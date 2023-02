BVB-Noten: Kobel wird zum Punktegarant - ein Youngster zahlt Lehrgeld

Borussia Dortmund hat seine Siegesserie im Jahr 2023 fortgesetzt. Gegen die TSG Hoffenheim kam der BVB zu einem 1:0 (1:0)-Sieg. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

Nico Schlotterbeck: Rettete mit einer starken Grätsche gegen Baumgartner unmittelbar vor Kabaks Kopfballchance. Auch offensiv mit vielen gefährlichen Aktionen. Gewann mehr als zwei Drittel seiner Zweikämpfe - sowohl in der Luft als auch am Boden. Punktabzug gibt es lediglich für sein Foul vor dem aberkannten Wolf-Treffer. Note 2,5.

Niklas Süle: Als letzter Mann immer dann zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Vor allem in der Luft kaum zu bezwingen (100 Prozent gewonnene Zweikämpfe). Blockte in der Hoffenheimer Drangphase viele wichtige Bälle ab. Note 3.

© getty

BVB: Mittelfeld

Emre Can: Wie schon so oft in den vergangenen Wochen ließ sich der Deutsch-Türke in Ballbesitz zwischen die beiden Innenverteidiger Süle und Schlotterbeck fallen und kurbelte das Aufbauspiel von hinten an. Das gelang über weite Strecken ordentlich. Hatte in Halbzeit zwei großes Glück, dass sein Tritt gegen Akpoguma nicht mit einem Elfmeterpfiff sanktioniert wurde. Note 3,5.

Jude Bellingham: Nicht ganz so auffällig wie man das eigentlich von ihm gewohnt ist. Abgesehen von einer guten Chance kurz vor Schluss mit praktisch keinem Zug zum Tor. Stand größtenteils im Schatten des starken Reus und versuchte, diesem den Rücken freizuhalten. Note 3,5.

Julian Brandt: War überall auf dem Feld zu finden. Stopfte in der Rückwärtsbewegung viele Löcher und war sich auch nicht zu schade, weite Wege für die Balleroberung zu gehen. Erzielte das Tor des Tages in kurioser Manier mit dem Rücken. Note: 2.

Marco Reus: Sehr starkes Spiel des BVB-Kapitäns. War an quasi jeder gefährlichen BVB-Aktion beteiligt. Hätte sich in Halbzeit eins einige Male in die Scorer-Liste eintragen können, letztlich sorgte sein Freistoß auf Brandt für das erlösende 1:0. Note: 2.

Jamie Bynoe-Gittens: Verzeichnete die erste Dortmunder Halbchance nach einem schönen Doppelpass mit Reus nach vier Minuten, sein Schuss wurde aber geblockt. Leistete sich in der Folge immer wieder unnötige Ballverluste, was viele BVB-Konter in der ersten Halbzeit zunichte machte. Mit zunehmendem Spielverlauf immer blasser, weshalb Terzic ihn als ersten Spieler vom Feld nahm. Note: 4,5.