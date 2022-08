Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 0:3: Historischer Fehlstart! Werkself schlittert früh in die Krise

Die Talfahrt bei Bayer Leverkusen hält an. Am Samstag gab es durch ein 0:3 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim die dritte Bundesliga-Pleite in Folge.

Kapitän Lukas Hradecky und Mittelfeldmotor Robert Andrich diskutierten nach dem Abpfiff mit den frustrierten Fans, der Rest der Mannschaft von Bayer Leverkusen stand mit gebührendem Abstand zur Fankurve und schaute ratlos zu.

"Frust, Enttäuschung und Unzufriedenheit geht uns allen durch die Köpfe", meinte Abwehrspieler Jonathan Tah bei Sky. Nach drei Bundesliga-Pleiten in Folge ziert der Werksklub weiter das Tabellenende, das 0:3 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim passte zu den letzten Auftritten.

Harmlos, ideenlos - und weiter ohne jeden Punkt. So lautet das Fazit aus Leverkusener Sicht. "Wir brauchen mehr Leadership von allen. Überall haben ein paar Prozent gefehlt, die Hoffenheimer waren immer einen Schritt schneller. Jeder von uns konnte mehr tun, das haben wir nicht gemacht", resümierte Tah.

Im vierten Pflichtspiel der Saison war es Leverkusens vierte Niederlage, das hat es nie zuvor gegeben. Christoph Baumgartner (9.), Andrej Kramaric (35.) und Georginio Rutter (78.) schossen die TSG-Tore.

Champions-League-Teilnehmer Bayer war zudem schon in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert - die Spielzeit hat kaum begonnen, da gerät der hoch eingeschätzte Gerardo Seoane bereits unter Erklärungsdruck.

Hoffenheim zaubert: "Das war schon ein geiles Tor"

Hingegen feierten die Hoffenheimer ausgelassen vor den wenigen mitgereisten Fans ihren Dreier in der BayArena. Der Hit war dabei Baumgartners Hackentor. "Ich stehe mit dem Rücken zum Tor und hatte nicht so viele Optionen. Das war schon ein geiles Tor", meinte der Torschütze bei Sky. Kevin Vogt ergänzte: "Wir sind hier hingefahren, um zu gewinnen. Jeder glaubt daran und jeder tritt auch so auf."

Die Anfangsphase gegen Hoffenheim wurde für Bayer gleich zur Blaupause dieser jungen Saison: Bayer begann ordentlich, und doch stand es nach gut einer halben Stunde 0:2. Denn Leverkusen gelang wenig, dem Gegner dafür alles.

So steuerte Moussa Diaby früh mit viel Platz auf das gegnerische Tor zu, ließ den Winkel aber etwas zu spitz werden und scheiterte an Oliver Baumann (7.). Nur zwei Minuten später traf dann der Gast, es war ein "auch das noch"-Moment für die Bayer-Fans: Baumgartner vollendete per Hacke.

Von nun an stand die TSG tief, tat kaum noch etwas für das Spiel, Bayer mühte sich aber oft zu umständlich und kam selten durch. Dann hatte Ozan Kabak rechts viel Zeit, Bayer-Torwart Hradecky unterlief die Flanke, und Kramaric musste nur einschieben.

Zumindest einmal lief es vor der Pause dann doch für Bayer. Das vermeintliche 0:3 durch Robert Skov zählte aufgrund eines Fouls nicht, der Video-Assistent half bei der Entscheidung. Rutter machte dann alles klar für die Kraichgauer, die zu Recht jubeln konnten.

