Stimmen zum Supercup - Nagelsmann: Titel? "Ich habe ja so kleine Hamsterzähne ..."

Julian Nagelsmann will nach dem 3:1-Sieg im Supercup gegen Borussia Dortmund weitere Titelgewinne und vergleicht sich mit einem Hamster. Der BVB trauert den eigenen Fehlern in der Defensive nach, nimmt aber viel Positives aus der Partie mit. Die Stimmen zum Spiel (Quellen: ran, Sky, PK nach dem Spiel).

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern) über ...



... das Spiel: "Ich finde, dass wir sehr gut verteidigt haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir haben in der Anfangsphase viele hohe Ballgewinne gehabt, zweimal hat uns Dortmund in den Fuß gespielt, einen Ball haben wir selbst gewonnen. Das war ein absolut verdienter Sieg für uns. Beim 1:2 haben wir in der Phase nur quer geschoben und keinen Druck auf den Ball gekriegt. Nicky (Süle) und Upa (Upamecano) waren unglaublich stabil in der Kette. Es ist nicht leicht gegen die Offensivpower, die Dortmund hat. Sie waren sehr konzentriert, sehr stabil. Das war wie erhofft ein Schritt nach vorne von ihnen Wir haben nicht allzu viel Zeit zu feiern, denn wir spielen am Wochenende wieder. Der Titel ist die Belohnung für die letzte Saison, weil wir Meister geworden sind. Nicht ich, sondern Hansi Flick. Der Titel gehört mehr anderen als mir."

... seinen ersten Sieg: "Jeder kann sich vorstellen, dass keiner gerne verliert. Bei Bayern hat das nochmal eine andere Bedeutung im Vergleich zu woanders. Natürlich ist es auch wichtig für die Kabine. Die Jungs haben jetzt nicht gezweifelt, aber trotzdem ist es wichtig. Trotzdem kommst du automatisch etwas mehr ins Nachdenken, Du willst, dass der Knoten platzt. Der Titel gehört in erster Linie Hansi (Flick), weil sie Meister geworden sind. Ich freue mich trotzdem, weil es für mich eine Bedeutung hat. Die Jungs haben mich auch schon aufgezogen, dass ich das Ding mal nehmen soll, weil ich ja noch keinen Titel gewonnen habe."

... seinen Jubel nach dem Tor zum 3:1: "Wichtige Phase, wie man sieht."

... über Lewandowski: "Dass er das kann, wissen wir alle. Davor wurde herausragend gearbeitet, super verteidigt. Er hat unglaublichen Spirit hereingebracht. Ein Tor hat er vorbereitet, zwei selbst gemacht. Das Tor, was er vorbereitet, war unglaublich clever. Kobel war sehr nah und da musst du erstmal die Aktion so machen, den Ball noch abzulegen. Er ist heute wie eine Lebensversicherung gewesen. Vor dem Spiel habe ich gesagt: 'Wir müssen Erling Haaland stoppen', aber Dortmund hat auch die Aufgabe, den besten Stürmer der Welt zu stoppen. Und das war schwer."

... über Süle: "Beide Innenverteidiger waren heute gut. Wir hatten ein Tick mehr Ballbesitz und da ist sehr wichtig, dass du die Positionen immer gut besetzt und wachsam bist. Das war gegen Gladbach nicht immer gegeben. Wir waren heute viel aktiver, wenn wir nicht den Ball hatten. Beide haben einen sehr guten Speed und Körper - und haben es top gemacht."

... über Transfers: "Ich wünsche mir erstmal mehr Titel als nur einen. Ich habe ja so kleine Hamsterzähne, das sieht man ja. Ich würde gerne Titelhamster sein, jetzt habe ich nur einen und muss mir ein Vorbild an vielen Spielern von uns nehmen. Wir werden den Transfermarkt sondieren, das ist unser Job. Und dann gucken wir, ob noch was kommt. Wenn nicht, arbeite ich auch sehr gerne mit den Spielern, die ich habe."

... über Comans Verletzung: "Ich habe noch kein Feedback von der medizinischen Abteilung. Beim King war es so, dass er einen aufstrahlenden Schmerz hatte, der in der Kabine ein bisschen schlimmer geworden ist. Wir wollten schauen, ob es besser wird, wenn er sich bewegt. Das hat man gleich gesehen, dass das nicht funktioniert hat."

Robert Lewandowski (FC Bayern München) über ...

... den Sieg: "Es freut mich, dass wir gewonnen haben und dass die Zuschauer dabei sein konnten."

... das Spiel: "Beide Mannschaften haben sehr offensiv gespielt. Mit dem Ball können wir noch besser spielen. Wir sind am Anfang der Saison und brauchen noch etwas Zeit. Die Mannschaftsleistung war super. Wir können nach vorne schauen und den Titel genießen."

... die Fans: "Ich habe das sehr vermisst. Gerade bei so einer emotionalen Begegnung, das ist immer etwas Besonderes. Wenn du mit den Fans feiern kannst, macht dich das stolz. Alles, was wir auf dem Rasen zeigen, ist für sie."

... seine Tore: "Beim ersten habe ich eine super Vorlage von Gnabry bekommen. Beim zweiten war natürlich Glück dabei, aber Coco (Tolisso) hat sehr gut gepresst. Ich hatte genug Platz, um die Ruhe zu wahren. Das dritte Tor hat uns sehr geholfen."

... seine Hackenvorlage: "Ich hab den Ball ganz leicht berührt, die Richtung habe ich aber nicht damit gewechselt. Das spielt aber keine Rolle, weil Thomas (Müller) eh da war. Es war ein super Konter von uns."

