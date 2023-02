FC Bayern München vs. VfL Bochum: Gewinner des Spiels, Noten und Einzelkritik der FCB-Profis

Der FC Bayern München schlägt den VfL Bochum in der Bundesliga mit 3:0 und holt sich so Selbstvertrauen für das anstehende Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain in der Champions League. Die Gewinner des Spiels machen dem Rekordmeister Hoffnung. Überzeugen konnte aber erneut nicht jeder. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

Nach einer zähen Anfangsphase war es Thomas Müller, der den Weg zum Sieg ebnete. Durch zwei weitere Tore hatte Trainer Julian Nagelsmann alle Zeit, um Spieler für Paris zu schonen. Hier kommen die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Profis für das Bundesliga-Duell mit dem VfL Bochum.

© imago images Gewinner: Thomas Müller Thomas Müller schien in dieser Saison verzichtbar für den FC Bayern zu sein. Musiala performt stark, Choupo-Moting ebenfalls. Doch in den vergangenen Wochen tat sich für den Weltmeister von 2014 eine große Chance auf. Während Musiala ein paar Formdellen mit sich rumträgt, fiel Choupo-Moting krank aus. Und so ist Müller zurück. Vor allem aber ist auch seine Form offenbar zurück. Gegen Bochum war er mit Abstand der beste Offensivspieler des FC Bayern. Fast jeder Angriff lief über ihn, gegen den Ball wirkte das Pressing durch seine klaren Anweisungen viel griffiger. Sein für ihn typisches Tor zum 1:0 untermauert all das nur. Zur Halbzeit ging es bereits runter, aber eine Startformation ohne ihn ist in Paris kaum denkbar. Note: 2.

© imago images Gewinner: Kingsley Coman Fast identisch zu Müller war die Situation für Coman im Winter ebenfalls nicht leicht. Es schien, als hätten sich Sané und Gnabry als Duo festgespielt. Beide, vor allem aber Letzterer lassen derzeit aber die großen Highlights vermissen. So gelang es auch Coman, sich wieder festzuspielen. Gegen Bochum kam er diesmal nur von der Bank, was aber bedeuten dürfte, dass er in Paris startet. Seine Leistung auf dem rechten Flügel war abermals bemerkenswert. Nicht nur bei seinem Tor, sondern auch in vielen weiteren Angriffen. Mit Coman kam Feuer in die Offensive des FC Bayern. Note: 2.

© imago images Verlierer: Saidy Janko Spielte den katastrophalen Fehlpass, der Müller zur Führung einlud und zeigte auch darüber hinaus keine gute Leistung. Verlor viele Zweikämpfe und war mit dem Münchner Tempo spürbar überfordert. So auch in der 73. Minute, als er mit Gnabry nicht mithalten konnte und einen Elfmeter verursachte. Note: 5.

© imago images FC Bayern München vs. VfL Bochum: Die Aufstellungen FC Bayern vs. VfL Bochum: 3:0 Tore 1:0 Müller (41.), 2:0 Coman (64.), 3:0 Gnabry (74.) Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Cancelo (58. Coman), Gnabry - Goretzka - Müller (46. Davies), Musiala (67. Blind), Sané - Choupo-Moting (67. Tel). Aufstellung VfL Bochum Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Stafylidis - Losilla, Kunde (85. Osterhage), Zoller (68. Asano), P. Förster (46. Stöger), Antwi-Adjei (68. Holtmann) - P. Hofmann (68. Ganvoula) Gelbe Karten FCB: Tel (79.)

Tel (79.) VfL: -

© imago images FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Parierte einmal kurz nach der Pause, war ansonsten aber kaum in Aktion. Sein Aufbauspiel war gewohnt sicher, mehr gibt es über Sommer nicht zu berichten. Note: 3,5.

