BVB gegen RB Leipzig beim Debüt von Marco Rose chancenlos: Drei Erkenntnisse zu Borussia Dortmund

Der chancenlose Auftritt des BVB beim 0:3 gegen RB Leipzig war ein Rückfall in die Vergangenheit. Anthony Modeste war dabei wieder mehr Fremdkörper als Verstärkung. Drei Erkenntnisse zu Borussia Dortmund.

BVB und die Einstellung - ein Rückfall in die Vergangenheit

"Wir haben es geschafft, in den letzten Wochen gut zu verteidigen. Das müssen wir jetzt aber auch bestätigen. Wir haben viel Lob für unsere Defensive bekommen in den letzten Tagen, aber dieses Lob wollen wir auch am Ende der Saison bekommen", sagte Edin Terzic vor der Partie in Leipzig - und darf sich nach dem chancenlosen 0:3 für die Vorsicht in seiner Aussage bestätigt fühlen.

Nicht nur die Defensivleistung, der gesamte Auftritt in Sachsen war für Borussia Dortmund ein Rückfall in die Vergangenheit. Das war viel zu wenig Gegenwehr, kaum ein Aufbäumen, kein guter Umgang mit widrigen Umständen wie dem schnellen 0:1.

Kurzum: Es haperte mal wieder an der Einstellung. Es haperte freilich auch an der Aufstellung, denn den BVB plagt derzeit schon wieder eine rekordverdächtige Verletztenmisere. Wie bereits im Vorjahr unter Marco Rose hatte auch Terzic trotz des frühen Zeitpunkts der Saison noch keine Gelegenheit, seine ideale Elf zweimal in Folge auflaufen zu lassen.

Fünfmal die 5! Die BVB-Noten zur Klatsche in Leipzig © getty 1/16 Borussia Dortmund strauchelt beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Rose. Der BVB kassiert in Leipzig eine empfindliche 0:3-Pleite. Vor allem die Defensive präsentiert sich nicht auf der Höhe. Die Noten. © getty 2/16 ALEXANDER MEYER: Der Kobel-Vertreter feierte nach seinem CL-Einstand unter der Woche nun auch sein Bundesliga-Debüt. Bei allen drei Gegentreffern machtlos. Spielte ansonsten gut mit. Note: 3,5. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Mit mehr Offensivdrang als sein Pendant Guerreiro auf links. Allerdings ohne zielführende Aktion. Ließ defensiv seinen Gegenspielern etwas zu viel Spielraum - so wie vor dem 0:3. Note: 5. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: Ließ gegen den flinken Werner dank gutem Stellungsspiel wenig zu. Verteidigte zu zögerlich gegen Szoboszlai vor dem 0:2. Note: 4. © getty 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Vor dem 0:1 zu spät dran gegen Torschütze Orban (6.), leistete sich kurz darauf einen unnötigen Ballverlust, den Meyer ausbügelte. Grätschte vor dem 0:3 ins Leere. Insgesamt etwas wackelig. Note: 5. © imago images 6/16 RAPHAËL GUERREIRO: Zurückhaltender Auftritt, zeigte sich kaum mal in der Offensive, auch seine Standards versandeten. Note: 4,5. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM: Versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Bekam ordentlich auf die Knochen. Mit einigen guten Balleroberungen, aber auch mit dem entscheidenden Fehlpass vor dem 0:2. Note: 3,5. © getty 8/16 SALIH ÖZCAN: Agierte unauffällig. Sicher im Passspiel, ohne dabei in allzu großes Risiko zu gehen. Sein leichter Schubser gegen Werner im Strafraum blieb ungeahndet (22.). Note: 4. © imago images 9/16 MARIUS WOLF: Der Allrounder rückte für den verletzten Hazard ins Team und agierte zunächst als Rechtsaußen. Defensiv mit starker Rettungstat (33.). Ansonsten ein biederer Auftritt. Note: 4. © getty 10/16 MARCO REUS: Bemüht, ging vorne immer wieder energisch drauf, bekam aber keinen wirklichen Zugriff. Sein Abschluss aus spitzem Winkel war sichere Beute für Gulacsi (52.). Note: 4,5. © imago images 11/16 JULIAN BRANDT: Agierte weitgehend unauffällig, offensiv ohne Durchschlagskraft. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung (59.) mit den meisten Ballverlusten (20), seine Ecken sorgten kaum für Gefahr. Note: 5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Hing ziemlich in der Luft, ließ sich mitunter tief fallen, um sich die Bälle zu holen. Bei einer Kopfballchance noch von Kollege Schlotterbeck gestört (43.). Hatte das Anschlusstor auf dem Schlappen (63.). Note: 5. © getty 13/16 GIOVANNI REYNA: Ersetzte Wolf nach knapp einer Stunde. Sorgte gleich für Belebung im Dortmunder Offensivspiel. Gute Flanke auf Modeste (63.). Note: 3. © imago images 14/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam ebenfalls nach knapp einer Stunde für Brandt in die Partie. Konnte sich nicht nennenswert in Szene setzen. Note: 4. © getty 15/16 JUSTIN NJINMAH: Der 21 Jahre alte Offensivspieler feierte sein Bundesliga-Debüt. Özcan räumte für ihn das Feld. Note: 3,5. © imago images 16/16 EMRE CAN: Kam in der Schlussphase für Modeste. Keine Bewertung.

BVB-Trainer Terzic: "Hatten wir in der Vergangenheit häufig"

Das ist alles andere als optimal, die klare Pleite gegen RBL lässt sich damit aber nur unzureichend erklären. Nach sechs Siegen in sieben Pflichtspielen, davon fünf ohne Gegentor, ist es mit diesem fast schon letzten Aufgebot zwar keine Schande, bei Leipzigern zu verlieren, die nach einem schwachen Saisonstart inklusive Trainerwechsel auf Wiedergutmachung aus sind.

Es kommt jedoch vielmehr auf das Wie an - und das erinnerte zum ersten Mal in dieser Saison an zahlreiche Partien in den vergangenen Jahren, in denen sich Dortmund schnell seinem Schicksal ergab und im gesamten Spielverlauf keinen Zugang zur Begegnung fand.

"Es war ein schlechtes Spiel von uns. Da waren ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben, die hatten wir in der Vergangenheit auch häufig", traf Terzic auch nach Abpfiff den richtigen Ton und beschönigte nichts: "Deshalb müssen wir daran arbeiten, das schnellstmöglich abzustellen, um da eine Konstanz hineinzubekommen."

