FC Augsburg - VfB Stuttgart 1:1: Stuttgart bleibt unter Hoeneß ungeschlagen

Der VfB Stuttgart bleibt dank eines Stochertors von Kapitän Wataru Endo unter Trainer Sebastian Hoeneß ungeschlagen und hat im Bundesliga-Abstiegskampf den nächsten wertvollen Punkt erkämpft. Der fünfmalige deutsche Meister wachte im Schwaben-Derby in Augsburg zwar erst spät auf, doch Endos Treffer (78.) sicherte das glückliche 1:1 (0:1) und lässt auch den FCA weiter zittern.

Winterzugang Dion Beljo (8.) hatte die überlegenen Augsburger mit seinem zweiten Saisontor in Führung gebracht. Doch aus dem sechsten Sieg der Hausherren an einem Freitagabend nacheinander wurde nichts, weil der VfB doch noch seine Gier aus den ersten drei Begegnungen mit Hoeneß wieder fand. Am Wochenende droht dennoch der Absturz auf Platz 17.

Dem FCA, der weiter ein Polster von fünf Punkten auf den Nachbarn hat, wird im Endspurt wohl Außenverteidiger Iago fehlen, der mit einer Verletzung am rechten Oberschenkel ausgewechselt werden musste (33.). Auch Stürmer Beljo blieb nach der Pause angeschlagen in der Kabine.

Augsburg hat in der Liga die beste Chancenverwertung - und auch diesmal war der erste Ball aufs Tor drin. Beljo köpfte nach Flanke von Arne Maier am Fünfer unbedrängt ein.

Dabei musste Trainer Enrico Maaßen neben Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (gesperrt) und Rafal Gikiewicz mit Mergim Berisha (beide verletzt) auch im Angriff einen Schlüsselspieler ersetzen. Dafür kam Ermedin Demirovic nach drei Spielen Sperre wieder rein und lebte vor, wovor Hoeneß gewarnt hatte: Augsburg werde mit "Schärfe und Körperlichkeit" attackieren.

Das, meinte der VfB-Coach, "müssen wir erst mal ausbalancieren" - und dann "zustechen". Doch die Gäste taten sich im Spiel nach vorne sehr schwer. Nach einem FCA-Fehler im Aufbau zwang Chris Führich (12.) Torwart Tomas Koubek zu einer ersten Parade - der einzigen in Hälfte eins.

Stuttgart musste auf den gesperrten Konstantinos Mavropanos verzichten, seinen besten Zweikämpfer, und war anfällig. Ersatzmann Hiroki Ito hielt bei Maiers Flanke vor dem 0:1 zu viel Abstand und sah früh seine fünfte Gelbe Karte (20.). Er fehlt gegen Borussia Mönchengladbach. Mitspieler Borna Sosa vergab einen Freistoß aus aussichtsreicher Position (31.).

Hoeneß reagierte auf die Offensivschwäche seiner Mannschaft und brachte mit Wiederanpfiff die Angreifer Silas und Tanguy Coulibaly. Es änderte wenig, erst der nächste Joker Tiago Tomas half: Seine Hereingabe drückte Endo im zweiten Versuch über die Linie.

FC Augsburg - VfB Stuttgart: Die Daten zum Spiel

Augsburg: Koubek - Iago (34. Veiga), Bauer, Uduokhai, Pedersen (77. Gumny) - Engels, Rexhbecaj - Maier, Vargas (71. Baumgartlinger) - Demirovic (71. Colina), Beljo (46. Cardona). - Trainer: Maaßen

Stuttgart: Bredlow - Ito, Zagadou, Anton - Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa (71. Tomas) - Millot (46. Katompa Mvumpa), Führich (46. Tanguy Coulibaly) - Guirassy. - Trainer: Hoeneß

Schiedsrichter: Christian Dingert (Gries)

Tore: 1:0 Beljo (8.), 1:1 Endo (78.)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Bauer (7), Rexhbecaj (6), Uduokhai (3), Baumgartlinger, Arne Maier (3) - Ito (5), Coulibaly (2), Vagnoman