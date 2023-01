VfL Bochum - Hertha BSC 3:1: Chaotische Berliner geraten unter die Räder

Mit dem vierten Heimsieg in Folge hat der VfL Bochum die Abstiegsränge in der Fußball-Bundesliga verlassen und Hertha BSC noch tiefer in den Tabellenkeller gestoßen. Auch nach zehn Wochen Winterpause setzten die Westfalen, Anfang Oktober noch siegloses Schlusslicht, ihre Serie mit einem 3:1 (2:0) gegen die Berliner fort und kletterten vorerst auf Platz 14. Der dauerkriselnde Hauptstadtklub ist dagegen nach vier Auswärtspleiten nacheinander Vorletzter.

Philipp Hofmann (22./57.) und Winter-Neuzugang Keven Schlotterbeck (44.) erzielten die Tore zum ersten Bochumer Pflichtspielsieg gegen die Hertha seit August 2009. Suat Serdar (87.) gelang der Treffer zum Endstand. Unter Trainer Thomas Letsch, der den VfL Ende September mit nur einem Punkt übernommen hatte, holten die Bochumer 15 Zähler und erinnern mit ihrer Heimstärke an lange vergangene Zeiten: Viermal in Folge im Ruhrstadion hatte der VfL zuletzt 1997 unter Klaus Toppmöller gewonnen.

Letsch bot die Freiburger Leihgabe Schlotterbeck gleich in der Innenverteidigung auf. Sein Gegenüber Sandro Schwarz musste dagegen auf seinen neuen Stürmer Florian Niederlechner (vom FC Augsburg geholt) wegen muskulärer Probleme noch verzichten. Außerdem fehlte den Berlinern Topscorer Dodi Lukebakio wegen Gelbsperre.

Die erste Chance hatten zwar die Bochumer durch ihren Kapitän Anthony Losilla (5.), doch zuerst jubelten die Gäste: Nach Hackentrick von Marco Richter traf Lucas Tousart in den Winkel - doch nach Videobeweis wurde der Treffer zurückgenommen, weil bei der Flanke von Jean-Paul Boetius der Ball die Torauslinie bereits überquert hatte (11.).

VfL Bochum sorgt gegen Hertha BSC für klare Verhältnisse

Nichts auszusetzen hatte der Kölner Keller am Bochumer 1:0 elf Minuten später. Nach einer Flanke von Philipp Förster köpfte Hofmann ein, obwohl er von drei Berlinern umringt war. Kevin Stöger, der den Angriff eingeleitet hatte, verpasste nur knapp das 2:0 - sein Freistoß aus 18 Metern touchierte die Latte (34.).

Den immer deutlicher überlegenen Gastgebern gelang dennoch vor der Pause das zweite Tor: Nach einer Förster-Ecke köpfte Schlotterbeck ein - wieder schaute die Hertha-Abwehr nur zu.

Nach dem Seitenwechsel drängte Berlin auf den Anschlusstreffer, doch ein mustergültiger Konter, den Hofmann selbst einleitete, brachte die Entscheidung: Christopher Antwi-Adjei flankte von links, und Maximilian Mittelstädt fälschte Hofmanns Schuss unhaltbar für Keeper Oliver Christensen ab.

VfL Bochum - Hertha BSC: Die Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Janko, Ordets, K. Schlotterbeck , Danilo Soares - Losilla, Stöger (Osterhage, 80.), P. Förster (Kunde, 59.) , Zoller (Asano, 72.), Antwi-Adjei (Holtmann, 72.) - P. Hofmann (Ganvoula, 80.)

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf , Mittelstädt - Tousart, Sunjic (Maolida, 64.), M. Richter, Boetius (Serdar, 64.), Scherhant (Ngankam, 64.) - Kanga

VfL Bochum - Hertha BSC: Die Daten zum Spiel

wird geladen

Tore: Hofmann (22., 56.), Schlotterbeck (44.), Serdar (87.)

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Gelbe Karten: Kempf (39.), Soares (41.)