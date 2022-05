Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1: Nach Niederlage beim BVB - Magath muss mit der Hertha in die Relegation

Hertha BSC droht der Abstieg! Die Elf von Feuerwehrmann Felix Magath verlor am 34. Spieltag mit 1:2 (1:0) bei Borussia Dortmund, und beendete die Saison aufgrund des gleichzeitigen Sieges des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln (2:1) auf dem 16. Rang.

Damit muss der Hauptstadtklub in die Relegation. Der Gegner aus der 2. Liga wird am Sonntag ermittelt.

Belfodil hatte die Hertha mit einem Foulelfmeter (18.) in Führung gebracht, der scheidende Torjäger Haaland (68./HE) und Joker Moukoko (84.) drehten das Spiel für die Schwarzgelben. Der BVB stand bereits als Tabellenzweiter fest.

"Wir haben leidenschaftlich verteidigt, dann kam aus dem Nichts der Elfmeter und Dortmund war noch einmal angefixt", sagte Hertha-Manager Fredi Bobic bei Sky. "Am meisten habe ich mich über den Elfmeter aufgeregt, das ist eine Wahnsinnsregel. Er kann nicht reagieren, der Ball wäre ins Aus gegangen." Die Mannschaft müsse in der Relegation "nun den Glauben haben. Da müssen wir sie für den Donnerstag aufrichten. Wir müssen, egal wer kommt, sie in zwei Spielen niederringen."

Höhepunkt aus Dortmunder Sicht war der emotionale Abschied von Manager Michael Zorc und Urgestein Marcel Schmelzer, der seine Karriere nach 17 Jahren beim BVB beenden wird. Auch Haaland, Hitz, Reinier, Witsel, Zagadou, Pongracic und Bürki wurden verabschiedet.

"Ich weiß gar nicht, ob ich so eine tolle Choreographie verdient habe. Das ist für mich wie eine Zeitreise. Am schönsten war es immer, am Tag nach den Erfolgen eure Augen zu sehen. Diese Momente bleiben für immer in meinem Herzen", sagte Zorc bei einer Ansprache an die Fans nach Abpfiff. "Ich bedanke mich für eure Unterstützung - manchmal sogar Zuneigung - und kann mich nur ganz tief vor euch verbeugen."

Noten: BVB-Star legt sich mit Rose an - Joker machen den Unterschied © getty 1/16 Borussia Dortmund hat am letzten Spieltag mit 2:1 gegen Hertha BSC gewonnen - und die Berliner in die Relegation geschickt. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/16 ROMAN BÜRKI: Der 233. Pflichtspiel-Einsatz für den BVB zum Abschied. Beim platziert geschossenen Elfmeter von Belfodil (18.) ohne Chance. Konnte sich ansonsten nicht mehr bewähren. Note: 3,5. © getty 3/16 EMRE CAN: Auffälligste Aktion vor der Pause: Can legte sich offen mit Trainer Rose an, als der ihm taktische Anweisungen geben wollte. Vielleicht durfte er als Anerkennung die zweite Hälfte ganz nah beim Coach auf der Bank verfolgen. Note: 4,5. © imago images 4/16 MANUEL AKANJI: Mit den meisten Ballaktionen für Schwarz-Gelb (153), wie immer sehr stark ins Aufbauspiel eingebunden. Anfangs aber ungewohnt leichtsinnig. Immer wieder mit schlechten Anspielen. Steigerte sich nach der Pause erheblich. Note: 3. © getty 5/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Früh mit dem Hinweis, warum er wohl beim BVB keine Zukunft hatte: sein Kontakt gegen Belfodil führte zum Elfmeter. Hätte den Fehler fast mit einer verunglückten Flanke wieder gut gemacht, Hertha-Keeper Lotka rettete aber. Note: 4,5. © imago images 6/16 JUDE BELLINGHAM: Ging wie so häufig beispielhaft voran bei der kollektiv müden Borussia. Gute Zweikampfquote. Konnte seine Nebenleute aber lange Zeit auch nicht aus der Lethargie reißen. Traumpass auf Moukoko vor dessen Siegtreffer. Note: 2,5. © getty 7/16 AXEL WITSEL: Wurde vor der Partie sehr, sehr freundlich von den Fans verabschiedet. Konnte sich auf dem Rasen aber nicht entsprechend für die Zuneigung revanchieren. Note: 3,5. © getty 8/16 MARIUS WOLF: Hatte auf seiner rechten Seite einige Mühe mit Herthas Mittelstädt. Kam im Vorwärtsgang zu selten gegen Plattenhardt durch. Satte 17 Ballverluste allein in der ersten Hälfte. Immerhin: zeigte ein großes Laufpensum. Note: 4. © getty 9/16 JULIAN BRANDT: Gleich zu Beginn ein Unsicherheitsfaktor. Böser Ballverlust (insgesamt 21) gegen Ascacibar, der einen gefährlichen Konter ermöglichte. Schönes Tänzchen im Strafraum kurz vor der Pause, noch schönerer Pass auf Reus kurz danach. Note: 4. © imago images 10/16 MARCO REUS: Gedanklich wohl schon bei der Urlaubsplanung. Ohne Idee, ohne Antritt, und im ersten Durchgang wie der gesamte BVB ohne einen einzigen Torschuss. Vertändelte nach dem Wechsel eine Großchance (51.). Taute erst am Ende auf. Note: 4. © imago images 11/16 RAPHAEL GUERREIRO: Im Rückwärtsgang nicht aufmerksam genug. Ließ einige Lücken. Auch im Spiel nach vorne verbesserungswürdig. Konnte sich kaum durchsetzen. Erst später gelangen brauchbare Flanken - und sein Freistoß brachte den Elfer zum 1:1. Note: 3,5. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Bis zum Elfmetertor (68.) komplett unsichtbar. So aber konnte sich der Norweger standesgemäß mit einem Treffer von der Südtribüne Richtung Manchester City verabschieden, seinem 86. in 89 Partien für den BVB. Was für eine Quote! Note: 3,5. © imago images 13/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Ersetzte nach dem Seitenwechsel Can, rückte aber auf die Position vorne links. Brachte auf dem Flügel sofort deutlich mehr Power als der Kapitän und konnte oft nur unfair gestoppt werden. Auf ihn dürfen sich die Fans freuen. Note: 2. © getty 14/16 MARIN PONGRACIC: Ab der 82. Minute auf dem Platz - vor allem, um Zagadou den verdienten Applaus bei seinem BVB-Abschied zu verschaffen. Machte seine Sache recht ordentlich. Keine Bewertung. © getty 15/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: In den letzten acht Minuten für Witsel auf dem Platz. Brauchte nur zwei Minuten, um mit seinem ersten Ballkontakt das 2:1 für sein Team zu erzielen. Schon das 14. Jokertor für Dortmund in dieser Saison. Keine Bewertung. © imago images 16/16 REINIER: Kurzeinsatz ab der 90. Minute. Nicht genügend Zeit, um noch was zu reißen. Sein letzter Auftritt für den BVB. Keine Bewertung.

