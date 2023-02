FC Bayern München - VfL Bochum 3:0: Erster Heimsieg des Jahres! FCB gelingt Generalprobe für PSG-Kracher

Der FC Bayern München hat wenige Tage vor dem Duell in der Champions League mit PSG eine gelungene Generalprobe hingelegt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann souverän mit 3:0 (1:0) gegen den VfL Bochum.

Die Tore für den deutschen Rekordmeister erzielten Thomas Müller (41.), Kingsley Coman (64.) und Serge Gnabry per Foulelfmeter (74.).

Vor Anpfiff war zur 50-jährigen Fanfreundschaft zwischen Bayern und Bochum ein riesiges Banner in der Südkurve zu sehen. Passend dazu lief die VfL-Hymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer.

FC Bayern München - VfL Bochum: Die Analyse

Da Upamecano (Zehenverletzung) und Choupo-Moting (Magen-Darm) zurückkehrten, setzte Nagelsmann wie schon beim Weiterkommen im DFB-Pokal in Mainz erneut auf eine Dreierkette. Cancelo rückte für Davies (Bank) auf die linke Außenbahn, während Gnabry für Coman (Bank) in die erste Elf rotierte und den rechten Flügel übernahm. Goretzka gab aufgrund von Kimmichs Sperre den Sechser.

Bereits nach wenigen Minuten war die Marschrichtung der Partie klar: Die Bayern setzten Bochum mit hohem Pressing kurz hinter der Mittellinie unter Druck, um schnelle Ballverluste zu forcieren. Das klappte zwar nicht immer, hatte aber ein klares Chancenplus zur Folge. Den Abschlüssen fehlte es jedoch lange an der letzten Konsequenz.

Nach rund 20 Minuten tat sich Bayern gegen die immer mutiger werdenden Gäste schwerer, sich kontrolliert ins letzte Drittel zu kombinieren. Das war auch dem Umstand geschuldet, dass der Ball zu selten auf die Flügel verlagert wurde und sich die Partie zu zentrumsnah abspielte. Derweil brachte Bochum die FCB-Defensive, die sich gegen den Ball mit Pavard auf der rechten Seite zu einer Viererkette umformte, hin und wieder in Bedrängnis - auch wenn die ganz großen Möglichkeiten ausblieben.

Kurz vor der Pause brach Müller, der sein Team enorm antrieb und häufig neben Choupo-Moting in der Spitze zu finden war, nach einem schlampigen Rückpass von Bochums Janko doch noch den Bann (41.). Goretzka hätte sogar noch auf 2:0 erhöhen müssen (44.).

Der Torschütze blieb wohl auch mit Blick auf den CL-Kracher in der Kabine. Für ihn kam Linksverteidiger Davies ins Spiel, weshalb Cancelo auf die rechte Seite ging und die Bayern folglich in einem 4-1-4-1-System mit einer klaren Viererkette agierten. Das änderte sich wieder mit der Hereinnahme von Coman (59. für Cancelo), der wenig später auf 2:0 erhöhte (64.).

Nagelsmann nahm in der Folge weitere Schonungsmaßnahmen vor und brachte unter anderem Blind. Den Schlusspunkt setzte Gnabry vom Punkt (74.), Bochums Torhüter Riemann verhinderte einen höheren Sieg.

FC Bayern München - VfL Bochum: Die Aufstellungen

FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Gnabry, Goretzka, Cancelo (58. Coman) - Müller (46. Davies), Musiala (67. Blind), Sané (77. Ibrahimovic) - Choupo-Moting (67. Tel)

VfL Bochum: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Stafylidis - Losilla, Kunde (85. Osterhage), Zoller (68. Asano), P. Förster (46. Stöger), Antwi-Adjei (68. Holtmann) - P. Hofmann (68. Ganvoula)

FC Bayern München - VfL Bochum: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Müller (41.), 2:0 Coman (64.), 3:0 Gnabry (FE, 74.)

Für den FC Bayern war es der erste Heimsieg seit dem Jahreswechsel.

Der VfL Bochum bleibt mit nur drei Punkten in der Fremde (1:0 in Augsburg) weiterhin die schwächste Auswärtsmannschaft der Bundesliga.

Der Star des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern)

Der mit Abstand beste Offensivspieler der Münchner! Extrem umtriebig, gewohnt lautstark und hatte immer seine Füße im Spiel, wenn es vorne gefährlich wurde. Sein hohes Laufpensum wurde nach gut 41 Minuten belohnt, als er den Bochumer Spielaufbau im Vollsprint unter Druck setzte und ein Rückpass auf Torwart Riemann zu kurz geriet. Die Spürnase ließ Müller nicht im Stich und er traf zum wichtigen 1:0. Zur Halbzeit ging es bereits runter, aber eine Startformation ohne ihn ist in Paris kaum denkbar.

Der Flop des Spiels: Saidy Janko (VfL Bochum)

Spielte den katastrophalen Fehlpass in Richtung von Keeper Manuel Riemann, der Müller zur Führung einlud und zeigte auch darüber hinaus keine gute Leistung. Verlor viele Zweikämpfe und war mit dem Münchner Tempo spürbar überfordert. So auch in der 73. Minute, als er mit Gnabry nicht mithalten konnte und einen Elfmeter verursachte. Philipp Förster erwischte ebenfalls keinen guten Tag. Nur zehn Ballkontakte hatte er bis zum Pausenpfiff, dazu blieb der Offensivspieler ohne Abschluss und gewonnen Zweikampf. Dementsprechend war sein Arbeitstag auch nach 45 Minuten beendet.

Der Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck

Hatte mit der durchweg fair geführten Partie keinerlei Probleme. Die einzige Gelbe Karte in den ersten 45 Minuten gab es für Nagelsmann, der sich nach einem berechtigten Freistoß für Bochum lautstark beschwert hatte. Zudem richtig, nach Foulspiel an Gnabry auf Elfmeter zu entscheiden (73).