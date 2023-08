Bundesliga, SV Werder Bremen vs FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis beim Bundesliga-Auftakt

Der FC Bayern München hat die Supercup-Niederlage gegen RB Leipzig abgeschüttelt und sich zum Saisonauftakt gegen den SV Werder Bremen mit 4:0 (1:0) durchgesetzt. Dabei stahl Leroy Sané dem Neuzugang Harry Kane die Show.

Bereits früh ging der FCB in Führung, hatte dann aber etwas länger zu kämpfen, bevor Kane mit seinem ersten Treffer im Trikot der Bayern erhöhte. Bester Spieler auf dem Platz war er aber trotz zweier Scorerpunkte nicht. Besonders nach den späten Wechseln drehte der FCB im Weserstadion richtig auf. Die Noten und Einzelkritiken Bayern-Stars beim Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Sven Ulreich Wurde einmal gefordert, da war er da. Ansonsten durfte er sein langes Passspiel vereinzelt testen - mit mäßigem Erfolg. Gab aber eigentlich nicht viel zu meckern. Note: 3,0.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Noussair Mazraoui Nutzte seine Startelf-Chance und machte ein richtig gutes Spiel. Immer wieder sorgte er über sein starkes Passspiel für Offensivaktionen. In der 21. Minute schnupperte Mazraoui am Treffer, aber sein Fernschuss kratze links am Außenpfosten. Hätte kurz vor Schluss treffen oder zu Choupo-Moting weiterspielen müssen. Note: 2,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Dayot Upamecano War in der ersten Hälfte vor allem mit dem Ball gefragt, agierte als sicherer Verteidiger. Fand bei 74 Passversuchen nur zweimal nicht den Mitspieler, alle sechs Verlagerungen fanden ihr Ziel. Defensiv klärte nahezu alle Situationen, in denen er gefordert wurde. Fehlerfreie Partie ohne Highlights. Note: 3,0.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Min-jae Kim Der neue Mann im Abwehrverbund machte keine gute Partie. In der ersten Halbzeit wurde er wenig gefordert, konnte dem Spiel aber mit dem Ball am Fuß nicht seinen Stempel aufdrücken. In der zweiten Pause wurde er defensiv geprüft und bekam massive Probleme: Musste in der 55. Minute an der Mittellinie die Gelbe Karte ziehen, um Füllkrug zu stoppen. Näher am Tor wäre es wohl sogar Rot gewesen. Note: 4,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Alphonso Davies Defensiv wurde Alphonso Davies weder von Weiser noch von Burke groß gefordert. Offensiv arbeitete er immer wieder gut mit. Bei seinem tollen Durchbruch fand er Kane im Zentrum und assistierte zum 2:0. Note: 2,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Joshua Kimmich Blieb recht diszipliniert hinten, genau wie sein Nebenmann Goretzka. Man merkte Kimmich an, dass er die Kritik nicht auf sich sitzen lassen wollte. Im Spiel mit Ball war er extrem involviert. 125 Ballaktionen - die meisten davon brachte er zu seinen Mitspielern. Hatte keinen besonderen Moment, machte aber auch nichts falsch. Note: 3,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Leon Goretzka Wie bei Kimmich ging es viel um Stabilität, vor allem im ersten Durchgang. Das lief gut. Offensiv hatte er bis auf einen Flatterball aus der Distanz kaum Impact. Als ihm in der zweiten Hälfte ein Durchbruch gelang, versprang ihm der Ball. Wie Nebenmann auch mit einem soliden Spiel ohne Fehler. Note: 3,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Leroy Sané Sehr umtriebiges Spiel, versuchte den Raum des zurückfallenden Kanes über Tiefenläufe auszunutzen. Beim Tor in der vierten Minute klappte das herausragend, Sané verwandelte sicher mit dem rechten Fuß. Später fand er nur noch selten die Tiefe, dafür half er auch immer wieder im Spielaufbau und leitete die Angriffe der Bayern ein. Erst kurz vor Schluss ging es wieder ab - diesmal eigentlich ins Abseits. Doch weil Müller und Choupo-Moting sich stark durchkombinierten, schnürte er doch noch den Doppelpack. Note: 1,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Jamal Musiala Der Spielmacher sorgte für extrem viel Dampf. Immer wieder tauchte er vorne auf. Beim frühen Tor behauptete er gegen Lynen stark den Ball und spielte auf Kane. Bereitete zwei Abschlüsse direkt vor, schoss auch selbst drei Mal. Gute Partie von Musiala, manchmal fehlt aber noch die Spielübersicht. Note: 2,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Kingsley Coman War sehr umtriebig, aber selten mit positivem Ergebnis. Immer wieder gingen bei ihm Angriffe zu Ende. Seine fünf Bälle in den Strafraum kamen alle nicht an. Dafür mit drei Torschussvorbereitungen sowie einem tollen Schlenzer an den Pfosten. Insgesamt eine eher unglückliche Partie. Note: 3,5.

© getty Werder Bremen vs FC Bayern München - Noten: Harry Kane Harry Kane brauchte nicht lange für den ersten Scorerpunkt: Bereits in der vierten Minute ließ er sich stark fallen und steckte für Sané hinter die Kette. Dann hatte er lange wenig Zugriff auf das Spiel. Immer wieder schob wegen seiner abkippenden Aktionen die Werder-Defensive sehr hoch und ließ Bayern wenig Raum. Auch im Strafraum war Kane nicht so präsent, wie man es von einem Robert Lewandowski gewohnt war. Zum Ende konnte er aber erneut stark die Innenverteidigung rausziehen - diesmal ging er selbst in die Tiefe und netzte zum 2:0. Dann war sein Abend mit Krämpfen beendet. Es lief noch nicht alles rund, viel mehr als einen Einstand mit zwei Scorerpunkten kann man sich allerdings kaum wünschen. Note: 2.