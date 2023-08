Bayer Leverkusen - RB Leipzig 3:2: B04 düpiert RBL im Duell der Mitfavoriten

Bundesliga-Geheimfavorit Bayer Leverkusen hat ein erstes Statement abgegeben und im Spitzenspiel Supercupgewinner RB Leipzig 3:2 (2:1) geschlagen.

Bayer-Coach Xabi Alonso schritt sichtlich stolz mit großen Schritten über den Platz und tätschelte freundschaftlich WM-Champion Exequiel Palacios. Der spanische Welt- und Europameister hat mit Leverkusen das erste große Kräftemessen gegen Pokalsieger und Supercup-Gewinner RB Leipzig mit 3:2 (2:1) gewonnen. Seine Spieler deuteten an, welches Potenzial in der Bayer-Truppe schlummert.

"Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert", resümierte Bayers Neuzugang Jonas Hofmann eher zurückhaltend bei Sky: "Wir haben sehr, sehr gute individuelle Spieler. Aber wir haben noch Luft nach oben."

Derweil herrschte bei Leipzig Ernüchterung eine Woche nach dem 3:0-Triumph im Supercup gegen Meister Bayern München. "In den entscheidenden Situationen waren wir nicht konsequent genug. Wenn wir hier drei Gegentore kassieren, ist das nicht unser Anspruch", sagte der Ex-Leverkusener Benjamin Henrichs aufseiten der Gäste.

Bayer zehrte zweimal von einem Zwei-Tore-Vorsprung, geriet allerdings immer wieder in Gefahr, noch den Ausgleich zu kassieren. Doch am Ende standen drei Punkte, die von den Bayer-Fans frenetisch gefeiert wurden.

Jeremie Frimpong (24) belohnte die Werkself mit seinem Führungstor für eine furiose und dominante Anfangsphase. Jonathan Tah (35.) und Florian Wirtz (64.) erzielten die weiteren Treffer. Leipzig, das anfällig wirkte, kam durch Dani Olmo (39.) und Lois Openda (71.) zweimal zum Anschluss.

Bayer Leverkusen: Fan erleidet Platzwunde

Angeführt von Palacios und Bundesliga-Rückkehrer Granit Xhaka erspielte sich Leverkusen von Beginn an ein klares Übergewicht. Die beiden gewannen zahlreiche Duelle, sie glänzten aber auch mit spielerischer Übersicht und Klasse.

Das rasche 2:0 hinterließ bei den Sachsen Wirkung. Leipzig war vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler sichtlich beeindruckt, Marco Roses Mannschaft kam weiterhin kaum strukturiert über die Mittellinie. Erst nach einer starken Einzelaktion von Openda wurde es gefährlich, Palacios grätschte die Hereingabe des Leipziger Rekordzugangs aber noch ins Aus. Den folgenden Eckball nutzte RB zum Anschlusstor: Olmo, im Supercup mit einem Dreierpack, traf per Kopf.

Dass nicht direkt mit Beginn der zweiten Halbzeit der dritte Gegentreffer fiel, hatte RB Janis Blaswich zu verdanken: Der Torhüter rettete herausragend gegen Florian Wirtz (48.) und hielt sein Team zunächst weiter im Spiel.

Leipzig blieb immer wieder in der aufmerksamen Defensive der Gastgeber hängen und lud Leverkusen zu Kontern ein. Neuzugang Victor Boniface und Co. nutzten die Möglichkeiten aber nicht konsequent, dennoch wirkte Alonsos Team auch in dieser Phase gefährlicher. So enteilte der starke Frimpong auf der rechten Seite und bediente Wirtz, der Blaswich mit einem sehenswerten Schuss keine Chance ließ.

Danach stellten die Leverkusener Fans wegen eines medizinischen Notfalls die lautstarke Unterstützung ein. Der Anhänger, der bei einem Sturz eine Platzwunde erlitt, wurde später unter dem Applaus der Fans ins Krankenhaus abtransportiert.

Leipzig kam durch Openda umgehend zurück - und dann wurde es kurios: In der 74. Minute hätte der Neuzugang ausgleichen müssen, statt des leeren Tors traf Openda jedoch nur den Pfosten.