© imago images FC Bayern München: Abwehr Benjamin Pavard: Solide Leistung des Franzosen, der auf der rechten Seite die insgesamt sehr offensiv eingestellte Mannschaft mit absicherte. Gegen den Ball stabil, mit dem Ball zumindest souverän. Note: 3. Dayot Upamecano: Hier und da mit starken Tacklings, allerdings blitzen bei ihm auch immer wieder Unsicherheiten durch. Bochum konnte diese nicht bestrafen, Paris wird es aber wohl tun. Dennoch kein schlechter Auftritt des Franzosen, der sich klug in die Spieleröffnung einbrachte. Note: 3. Matthijs de Ligt: Aktuell der formstärkste Verteidiger der Bayern. Gewinnt viele Zweikämpfe, trifft mit dem Ball gute Entscheidungen und stabilisiert das Spiel der Bayern so in alle Richtungen. Die ganz großen Highlights gingen seinem zwar Spiel ab – allerdings lag das auch daran, dass er nur selten richtig gefordert wurde. Note: 2,5. João Cancelo: Viererkette oder Dreierkette? Das war gegen den VfL kaum auseinanderzuhalten und das lag vor allem am sehr offensiven Cancelo. Der Portugiese spielte in der ersten Halbzeit wie ein Flügelstürmer. Machte seine Sache wieder gut, konnte aber nicht so überzeugen wie in seinen ersten Partien. Im zweiten Durchgang ging es vielleicht auch deshalb zurück auf die rechte Seite - dann auch sehr klar mit einer Dreierkette. Nach gut einer Stunde wurde er ausgewechselt. Note: 3.

© imago images FC Bayern München: Mittelfeld Leon Goretzka: Vergab kurz vor der Halbzeit eine Riesenchance zum 2:0, tauchte sonst offensiv aber nur selten auf. Das wiederum war seine Leistung jedoch eher zuträglich. Sein Spiel wurde weniger weiträumig und dadurch fokussierter. Das führte in Abwesenheit von Kimmich zu einer stärkeren Präsenz des gebürtigen Bochumers. Note: 2,5. Jamal Musiala: Nominell tiefer im Mittelfeld aufgestellt, mit dem Ball aber dennoch an vielen Offensivaktionen beteiligt. So auch bei seinem ersten Abschluss, den er nicht druckvoll genug auf den Kasten bekam (5.). Im Spielaufbau manchmal mit zu viel Risiko. Das große Spektakel blieb diesmal aus, aber es ist bemerkenswert, wie souverän sein Spiel in diesem Alter bereits ist. Note: 3. Serge Gnabry: In der 19. Minute in der Vorwärtsbewegung auf dem Ball ausgerutscht. Das beschreibt seine Leistung in der Anfangsphase ziemlich gut. Arbeitete sich aber in die Partie und auch wenn längst nicht alles klappte, verdiente er sich so seinen Treffer vom Punkt in der 73. Minute. Nicht nur, weil er ihn selbst mit starkem Dribbling herausholte, sondern auch sicher verwandelte. Note: 3. Leroy Sané: Aktuell nicht der Offensivspieler, der im Vordergrund des Rekordmeisters steht. In jedem Fall aber einer, der derzeit sehr konstant performt. Seine leichtsinnigen Fehler sind seltener geworden und wenn sie ihm doch unterlaufen, arbeitet er intensiv nach. Darüber hinaus ist der Flügelspieler an vielen Kombinationen beteiligt gewesen und sorgte durch seine ständigen Läufe stets für Gefahr. Note: 2,5.

© imago images FC Bayern München: Angriff Thomas Müller: Extrem umtriebig, gewohnt lautstark und hatte immer seinen Fuß im Spiel, wenn es vorn gefährlich wurde. Sein hohes Laufpensum wurde nach gut 41 Minuten belohnt, als er den Bochumer Spielaufbau im Vollsprint unter Druck setzte und ein Rückpass auf Torwart Riemann zu kurz geriet. Die Spürnase ließ Müller nicht im Stich und er traf zum wichtigen 1:0. Note: 2. Eric Maxim Choupo-Moting: Ebenfalls sehr aktiv, aber glückloser als Müller. Beispielsweise als sein Kopfball aus kurzer Distanz in der ersten Halbzeit nur an das Außennetz ging. Dennoch sehr wichtig für das Kombinationsspiel und vorne ein Fixpunkt. Note: 2,5.