auf seiner linken Abwehrseite viel zu große Abstände. Im Vorwärtsgang mit zwei, drei guten Szenen: Eine schöne Kombi Mitte der ersten Hälfte leitete Bensebaini selbst ein und hätte sie fast mit dem 3:0 abgeschlossen. Am Schluss oft aber einfach überfordert. Note: 4

© getty BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Marcel Sabitzer Vergab frei vor Heidenheims Torwart Müller das eigentlich fällige 3:0 (19.). Mit weiteren sehenswerten Aktionen in der Offensive. Anfangs sehr zweikampfstark. Insgesamt noch zu sehr bemüht, die Laufwege der neuen Kollegen zu verstehen, aber bester Auftritt für den BVB in der Bundesliga bisher. Note: 3,5

© getty BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Emre Can Beim Führungstor der Dortmunder entscheidend beteiligt, den zweiten Treffer legte der Kapitän mit einem sicher verwandelten Handelfmeter persönlich nach (14.). Viele Ballgewinne, bester Zweikämpfer des BVB vor der Pause. In der zweiten Halbzeit glitt Can das Spiel aber komplett von den Füßen. Kaum erfolgreiche Gegenwehr. Musste sein Team am Ende vor die wütende Südtribüne führen. Note: 4

© getty BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Julian Brandt Erstes Saisontor für den BVB-Strategen - und was für eins: wunderbar aus der Drehung in den Torwinkel. Stark bei Tempogegenstößen. Baute im Laufe der Partie aber deutlich ab. Kaum in der Lage, Sicherheit auszustrahlen oder Entlastung zu bringen. Da muss einfach mehr kommen von Brandt. Note: 4

© getty BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Donyell Malen Erneut mit viel Selbstvertrauen. Versuchte es aus allen Lagen: aus spitzem Winkel ans Außennetz (28.), per Dropkick von der Strafraumkante (43.) oder auch per direktem Freistoß (37.). Kurz nach dem Wechsel aber viel zu eigensinnig (56.) und dann aus kurzer Distanz unglücklich (62.). Hätte das Spiel frühzeitig entscheiden müssen. So bleibt das erste Bundesligaspiel der Saison ohne Treffer für ihn und die Note: 4

© imago images BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Sébastien Haller Wie schon beim Saisonauftakt gegen Köln oder auch zuletzt im kleinen Revierderby: Haller hing total durch. Mit nur zwölf Ballkontakten in der ersten Hälfte und ohne einen einzigen Schuss aufs Tor. Zu allem Überfluss verursachte der Ivorer auch noch den Foulelfmeter zum 2:2 (80.) und kassierte auf der Bank Gelb. Note: 5

© getty BVB - 1. FC Heidenheim - Noten: Karim Adeyemi Dortmunds Tempodribbler ohne den nötigen Grip. In der Offensive oft zu verspielt und im Rückwärtsgang zu nachlässig: Beim Doppelpass des Gegners am eigenen Strafraum darf er gerne auch mitgehen. Musste sich von Terzic schon während des Spiels einige Tipps abholen. Keine gute Partie, nach gut einer Stunde war für ihn Schluss. Note: 4,5