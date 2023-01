BVB-Erkenntnisse: Comeback-Könige, alte Probleme und das Prinzip Hoffnung

Borussia Dortmund kann sich beim wilden Ritt gegen den FC Augsburg auf eine in dieser Saison bewährte Qualität verlassen. Diese könnte gleichzeitig zu Härtefällen führen, was wiederum gewünscht ist. Dennoch setzt Trainer Edin Terzic beim Abstellen altbekannter Probleme auch auf das Prinzip Hoffnung. Die BVB-Erkenntnisse.

Es war der Tag der Comebacks in Dortmund. Natürlich überstrahlte die emotionale Rückkehr von Sébastien Haller, der nach seiner Krebserkrankung erstmals überhaupt in einem BVB-Pflichtspiel zum Einsatz kam, alles. Auch Torschütze Jamie Bynoe-Gittens feierte nach seiner Schulterverletzung in seinem ersten Spiel seit Anfang September eine erfolgreiche Rückkehr. Nach turbulenten Wochen bei der US-Nationalmannschaft meldete sich Giovanni Reyna mit seinem Siegtor beim wilden 4:3-Spektakel gegen den FC Augsburg ebenfalls eindrucksvoll zurück. Doch wie schon vor der WM-Pause zeigte der BVB mal wieder zwei Gesichter. Die Erkenntnisse.

© imago images BVB: Auf Edin Terzics goldenes Händchen ist Verlass Nachdem der erste emotionale Ruck nach Hallers Einwechslung in der 62. Minute verflogen war, reagierte BVB-Trainer Edin Terzic in der 70. Minute mit einem Doppelwechsel: Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna ersetzten die glücklosen Karim Adeyemi und Donyell Malen. Und beide Wechsel zahlten sich aus. Bynoe-Gittens spielte nur sieben Minuten nach seiner Hereinnahme seine Stärken im Eins-gegen-Eins aus und erinnerte mit seiner Bewegung vom linken Flügel Richtung Mitte dabei an einen gewissen Arien Robben - inklusive präzisem Abschluss. Reynas ebenso sehenswertes Jokertor sorgte für die Entscheidung. "Wir waren schon vor dem Spiel die Mannschaft mit den meisten Jokertoren, jetzt kamen noch mal zwei dazu", sagte Terzic. Insgesamt waren es die Jokertore sechs und sieben in dieser Saison - das bedeutet Liga-Spitze zusammen mit Eintracht Frankfurt. Bynoe-Gittens hatte auch bei seinem ersten Jokereinsatz am 2. Spieltag in Freiburg (3:1) getroffen, sich dann aber drei Wochen später eine schwere Schulterverletzung zugezogen und seit Anfang September kein Spiel mehr bestritten. "Jamie hat unglaubliche Fähigkeiten und das wissen wir. Wir haben ihn und diesen Spielertypen sehr vermisst, weil er diese magischen Momente haben kann", freute sich Terzic über die Rückkehr des 18-jährigen Engländers. Auch Reyna, der sich nach seinem Treffer beim Jubeln demonstrativ die Ohren zuhielt, setzte ein besonderes Zeichen. "Gio hat in den letzten Wochen richtig auf die Fresse bekommen hat", sagte Terzic bei DAZN und spielte dabei auf den hollywoodreifen Clinch beim US-Team mit Coach Gregg Berhalter an, in den vor allem auch Reynas Eltern involviert sind.

© imago images BVB: Härtefälle im Kader drohen - und sind erwünscht Ganz nebenbei sendeten Reyna und Bynoe-Gittens mit ihren Jokertoren auch deutliche Signale an die teaminterne Konkurrenz. Vor allem Adeyemi und Malen, die bei ihren Startelf-Einsätzen erneut nicht vollends überzeugen konnten, müssen in den nächsten Wochen ernsthaft um ihren Platz fürchten. "Der Kader hat eine sehr gute Qualität. Konkurrenzkampf gehört bei Borussia Dortmund so wie bei den anderen großen Klubs dazu", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl schon vor der Partie. "Ich verlange von allen Spielern, dass sie die Situation annehmen." Wenn auch die nun angeschlagen fehlenden Marco Reus und Emre Can wieder fit sind, wird es in den kommenden Wochen vermehrt zu Härtefällen kommen. Das ist laut Terzic aber auch so gewünscht. "Wir wollen da hinkommen, dass wir am Spieltag harte Entscheidungen treffen müssen, um trotzdem genug Optionen haben, um auf Dinge reagieren zu können", sagte Terzic, der in Niklas Süle schon den ersten Härtefall zu moderieren hatte. "Wir haben uns für Nico und Mats entschieden, weil sie es in den Vorbereitungsspielen und auch in dieser Woche im Training richtig, richtig gut gemacht haben. Sie hatten den Tick die Nase vorn", ergänzte der BVB-Coach. "Niklas hat es trotzdem auch ordentlich gemacht." Dass Süle in der Schlussphase eingewechselt wurde, sei trotzdem wichtig gewesen und auch ein Beleg dafür, dass alle gebraucht werden. "Wir sind einfach froh, wenn wir viele Optionen haben", unterstrich Terzic und erinnerte an das Verletzungspech in der bisherigen Saison: "Irgendwann hat sich die Aufstellung von alleine ergeben, weil die Personalnot so groß wurde."

© imago images BVB: Verbesserte Standards als kleiner Schritt Als einen Schritt nach vorne wertete Terzic auch die Verbesserungen bei den offensiven Standards. Denn mit lediglich drei Treffern nach ruhendem Ball zählten die Dortmunder vor dieser Partie zu den harmlosesten der Liga. Am Sonntag machte sich bei Nico Schlotterbecks Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 nach einer Freistoßflanke von Julian Brandt die Arbeit der vergangenen Wochen gleich bezahlt. "Ich bin sehr zufrieden damit, dass wir bei offensiven Standards sehr gefährlich waren, weil das in den letzten Wochen ein Schwerpunkt war", unterstrich Terzic. Lieber hätte er es gesehen, wenn auch noch Mats Hummels nach ähnlichem Muster die Chance auf das 3:1 kurz vor der Pause genutzt hätte. "Wir haben gemerkt, dass die Dinge, die wir einstudiert haben, funktionieren. Das stimmt uns zuversichtlich", merkte Terzic immerhin diesen Teilerfolg an. Doch bei all den positiven Randaspekten beschäftigt den BVB auch im neuen Jahr ein leidiges Dauerthema.