SC Freiburg vs. FC Bayern: Trotz Sieg im Breisgau - Sorgenkind sucht weiter nach der Form

Der FC Bayern schlägt den SC Freiburg am 26. Spieltag der Bundesliga 1:0 (0:0). Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten der FCB-Profis.

© getty Gewinner: Leroy Sané (FC Bayern) Nicht nur einer der aktivsten Bayern-Spieler in der Offensive, sondern auch einer der gefährlichsten. Immer wieder forderte er Bälle zwischen den Linien, drehte auf und dribbelte mit viel Zug auf die Defensive der Freiburger zu. Dass er sich nicht mit einem Tor belohnte, bleibt der größte Kritikpunkt. Zwar lief beim Nationalspieler nicht alles wie gewollt, aber schon jetzt ist erkennbar, dass er vom Trainerwechsel profitieren könnte.

© getty Verlierer: Sadio Mané (FC Bayern) Einen echten "Flop" gab es in diesem Spiel nicht. Bei den Bayern fiel niemand so richtig ab. Und doch ist mit der Vorgeschichte der vergangenen Wochen die Enttäuschung bei Mané wohl am größten. Der Senegalese hatte Aktionen und war bemüht darum, endlich mal wieder in Form von Toren oder Assists einen Beitrag zu leisten. Doch überwiegend blieb er eben glücklos.

© getty FC Bayern München vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen SC Freiburg vs. FC Bayern München - 0:1 Tore 0:1 de Ligt (51.) Aufstellung SC Freiburg Flekken - Sildillia (63. Kübler), Ginter, Gulde (36. Lienhart), Günter - M. Eggestein, Höfler, Doan (84. Weißhaupt), Grifo (62. Sallai), Höler (84. Woo-Yeong) - Gregoritsch Aufstellung FC Bayern München Sommer - Cancelo (89. Stanisic), Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich - Mané, T. Müller (77. Gravenberch), Musiala (68. Goretzka), Sané (89. Mazraoui)- Gnabry Gelbe Karten Kübler / Mané, Kimmich

© imago images FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Sommer wurde im gesamten Spiel zweimal richtig geprüft. In der 44. Minute parierte er stark Freiburgs beste Chance durch Doan. In der 70. war er dann auf der Linie zur Stelle beim abgefälschten Schuss von Sallai. Note: 2.

© getty FC Bayern München: Abwehr João Cancelo: Hinten meist konzentriert, hatte er keinen allzu großen Offensivdrang wie sonst üblich, was sicherlich eine taktische Maßnahme war. Seine beste Offensivaktion war ein langer Ball auf Mané, der diesen aber verdaddelte (40.). Verlor jedoch auch die meisten Bälle im Spiel (17). Note: 3,5. Benjamin Pavard: Aufgrund der Sperre von Upamecano rückte Pavard auf seine geliebte Position in die Innenverteidigung und machte dort von Beginn an eine aufmerksame Partie. Er erstickte mehrfach potenziell gefährliche Angriffe in Zweikämpfen mit Grifo im Keim und hatte Pech, dass sein Abschluss nach einer Ecke nicht im Tor landete (34.). Hatte zudem die mit Abstand meisten Ballaktionen auf dem Platz. Note: 2,5. Matthijs de Ligt: Der Siegtorschütze! Packte einen Sonntagsschuss aus, der am Ende den Unterschied machte. Der Schuss hatte jedoch auch nur eine Torwahrscheinlichkeit von 2 Prozent, weshalb man hier durchaus von Glück reden darf. Ansonsten hinten immer aufmerksam und stark in den wichtigen Zweikämpfen. Gab zudem nach einer Ecke eine Vorlage für Pavard (34.). Note: 2,5. Alphonso Davies: Auch bei ihm fehlte es am sonst üblichen Offensivdrang. Hatte ein paar Flanken, doch bis auf die auf Müller (38.) blieben jene eher wirkungslos. Er eroberte jedoch auch die zweitmeisten Bälle der Münchner (10) und half, den Flügel dicht zu halten. Note: 3.

© getty FC Bayern München: Mittelfeld Joshua Kimmich: Seine auffälligste Aktion war wohl die Balleroberung im eigenen Strafraum bei einem Konter der Freiburger durch sehr gutes Stellungsspiel (24.). Eroberte generell die meisten Bälle (12), spielte die meisten Pässe ins Angriffsdrittel (26) und schlug die meisten Flanken, die allerdings wenig Gefahr brachten. Sehr präzise im Passspiel, seine Standards ließen aber zu wünschen übrig. Nach Schlusspfiff sorgte er mit einer Geste Richtung Freiburger Kurve für unnötige Aufregung und kassierte noch Gelb. Note: 3. Sadio Mané: Mané durfte wie Musiala zum ersten Mal unter Tuchel von Beginn an ran und war weitestgehend vorne links zu finden, fand sich aber auch häufiger in der Spitze wieder. Er hatte zwei gute Abschlüsse, einmal per Lupfer neben das Tor (18.), einmal per sehenswertem Kopfball (57.). Stets bemüht, aber bei so manch einem Konter zu zögerlich. Note: 4. Thomas Müller: Müller kam vor der Pause (38.) am Fünfer frei zum Kopfball, erwischte den Ball aber nicht richtig. Ansonsten legte er einmal gut für Mané auf (18.). Insgesamt jedoch eher unauffällig und vor allem ohne größere Wirkung, auch wenn er oft versuchte, den Ball direkt in die Spitze zu spielen. Note: 4. Jamal Musiala: Erster Startelf-Einsatz unter Thomas Tuchel und dabei auf zentraler Position sehr umtriebig, aber auch immer mal vorne und hinten zu finden. Gab ein paar gute Torschussvorlagen, etwa auf Gnabry per Flanke (9.) oder nach Pressing auf Sané kurz vor der Pause. Assist für de Ligts Knaller. Note: 3. Leroy Sané: Spielte meist am rechten Flügel, zog aber häufig in die Mitte und war phasenweise der Alleinunterhalter im Angriff. Keiner sorgte für mehr Torgefahr mit zahlreichen Abschlüssen (1,21 xG) und dennoch scheiterte er jeweils entweder am Keeper oder schoss direkt vorbei. Mit mehr Glück wäre ihm sicherlich mindestens ein Tor gelungen. Note: 2,5.

© imago images FC Bayern München: Angriff Serge Gnabry: Hatte mit einem gefährlichen Kopfball die erste Chance im Spiel (8.) und traf nach Einzelaktion in der Nachspielzeit nur den Pfosten. Er begann in Ermangelung an etatmäßigen Stürmern vorne im Zeitraum, wich aber auch häufig auf die Seite aus. Insgesamt hatte er die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (13) und entwickelte die zweitmeiste Torgefahr (0,91 xG). Was fehlte, war auch bei ihm das Glück im Abschluss. Note: 3.