BVB vs. RB Leipzig: Gewinner des Spiels, Noten und Einzelkritik der Profis von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat sich mit einem Sieg im Topspiel vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Dabei half vor allem eine beherzte Abwehrleistung. Die Gewinner, Verlierer und die schwarz-gelben Noten nach dem Erfolg in der Bundesliga.

Nicht schön, aber umso erfolgreicher: Borussia Dortmunds unheimliche Siegesserie im Jahr 2023 geht weiter. Nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg im Topspiel über RB Leipzig klettert der BVB zum Auftakt des 23. Spieltag wieder an die Tabellenspitze. Im Sturm blieben beim BVB zwar diesmal viele Wünsche offen und auch einige der Helden im Mittelfeld konnten nicht an die Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen. Nach dem zehnten Sieg in Folge, acht davon in der Liga, wird es ihnen egal sein. Zumal sich ein Schwarz-Gelber in die Geschichtsbücher der Westfalen eintrug.

© imago images Gewinner: Marco Reus Der Kapitän mit einer Extraschicht in Sachen Legendenstatus: Sein Treffer zum 1:0 war gleichzeitig Reus' 159. Pflichtspieltreffer für den BVB. Damit holte er die Borussia-Ikone Michael Zorc in der ewigen Torschützenliste der Dortmunder ein. Vielleicht ein Grund, den im Sommer auslaufenden Vertrag bei Schwarz-Gelb zu verlängern? Selbst Spitzenreiter Adi Preißler (177) ist für Reus nicht mehr unerreichbar.

© imago images Verlierer: Salih Özcan Großer Kampfgeist, großes Laufpensum, aber an vielen Stellen schlicht überfordert. Özcan hatte große Mühe, das Leipziger Spiel vom eigenen Tor wegzuhalten. Wusste sich manchmal nur mit unfairen Mitteln zu helfen. Ein latenter Unsicherheitsfaktor fürs Dortmunder Spiel. Er bot sich viel früher als erst in der 82. Minute für eine Auswechslung an.

© imago images Borussia Dortmund vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen BVB vs. RBL - 2:1 (2:0) Tore 1:0 Marco Reus (21., Foulelfmeter), 2:0 Emre Can (39.), 2:1 Forsberg (74.) Aufstellung Borussia Dortmund

Meyer - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson - Can - Brandt (83. Hummels), Bellingham (83. Dahoud), Özcan, Reus (73. Bynoe-Gittens) - Haller (72. Modeste) Aufstellung RB Leipzig

Blaswich - Henrichs, Orban (72. Simakan), Gvardiol, Halstenberg (61. Raum) - Schlager, Haidara (84. Kampl) - Szoboszlai, Nkunku (84. Werner) - Silva (72. Poulsen), Forsberg Gelbe Karten Nkunku (15.), Haidara (17.), Özcan (29.), Halstenberg (38.), Silva (45.+3), Henrichs (52.), Brandt (55.)

© imago images BVB: Torhüter Alexander Meyer: Per Kaltstart in die erste Elf, weil sich Stammkeeper Kobel beim Aufwärmen verletzte. Klärte Haidaras Distanzschuss im Nachfassen (5.). Im Glück, dass Szoboszlais Block nach seiner Unsicherheit im Toraus landete (37.) In der Schlussphase stark gegen den enteilten Nkunku und auch gegen Silva (69.). Hielt in der Nachspielzeit bei Forsbergs Distanzkracher den Sieg fest. Note: 2,5

© imago images BVB: Abwehr Marius Wolf: Mit dem Traumpass auf Kapitän Reus, der zum Elfmeter führte. Super eifrig, mit riesigem Laufpensum und den meisten Dortmunder Ballaktionen vor der Pause (79). Leider sehr oft zu ungenau und ab und zu übereifrig. Erneut mit zu vielen Ballverlusten (17). Note: 3 Nico Schlotterbeck: Mit der Rettungsgrätsche gegen Nkunku, sonst wäre der BVB früh einem Rückstand hinterhergelaufen (3.). Dafür kam der Abwehrchef gegen Henrichs zu spät (34.), das hätte gefährlich werden können. Starke Passquote (89 Prozent). In der Nachspielzeit mit dem Schulter-Block auf der Linie, der den BVB-Sieg rettete. Note: 2,5 Niklas Süle: Insgesamt ein stabiler Auftritt in der Innenverteidigung. Hielt sich mit Ausflügen nach vorne merklich zurück. Verlor zwischenzeitlich aber wie die gesamte Dortmunder Verteidigung etwas den Überblick. Note: 3,5 Julian Ryerson: Sehr engagierter Auftritt des Norwegers, auch wenn die Flanken von der linken Seite deutlich präziser kommen könnten. Machte alle Defizite aber durch Meter wett und durch seine Zweikampfstärke. Kassierte einen Tunnel gegen da Silva, der beinahe teuer geworden wäre (48.). Note: 3

© imago images BVB: Mittelfeld Emre Can: Der alte und der neue Can in nur einem Spiel. Gegen Leipzig startete der Allrounder mit einem Stockfehler wie früher. Hatte großes Glück, dass Nkunku das Geschenk nicht annahm (7.). Dann aber wieder einer der besten Borussen, wie schon zuletzt. Kochte erst Andre Silva ab und donnerte kurz drauf den Ball zum 2:0 in die Maschen (39.). Note: 3 Jude Bellingham: Sein Pass vorm vermeintlichen 1:0 durch Brandt war alleine das Eintrittsgeld wert (13.). Ein fast baugleiches Kunststück wiederholte er nur wenige Minuten später. Bei seiner eigenen Chance vorm RB-Tor aber viel zu verschnörkelt (55.). Zeigte in Leipzigs Drangperiode zu selten die Zähne - das kann er besser. Note: 3 Salih Özcan: Etwas sehr rustikaler Einsatz gegen Henrichs am Mittelkreis - zu Recht mit Gelb geahndet. Sein Fehlpass in der 71. Minute wurde von Szoboszlai zum Dortmunder Glück nicht bestraft. Mit zunehmender Spieldauer überfordert, Ruhe ins defensive Mittelfeld zu bringen. Note: 4,5

© imago images BVB: Angriff Julian Brandt: Ballannahme, Abschluss - ein Gesamtkunstwerk. Leider war die Hand vorher noch dran. Aber auch so wieder einer der besten Borussen. Viel Selbstvertrauen, starke Ideen. Konnte kurz vor der Pause gerade noch von Gvardiol gestoppt werden. Tauchte in der zweiten Halbzeit allerdings mehr und mehr ab. Note: 3 Marco Reus: Elfmeter rausgeholt, Elfmeter nervenstark versenkt: Dortmunds Mister Einsnull hat wieder zugeschlagen (21.). Das vierte Saisontor für den Kapitän. Hätte in der 67. Minute von der Strafraumkante fast noch einen draufgelegt, fand aber in Leipzigs Keeper Blaswich seinen Meister. Note: 2,5 Sébastien Haller: Hatte einen unglaublichen schweren Stand gegen die kompakte Leipziger Defensive. Im ersten Durchgang nur 18 Mal am Ball. Selbst im Luftduell konnte er sich kaum durchsetzen. Mühte sich nach Kräften, trotzdem irgendwie ins Spiel zu finden. In der 72. Minute von Trainer Terzic erlöst. Note: 4,5