BVB - Hertha BSC: Die Analyse

Die Gäste verteidigten mit zwei Viererketten in der eigenen Hälfte, einem komplett verdichteten Zentrum und dem kompletten Fokus auf Umschaltmomente. So blieb der Dortmunder Dreierkette im Spielaufbau über außen, der BVB aber im Offensivspiel in Halbzeit eins komplett ohne Bewegung, Tempo und vor allem ohne inneren Antrieb und den nötigen Ideen, um das Angriffsdrittel zu bespielen.

Nachdem ein Umschaltmoment zur frühen Führung der Gäste führte, traute sich die Hertha etwas mehr zu, gab die defensive Grundhaltung aber nicht auf. Die Borussia sorgte erst kurz vor der Pause mit einer verunglückten Flanke von Zagadou erstmals für Lotkas Kasten, ein Pfeifkonzert begleitete das Team in die Kabine (0,14 expected goals zur Pause für Dortmund - Hertha mit 22 Prozent Ballbesitz und einem Torschuss).

Nach der Pause brachte Rose Bynoe-Gittens für Can und stellte auf Viererkette um, Dortmund jetzt offensiv mit viel mehr Schwung im Direktspiel und guten Chancen. Magath wechselte innerhalb von 20 Minuten gleich dreimal, dennoch gab sein Team die defensive Spielkontrolle mehr und mehr aus der Hand. Auch nach dem Ausgleich drückte der BVB weiter und zeigte jetzt endlich szenenweise Kombinationen und Spielwitz, auch wenn das Tempo selten wirklich hoch war.

Nachdem Dortmund mit einer sensationellen Kombination über Bellingham und Joker Moukoko doch noch zur Führung traf, mussten die Berliner bange letzte Minuten überstehen. Als die Nachricht der Stuttgarter Führung die Runde machte, warfen die Gäste in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorn, Jovetic (90.) traf aber nur das Außennetz.

Borussia Dortmund - Hertha BSC: Die Aufstellungen

Dortmund: Bürki - Can (46. Bynoe-Gittens), Akanji, Zagadou (82. Pongracic) - Wolf, Witsel (83. Moukoko), Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haaland (90.+1 Reinier). - Trainer: Rose

Berlin: Lotka - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Ascacibar (88. Jovetic) - Ekkelenkamp (46. Richter), Serdar (56. Darida), Mittelstädt (65. Björkan, 88. Kevin-Prince Boateng) - Belfodil.

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen Hertha BSC

Tore: 0:1 Belfodil (18./FE), 1:1 Haaland (68./HE), 2:1 Moukoko (84.)

Haaland erzielte sein 86. und letztes Tor im BVB-Trikot

Hertha BSC verschuldete in der Bundesliga in dieser Saison 8 Elfmeter - so viele wie kein anderes Team

Borussia Dortmund holte in der Bundesliga in dieser Saison 11 Elfmeter heraus - so viele wie kein anderes Team.

Der Star des Spiels: Jude Bellingham (Dortmund)

Ging wie so häufig beispielhaft voran bei der kollektiv müden Borussia. Gute Zweikampfquote. Konnte seine Nebenleute aber lange Zeit auch nicht aus der Lethargie reißen. Mit dem Traumpass auf Moukoko, der den Siegtreffer brachte.

Flop des Spiels: Felix Magath (Trainer Hertha BSC)

Hatte sein Team defensiv gut eingestellt, verzichtete aber auch nach dem Ausgleich darauf, offensiver spielen zu lassen und machte sein Team so vom Ergebnis in Stuttgart abhängig. Brachte erst kurz vor Schluss mit Jovetic einen weiteren Stürmer - da war es zu spät.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Entschied beim Einsatz von Zagadou gegen Belfodil sofort auf Strafstoß, schaute sich die Szene aber noch einmal am Monitor an. Ein eher dünner Elfer, Kontakt war aber da, weshalb er bei seiner ursprünglichen Entscheidung blieb. Der Handelfmeter gegen Plattenhardt war korrekt, auch wenn dieser aus kurzer Distanz angeschossen wurde.