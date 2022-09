VfL Bochum - 1. FC Köln 1:1: Auch nach Reis-Aus nach kein Sieg für den VfL

Im ersten Spiel nach der Trennung von Thomas Reis verspielt der VfL Bochum beim 1:1 gegen den 1. FC Köln seinen ersten Sieg.

Die Spieler des VfL Bochum ließen sich auf den klitschnassen Rasen fallen, im Stadion an der Castroper Straße war die Enttäuschung greifbar, erst Herbert Grönemeyer vom Band durchbrach die gespenstische Stille. Der VfL hat nach der Trennung von Trainer Thomas Reis zwar seine Rekordjagd im Tabellenkeller gestoppt, das 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln ist aber zu wenig - auch, weil der erste Dreier lange zum Greifen schien.

"Zumindest besser als keinen Punkt", sagte Bochums Mittelstürmer Simon Zoller bei DAZN. Mut schöpfte der frühere Kölner aus der Entwicklung der Mannschaft unter Interimstrainer Heiko Butscher: "Das war über 90 Minuten das, wofür wir stehen wollen."

Butscher selbst war nicht unzufrieden: "Wir haben das fast bis zum Schluss gut durchgebracht. Die Stimmung ist jetzt niedergeschlagen, aber der VfL Bochum gibt niemals auf."

Bochum bleibt Tabellenletzter, ist aber zumindest nicht der erste Klub in 60 Jahren Fußball-Bundesliga geworden, der mit sieben Niederlagen gestartet ist. Benno Schmitz brachte den VfL mit einem Eigentor (9.) in Führung. Der eingewechselte Linton Maina (88.) glich für die Rheinländer aus. In der Nachspielzeit vergab Nikola Soldo aus wenigen Metern die Riesenchance zum Kölner Sieg (90.+4).

"Wenn es noch drei, vier Minuten Nachspielzeit gibt, dann gewinnen wir", sagte Kölns Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic. Sein Trainer Steffen Baumgart ergänzte: "Wir hatten eine Möglichkeit nach der anderen. Aber so wie Bochum gefightet hat, können wir mit dem Punkt leben."

Soldo verpasst den Sieg für den 1. FC Köln in der Nachspielzeit

Sechs Tage nach der Freistellung des Aufstiegshelden und Ur-Bochumers Reis hielt sich die befürchtete Kritik an der Vereinsführung in Grenzen. Inbrünstig wie immer sang der VfL-Anhang vor dem Anpfiff Grönemeyers "Bochum"-Hymne, dann nebelten einige von ihnen mit Pyrotechnik das gesamte Ruhrstadion ein.

"Weniger labern, mehr machen", hatte Butscher vor seinem dritten Einsatz als Interimscoach bei den Westfalen gefordert. Der 42-Jährige handelte und stellte das Team gegenüber dem 1:3 im Straßenbahnduell bei Schalke 04, der letzten Partie unter Reis, auf vier Positionen um. Bemerkenswert: Angesichts der Probleme in der Defensive verhalf der U19-Coach dem 18-jährigen Tim Oermann zum Bundesligadebüt in der Innenverteidigung.

Baumgart warf drei Tage nach dem 4:2 in der Conference League gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien erneut die Rotation an und tauschte sieben Spieler aus.

Die Bochumer Fans bejubelten jede Aktion ihrer Mannschaft lautstark - offensiv wie defensiv. Und das frühe Führungstor, das höchst kurios zustande kam: Nach einer Flanke von Gerrit Holtmann schoss FC-Kapitän Jonas Hector im Fünfmeterraum Schmitz an, der den Ball ins eigene Tor lenkte.

Köln antwortete mit wütenden Angriffen, doch die Gastgeber hatten die nächste hochkarätige Chance: Holtmann traf den Pfosten (19.). Auf der Gegenseite köpfte Ellyes Skhiri völlig frei aus drei Metern neben das Tor (39.). Gegen Ende des Spiels gingen dem VfL die Kräfte aus.

VfL Bochum - 1. FC Köln: Die Stimmen

Heiko Butscher (Interims-Trainer VfL Bochum): "Wir sind in erster Linie enttäuscht, wenn man so spät den Ausgleich kassiert. Köln ist unheimlich spielstark, wir mussten mit unseren Mitteln dagegenhalten. In der zweiten Halbzeit haben wir die Umschaltmomente nicht gut ausgespielt. Wir mussten zum Schluss aufpassen, dass wir nicht noch das 1:2 kassieren. Wir haben jetzt einen Punkt geholt und werden die Jungs wieder aufrichten, der VfL Bochum wird auf keinen Fall aufgeben, es geht immer weiter."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen, das wir über weite Strecken überlegen geführt haben. Es war eine sehr gute Einstellung, eine kämpferisch gute Leistung meiner Mannschaft. Wir können mit dem Punkt gut leben, aber es war in der einen oder anderen Situation auch mehr drin."

VfL Bochum - 1. FC Köln: Die Daten zum Spiel

Bochum: Riemann - Gamboa (83. Janko), Oermann (83. Mašović), Ordets (90. Lampropoulos), Danilo Soares - Losilla, Osterhage, Stöger, Zoller, Holtmann (46. Osei-Tutu) - P. Hofmann (79. Antwi-Adjei)

Köln: Schwäbe - Schwäbe - Schmitz (63. Schindler), Hübers, Soldo, Hector - Ljubicic (74. Dietz), Skhiri, Thielmann (63. Maina), Duda (63. Martel), Kainz (74. Adamyan) - S. Tigges

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Tor: 1:0 Schmitz (9. Eigentor), 1:1 Maina (88.)