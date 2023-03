FC Augsburg - SV Werder Bremen 2:1: FCA verschafft sich Polster auf Abstiegsränge

Der FC Augsburg gewinnt ein wildes, unterhaltsames Spiel gegen Werder Bremen - und vergrößert den Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Stefan Reuter war kaum zu bremsen. Erst fiel der Manager des FC Augsburg Trainer Enrico Maaßen um den Hals, dann eilte er auf das Spielfeld, um flugs auch die Spieler zu beglückwünschen. Umarmungen, Schulterklopfen - der Weltmeister von 1990 hatte allen Grund, erleichtert zu sein. Das unterhaltsame und am Ende mühsam verteidigte 2:1 (1:0) gegen Werder Bremen verschafft den Augsburgern einen schönen Puffer im Abstiegskampf.

"Es war ein hart umkämpftes Spiel, es war phasenweise ein wildes Spiel, umso glücklicher sind wir, dass wir die drei Punkte hier behalten haben", bekannte Reuter nach dem Spiel bei Sky. Nach dem vierten Heimsieg nacheinander liegen die Augsburger nun acht Punkte vor dem Relegationsplatz und dem ersten Abstiegsplatz. "Ein wichtiger Sieg", sagte Reuter - zumal es am Samstag nach München gehe: "Wir können nicht darauf hoffen, dass die Bayern das locker angehen."

Neuzugang Dion Beljo (5.) und Arne Maier (46.) sicherten ihrer Mannschaft den achten Saisonsieg, den Bremern gelang trotz zahlreicher Chancen und großer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Jens Stage (16.). "Wir haben uns heute ganz klar selbst geschlagen", klagte Marco Friedl. "In den entscheidenden Momenten waren wir hinten nicht wachsam genug", ergänzte Niklas Stark.

Werder verschläft Wiederanpfiff

Tatsächlich waren beide Mannschaften in der Defensive enorm anfällig. Vor allem die erste Halbzeit in der ausverkauften Augsburger Arena bot deshalb allerbeste Unterhaltung. Ehe Augsburg in Führung ging, hatte Torhüter Rafal Gikiewicz bereits den Schuss von Niclas Füllkrug großartig pariert (3.). Beljo, der im Winter vom kroatischen Klub NK Osijek gekommen war, setzte sich kurz darauf nach hervorragender Vorarbeit von Robert Gumny geschickt gegen Friedl durch.

Und es ging munter weiter. Gikiewicz parierte nach einem haarsträubenden Fehlpass von Renato Veiga in die Beine von Romano Schmid großartig (10.), sah nur wenige Augenblicke später beim Ausgleich aber schlecht aus. Augsburgs Trainer reagierte auf die Probleme: Maaßen nahm den von Sporting Lissabon ausgeliehenen Veiga von Feld (34.), tatsächlich verhalf das zu mehr Stabilität. Dafür patzten nun wieder die Bremer, folgenschwer eben kurz nach der Pause.

"Völlig verschlafen" seien er und seine Mitspieler aus der Kabine gekommen, klagte Friedl und echauffierte sich, dass die Augsburger aus ihrer "einzigen Chance in der zweiten Halbzeit" den Siegtreffer erzielten. Bremen drängte danach verständlicherweise auf den Ausgleich - ohne Erfolg, und durch eigenes Verschulden. "Wir haben", räumte Stark ein, "in der zweiten Halbzeit viel zu unsauber gespielt."

FC Augsburg - Werder Bremen: Die Daten zum Spiel

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Veiga (34. Bauer), Pedersen (68. Iago) - Engels, Dorsch (46. Baumgartlinger) - Arne Maier, Vargas (68. Berisha) - Beljo (74. Yeboah), Demirovic. - Trainer: Maaßen

Bremen: Pavlenka - Pieper, Groß, Friedl - Gruev - Bittencourt (68. Weiser), Jung (79. Dinkci) - Schmidt, Stage (68. Schmid) - Füllkrug, Ducksch (79. Philipp). - Trainer: Werner

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Tore: 1:0 Beljo (5.), 1:1 Stage (16.), 2:1 Maier (46.)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Veiga (2), Pedersen (3) - Bittencourt (6), Groß (2)