FCB-Noten: Einser für Bayern-Angreifer - Kimmich im Boss-Modus

Drei Spieler ragten beim überzeugenden 3:0 des FC Bayern gegen Union Berlin am 22. Spieltag der Bundesliga heraus. Kein Münchner war schlechter als die Note 3,5. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel.

Der FC Bayern München hat am 22. Spieltag der Bundesliga durch das nie gefährdete 3:0 gegen Union Berlin die Machtverhältnisse wieder klargestellt. Joshua Kimmich war im absoluten Boss-Modus, ein Altstar und ein Franzose ragten auch noch heraus.

© getty Gewinner: Kingsley Coman (FC Bayern München) Mit einer starken Flanke bereitete Coman Choupo-Motings 1:0 vor, überlegt umkurvte er vor dem 2:0 Union-Keeper Rönnow. Gewann jeden seiner Zweikämpfe, schloss jedes seiner Dribblings erfolgreich ab. Blitzsaubere Leistung des Franzosen. Note: 1,5.

© getty Gewinner: Thomas Müller (FC Bayern München) Überholte in der ewigen Tabelle mit seinem 430. Einsatz in der Bundesliga für den FC Bayern München den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und liegt nun auf Platz 2 der Rangliste. Belohnte sich selbst mit zwei Vorlagen und setzte seine Mitspieler in der Folge immer wieder in Szene. Note: 2.

© getty Verlierer: Rani Khedira (1. FC Union Berlin) Das zentrale Glied im 3-5-2-System war selten am Ball und gab Unions Spiel keine Struktur. Für seine Position leistete sich Rani Khedira zu viele Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe. Sorgte so weder für Struktur, noch für Gefahr nach vorne. In der 79. musste er für Janik Haberer weichen. Note: 4,5.

© imago images FC Bayern München - 1. FC Union Berlin: Die Aufstellungen FC Bayern München vs. Union Berlin - 3:0 Tore 1:0 Choupo-Moting (31.), 2:0 Coman (40.), 3:0 Musiala (45.+1.) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Stanisic (78. Cancelo), Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich (78. Sane), Goretzka - Coman (65. Mane), T. Müller (87. >Tel), Musiala - Choupo-Moting (65. Gnabry) Aufstellung Union Berlin Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira (78. Haberer), Roussillon (66. Gießelmann), Thorsby (63. Seguin) , Laidouni - Becker (63. Leweling), Jordan (63. Behrens) Gelbe Karten Pavard (83.) / Thorsby (33.)

© getty FC Bayern München - 1. FC Union Berlin: Torhüter Yann Sommer: Hatte in seiner Zeit beim FC Bayern wohl noch nie so wenig zu tun wie im vermeintlichen Spitzenspiel gegen Union. Strahlte im Schneegestöber aber fast immer eine herzerwärmende Souveränität aus. Note: 3,5.

© getty Josip Stanisic. FC Bayern München - 1. FC Union Berlin: Abwehr Josip Stanisic: Erhielt überraschend den Vorzug vor João Cancelo, hatte vor der Partie im jahr 2023 erst 91 Pflichtspieliminuten absolviert. Rechtfertigte das Vertrauen mit einer blitzsauberen Leistung. Gewann sehr viele Zweikämpfe, war sehr oft am Ball, spielte saubere Pässe, auch im Angriffsdrittel. Note 2,5. Benjamin Pavard: Ging resolut gegen Unions sporadische Angriffsbemühungen vor, gewann gefühlt jeden Zweikampf und verbuchte etliche Ballgewinne. Note: 2,5. Matthijs de Ligt: Gewann zwar die wichtigen Zweikämpfe, aber beileibe nicht alle und nicht einmal die Mehrheit seiner Duelle, weder am Boden, noch in der Luft. Fünf Ballgewinnen in der ersten Halbzeit standen gegen harmlosen Berlinern acht Ballverluste entgegen. Brauchte, um ins Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit deutlich stabiler. Note: 3,5. Alphonso Davies: Knüpfte an die starken Leistungen der letzten Spiele an. Viel unterwegs, gutes Auge für die Mitspieler. Hatte Pech, dass sein traumhafter Pass auf Choupo-Moting nicht das 1:0 in der Anfangsphase brachte. War in der Folge nicht mehr ganz so auffällig, ohne aber in irgendeiner Weise schlecht zu spielen. Note: 2,5.

© getty Bayerns Anführer im Mittelfeld: Joshua Kimmich. FC Bayern München - 1. FC Union Berlin: Mittelfeldspieler Kingsley Coman: Gab bei Ballbesitz oft den Gegenpart zu Alphonso Davies, spielte einige brauchbare Flanken, von denen eine wirklich butterweich geschlagene zum 1:0 führte. Erzielte das 2:0 nach Thomas Müllers sehr schöner Vorarbeit dann selbst. Alle seine fünf Dribblings waren erfolgreich, gewann außerdem auch sechs seiner sechs Zweikämpfe. Bester und auffälligster Bayer. Machte in der 65. Minute Platz für das Comeback von Sadio Mané. Note: 1,5. Joshua Kimmich: Agierte bei Ballbesitz als einzige Absicherung vor der Dreierkette, wenn Bayern sie anwendete, stand aber dennoch sehr offensiv. Verlor in der Anfangsphase einen Ball nah am Mittelkreis, hatte ein bisschen Glück, dass de Ligt die Situation sofort entschärfte. Es blieb seine einzige Unsicherheit. Spielte einige ebenso kluge, wie wichtige Pässe, war der Leader auf dem Platz, der er sein soll und will. Leitete stark das 1:0 ein. Note: 2. Leon Goretzka: Fleißigster Balldieb in der ersten Viertelstunde, es lag auch an ihm, dass Union praktisch nicht stattfand in der ersten Halbzeit. Blieb zweikampfstark, agierte aber bei Weitem nicht so auffällig und dominant wie Joshua Kimmich. Note: 3,5. Jamal Musiala : Spielte an seinem 20. Geburtstag zunächst so, als ob sein Geburtstag im Mai wäre und die Sonne über der Allianz Arena scheinen würde. Seine Dribblingversuche verebbten dadurch auf dem eisigen Geläuf. Scheiterte dann in der 26. Minute mit einem resoluten Schussversuch aus sechs Metern an Rönnow, erhöhte aber souverän aus kurzer Distanz mit dem Pausenpfiff zum 3:0. Note: 2,5.

© getty Thomas Müller (li.) und Jamal Musiala jubeln über ein Tor des FC Bayern. FC Bayern München - 1. FC Union Berlin: Angreifer Thomas Müller: Zögerte in der Anfangsphase etwas zu lang nach Choupo-Motings Zuspiel, war in seinem 430. Bundesligaspiel für den FC Bayern München lange kein wirklicher X-Faktor im Spiel - bis er mit seinem Pass von der Ecklinie Jamal Musialas 2:0 vorbereitete. Diesen Müller darf man eben nie abschreiben. Vergab 20 Minuten vor Schluss dann aber eine Riesenchance. Note: 2. Eric Maxim Choupo-Moting: Er strahlt nicht mehr die absolute Torgier aus, die ihn vor der WM überraschend ausgezeichnet hatte. Ließ gegen Union zunächst ein paar Chancen liegen, machte dann aber noch in der ersten Halbzeit doch noch sein Tor - und das beileibe nicht aus der einfachsten Situation. Note: 3.