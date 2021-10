FC Augsburg - Arminia Bielefeld 1:1: DSC auch nach Spieltag acht ohne Dreier

Der FC Augsburg hat im Kellerduell der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld seinen zweiten Saisonsieg aus der Hand gegeben. Reece Oxford hatte früh für die verdiente Führung gesorgt (19.), danach aber versäumte es die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl, ihre Überlegenheit zu weiteren Treffern zu nutzen. Den zunächst harmlosen Bielefeldern rettete schließlich Jacob Laursen (77.) wenigstens einen Punkt.

Für beide Mannschaften ist das Resultat einer Begegnung auf eher mäßigem Niveau allerdings zu wenig im frühen Kampf gegen den Abstieg.

Augsburg bleibt nach einem guten Viertel der Saison mit sechs Punkten auf dem Relegationsplatz, die nach wie vor sieglosen Bielefelder sind nach dem fünften Unentschieden mit fünf Punkten weiter nur Vorletzter vor Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth (1 Punkt).

Arminias Trainer Frank Kramer hatte eine bemerkenswerte Änderung vorgenommen, um der Torflaute seiner Mannschaft zu begegnen: Mittelstürmer Fabian Klos saß zunächst nur auf der Bank, für ihn kam Janni Serra zu seinem ersten Einsatz von Beginn an in der Bundesliga. "Er hat sich die Startelf verdient", sagte Kramer vor Spielbeginn bei DAZN.

Zunächst war von Serra und seinen Mitspielern allerdings fast nichts zu sehen - Augsburg machte gewaltig Druck und ging nach einem Kopfball von Tobias Strobl an die Latte (9.) und Chancen für Ruben Vargas (17.) und Arne Maier (18.) durch Oxford verdient in Führung, der starke Daniel Caligiuri hatte mit einem seiner gefährlichen Eckbälle die Vorarbeit geleistet.

FCA überlegen, aber zu unpräzise

Bielefeld wollte sich keineswegs verstecken, wirkte allerdings in seinen Angriffsbemühungen zumeist planlos und viel zu zaghaft gegen zweikampfstarke und lauffreudige Augsburger.

Die Gastgeber wiederum versäumten es, ihre Überlegenheit zu weiteren Treffern zu nutzen: Nach Ballgewinnen und raschem Umschalten fehlte im Angriff die Präzision am und im Strafraum.

Augsburg erzielt zwei Abseitstreffer

Mit der Einwechslung von Alessandro Schöpf und Edimilson Fernandes zur zweiten Halbzeit gewann Bielefeld mehr Spielanteile, wurde auch ein wenig gefährlicher. Augsburg ließ sich zunehmend zurückdrängen und bezahlte seine Passivität mit dem Ausgleich.

Der FCA wollte es nun wissen: Der Treffer, den Jan Moravek im Gegenzug erzielte, wurde wegen einer Abseitsstellung allerdings nicht anerkannt. Auch das Tor von Augsburgs Noah Sarenren Bazee in der 89. Minute wurde wegen Abseits nicht gegeben.

FC Augsburg - Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Caligiuri (85. Sarenren-Bazee), Arne Maier, Strobl, Pedersen (78. Iago) - Vargas (67. Cordova) - Hahn (85. Finnbogason), Zeqiri (67. Moravek).

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson - Wimmer (46. Fernandes), Prietl, Kunze, Laursen - Okugawa (46. Schöpf) - Robin Hack (88. Krüger), Serra (64. Klos).

FC Augsburg - Arminia Bielefeld: Die Stimmen der Trainer

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): "Wir haben zwei Punkte zu wenig. In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, wir waren aktiv und mutig, wir haben es aber vielleicht versäumt, das zweite Tor zu machen. Im Großen und Ganzen waren wir in der zweiten Halbzeit zu passiv, der Gegner ist aufgekommen und macht dann folgerichtig auch den Ausgleich. Das ist bitter für uns. Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben. Eine Halbzeit reicht eben nicht."

Frank Kramer (Trainer Bielefeld): "Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht, da waren wir nicht so richtig da, das war nicht, was wir uns vorgestellt haben. In der zweiten Halbzeit war das Brennen da, wir waren viel entschlossener, viel klarer. Die zweite Halbzeit war so, wie alle die Arminia auch sehen wollen."