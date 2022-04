TSG Hoffenheim - VfL Bochum 1:2: Big Point! Bochum fügt Hoffenheim herben Dämpfer zu

Angeführt von Doppelpacker Takuma Asano hat der VfL Bochum der TSG Hoffenheim einen weiteren herben Dämpfer im Kampf um die Europacup-Teilnahme verpasst. Die Kraichgauer, die zuletzt bereits bei Hertha BSC verloren hatten, unterlagen am 28. Spieltag der Bundesliga 1:2 (0:1) gegen den Aufsteiger.

Unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick traf der bärenstarke Asano von WM-Vorrundengegner Japan zum ersten Mal doppelt in der Bundesliga (28. und 59.) - beide Tore wurden von VfL-Torhüter Manuel Riemann vorbereitet. Die Bochumer sind ihrem Ziel Klassenerhalt ein großes Stück näher gekommen sind. Der deutsche Nationalspieler David Raum war für die TSG erfolgreich (54.).

Für die Bochumer war es die erste Partie nach dem Becherwurfskandal. Am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Im Spiel des VfL am 18. März gegen Borussia Mönchengladbach war Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden. Die abgebrochene Begegnung wurde inzwischen mit 2:0 für Gladbach gewertet.

Vor 15.014 Zuschauern in Sinsheim waren die Bochumer in den ersten Minuten tonangebend. TSG-Leihgabe Konstantinos Stafylidis hatte die erste Chance der Partie (3.). Kurz darauf verfehlte Danilo Soares nur knapp aus der Distanz (11.).

Hoffenheim gegen Bochum: Sehenswertes Tor von Asano

Die Gastgeber, die ohne Kapitän Benjamin Hübner, Stefan Posch, Ermin Bicakcic und Robert Skov auskommen mussten, kamen nicht in die Gänge. Das sonst so gefährliche Spiel über die Außenbahnen und Raum fand erst einmal nicht statt. Erst in der 20. Minute verbuchte TSG-Star Andrej Kramaric die erste Möglichkeit.

Die Bochumer, bei denen Armel Bella Kotchap, Jürgen Locadia und Simon Zoller fehlten, hielten die Gastgeber auch danach weitgehend in Schach. Raum sorgte lediglich für einen Hauch von Gefahr (26.).

Wesentlich besser machte es Asano bei seinem sehenswerten Treffer von der Strafraumgrenze auf der Gegenseite. Sebastian Polter hätte per Kopf nach einer Ecke sogar erhöhen können (38.). Noch viel größer war die Chance von Milos Pantovic, der in 45. Minute quer auf Asano spielen oder treffen musste - aber weder das eine noch das andere tat.

Hoffenheim gegen Bochum: Asano-Dreierpack wird verwehrt

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die im ersten Durchgang enttäuschenden Hoffenheimer die Schlagzahl. Kramaric vergab zunächst zweimal (49. und 51.), bevor Raum traf.

Die Gäste waren allerdings nur kurz beeindruckt. Asano nutzte einen Aussetzer des österreichischen Nationalspielers Florian Grillitsch zu seinem zweiten Treffer. Ein drittes Tor von Asano (86.) wurde wegen eines vorausgegangenen Fouls nicht anerkannt. Sorgen gab es kurz vor Schluss um Bochums Cristian Gamboa, der sich bei einem Zusammenstoß mit Riemann verletzte.

TSG Hoffenheim - VfL Bochum: Die Stimmen zum Spiel

Sebastian Hoeneß (Trainer Hoffenheim): "Wir sind nicht richtig gut ins Spiel gekommen. Es ist immer schwierig gegen Bochum. Unter dem Strich haben wir gegen eine abgezockte und gute Bochumer Mannschaft verloren."

Thomas Reis (Trainer Bochum): "Wir sind natürlich zufrieden und überglücklich. Wir waren von Anfang an sehr gut in der Partie. Wir sind unserem Ziel ein großes Stück näher gekommen."

TSG Hoffenheim - VfL Bochum: Die Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma (46. Richards), Grillitsch, Vogt - Samassekou (84. Rudy), Stiller (71. Geiger) - Kaderabek (46. Rutter), Raum - Baumgartner - Bebou (84. Bruun Larsen), Kramaric. - Trainer: Hoeneß

Bochum: Riemann - Gamboa (88. Bockhorn), Masovic, Leitsch, Soares - Losilla, Stafylidis (74. Osterhage) - Pantovic (61. Holtmann), Rexhbecaj, Asano (88. Bonga) - Polter. - Trainer: Reis

Tore: 0:1 Asano (28.), 1:1 Raum (54.), 1:2 Asano (59.)

Gelbe Karten: Akpoguma (5), Raum (5), Vogt (5) - Stafylidis (3), Leitsch (2)