1. FSV Mainz 05 - BVB 1:2: Borussia Dortmund feiert Last-minute-Sieg bei den Nullfünfern

Borussia Dortmund hat einen späten Auswärtssieg eingefahren. Der BVB gewann am 17. Spieltag der Bundesliga in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1) beim 1. FSV Mainz 05.

Die Partie legte einen Blitzstart hin: Jae-Sung Lee brachte Mainz nach bereits zwei Minuten in Führung, zwei Minuten später glich Julian Ryerson mit seinem ersten Tor für den BVB aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Giovanni Reyna den Siegtreffer für die Gäste.

Der BVB gewann seine vergangenen sechs Bundesliga-Gastspiele in Mainz allesamt - bei keinem anderen aktuellen BL-Team hat der BVB im Moment auswärts so eine lange Siegesserie.

Mehr Gegentore als nach den ersten 17 Spieltagen dieser Saison (25) kassierten die Borussen zuletzt in der Spielzeit 2007/08, als sie zum Vergleichszeitpunkt bereits 30 Treffer hinnehmen mussten.

Mainz ist nun seit sechs Bundesligaspielen sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen). Das ist Negativ-Rekord unter der Leitung von Trainer Bo Svensson.

1. FSV Mainz 05 - BVB: Die Analyse

Nach den beiden frühen Toren übernahm der BVB das Zepter und erspielte sich eine Druckphase, in der Mainz-Keeper Dahmen zweimal eingreifen musste. Dortmund nicht nur in diesen Sequenzen mit einem guten Gegenpressing und frühen Balleroberungen, vor dem Tor in der Folge aber kaum in der Lage, gegen die dicht gestaffelte FSV-Fünferkette in den Strafraum einzudringen.

Die seltenen Umschaltsituationen für die Hausherren blieben allesamt ungefährlich, da Mainz nur wenig nachrückte, kein präzises Passspiel an den Tag legte und auch nicht wirklich ins Risiko ging. So kamen zwischenzeitlich über 80 Prozent Ballbesitz für die Borussia zustande.

Nach der Pause blieb die Partie höhepunktarm. Dortmund konnte sich in Ballbesitz keine Räume öffnen, auch weil Malen und Adeyemi keinerlei Durchschlagskraft in den direkten Duellen zeigten. Mainz blieb bei seiner defensiven Herangehensweise, schaffte es im Konterspiel aber nun besser, in den Rücken der BVB-Abwehr und dann zu Hereingaben in den Strafraum zu kommen. Diese blieben jedoch nur im Ansatz gefährlich.

Nach etwas mehr als einer Stunde wechselten die Gäste dreifach offensiv und stellten auf ein 4-1-4-1 um. Denselben Effekt wie noch beim Heimspiel gegen Augsburg, als die eingewechselten Bynoe-Gittens und Reyna trafen, hatte das diesmal jedoch nicht - zunächst. Dortmund blieb uninspiriert im Kombinationsspiel, die Nullfünfer verteidigten problemlos - und hätten durch Joker Stach nach einem Konter kurz vor dem Ende beinahe den Siegtreffer erzielt (87.). Den machte dann doch noch Reyna - nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Haller.

1. FSV Mainz 05 - BVB: Die Aufstellungen

Mainz: Dahmen - Fernandes, Hanche-Olsen, Caci (80. Hack) - Widmer, Barreiro, Aaron, Barkok (89. Gruda), Lee (63. Stach) - Ingvartsen (63. Fulgini), Onisiwo (80. Ajorque).

Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Can (62. Reyna) - Adeyemi (77. Wolf), Brandt (90.+4 Hummels), Malen (62. Bynoe-Gittens) - Moukoko (62. Haller).

1. FSV Mainz 05 - BVB: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Lee (2.), 1:1 Ryerson (4.), 1:2 Reyna (90.+3)

Der Star des Spiels: Giovanni Reyna (BVB)

Hatte in seinen rund 30 Minuten Spielzeit nicht viele gelungene Aktionen zu bieten. Doch der US-Amerikaner schoss zum zweiten Mal in Folge das wichtige Siegtor für die Borussia - diesmal sogar in der Nachspielzeit.

Der Flop des Spiels: Donyell Malen (BVB)

Führte bis zu seiner Auswechslung die meisten Zweikämpfe bei Dortmund, verlor aber über die Hälfte davon und hatte nur eine einzige nennenswerte Offensivszene. Ansonsten wie gehabt: Bekam sein Tempo nicht auf den Platz und blieb in den Eins-gegen-eins-Situationen permanent hängen.

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Hatte in einer Begegnung ohne knifflige Szenen alles im Griff.