... Müller: "Das war ein besonderer Spieler. Wir wissen alle, was dieser Spieler für Deutschland und die Fußballgeschichte bewirkt hat. Für den FC Bayern hat er auch sehr viel gemacht. Das ist eine große Ehre. Ich versuche, immer zu schauen, was Gerd (Müller) alles erreicht hat und welche Rekorde er aufgestellt hat."

Leon Goretzka (FC Bayern München) über ...

... die Fans: "Es ist etwas ganz Besonderes. Das macht riesig Spaß. So früh in der Saison einen Titel zu holen, ist was richtig geiles."

... ein vermeintliches Zeichen Richtung Dortmund: "Dortmund hat heute gezeigt, was in ihnen steckt. Es ist eine super gute, junge Mannschaft. Es ist das Prestigeduell schlechthin, wir wollten Stärke beweisen und das haben wir gemacht."

... den Lewandowski/Haaland-Vergleich: "Es ist klar, dass die beiden miteinander verglichen werden. Haaland ist noch ganz am Anfang seiner Karriere, aber heute hat es einen klaren Sieger nach Punkten gegeben."

... den ersten Sieg der Saison: "Es ist unsere Aufgabe, Spiele zu gewinnen - und diese haben wir heute gut gemeistert. Dass ein Titel dabei herumspringt, ist umso schöner. Für unseren Trainer war es die erste Möglichkeit, einen Titel mitzunehmen. Und deshalb haben wir es heute gut gemacht und am Ende auch verdient gewonnen."

Marco Reus (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: Schwer zu sagen, da überwiegt natürlich die spielerische Klasse. Bei den Gegentoren waren wir selbst verantwortlich. Bayern hat eine Qualität, die du über 90 Minuten nicht verteidigen kannst. Trotzdem hatten wir nicht das Gefühl, dass wir keine Chancen hatten. Ich fand es okay. Die Aggressivität war da. Auch wenn es manchmal, wie bei mir einmal, übertrieben war. Wir haben das Spiel verloren und ich bin auch traurig, aber die Art und Weise wie wir gekämpft haben, geht für mich in Ordnung."

... die Gegentore: "Das Tor war in dem Moment schön, aber hinten raus haben wir uns bei den Gegentoren meist selbst ein Bein gestellt. Das war eine unnötige Niederlage. Die Bayern hatten ihre Chancen, das war vorher schon klar. Von der Energie und Leidenschaft war das in Ordnung. Die rechte Seite war heute keine Schwachstelle, wir haben einfach nicht energisch genug verschoben."

... die Rivalität zu Bayern: "Es ist immer ein Prestigeduell und wir wollen immer gewinnen, wenn es einen Pokal zu gewinnen gibt. Wir sind enttäuscht."

... seine vergebene Chance: "Ich habe ihn eigentlich extra mittelhoch geschossen, weil ich dachte, dass er seinen Fuß oder Knie da nicht mehr heranbekommt. (Nach Sichtung der Bilder) So gut war er aber nicht geschossen, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich mehr daraus machen müssen."

... die Leistung: "Die Bereitschaft und Energie war da. Dass wir auf eine der momentan stärksten Mannschaften getroffen sind, ist auch klar. Das wir Torschüsse gegen uns bekommen, war uns bewusst. Nichtsdestotrotz hätten wir uns gewünscht, dass wir gewonnen hätten."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) über

... die Bayernhymne im BVB-Stadion: "Wir sind enttäuscht, da ist mir auch egal, was für eine Hymne läuft."

... die Gründe der Niederlage: "Wir haben ein hochklassiges Spiel mit viel Tempo gesehen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Wir hatten trotzdem gute Phasen, gerade wie wir nach dem 0:2 zurückgekommen sind. Dann hatten wir die Bayern gefühlt am Haken und haben das Dritte bekommen. Ich habe viele richtig gute Dinge gesehen und trotzdem haben wir einiges falsch gemacht, sodass wir das Spiel verloren haben. Daran müssen wir noch arbeiten."

... Akanjis Fehler: "Ich sehe es nicht so. Manu (Akanji) will durchs Zentrum spielen, will mutig aufbauen, weil wir das auch so wollen. Sicherlich hätte er über die Außen spielen können. Der Ball wird auch unglücklich in Lewandowskis Füße abgefälscht. Natürlich ist es ein Fehler, der uns nicht passieren darf, aber ich möchte, dass Manu mutig bleibt. Er ist ein hervorragender Fußballer."

... die Phase nach dem 1:2: "Wir hatten in der ersten Halbzeit schon ein, zwei richtig gute Chancen. Am Ende musst du die Chancen reinmachen. Die ein oder andere musst du konsequenter ausspielen. Das Dritte war dann schon ein Nackenschlag für uns. Aber selbst dann haben sie nicht aufgehört. Wir haben 90 Minuten Gas gegeben."

... den Disput mit Schiedsrichter Stegemann: "Ich hab eine Situation anders gesehen als er. Bellingham ist achtmal gefoult wurden in einer Situation und er hat es nicht gesehen."

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) über ...



... die Gründe der Niederlage: "Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Von Anfang bis Ende haben wir geil gekämpft. Am Ende war Bayern ein bisschen kaltschnäuziger. Sie haben ein paar Situation sehr gut ausgespielt. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Mit ein bisschen mehr Spielglück gewinnen wir dieses Spiel. Wir können viel Positives mitnehmen. Wir sind auf einem geilen Weg und den müssen wir weitergehen.

... Akanjis Fehler: "Wenn Lewandowski vor dir steht, ist natürlich erstmal kacke. Ich habe versucht noch ein bisschen zu spekulieren, aber sein Schuss hat genau gepasst. Manu (Akanji) ein Riesenspiel gemacht, ohne ihn hätte Bayern schon vorher ein Tor gemacht. Er hatte viele Aktionen, in denen er geil geklärt hat. Sowas passiert jedem mal. Kein Vorwurf."