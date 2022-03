FC Bayern München - Union Berlin 4:0: Bayern feiert Tor-Erlösung

Der FC Bayern München hat am 27. Spieltag der Bundesliga den Vorsprung auf Borussia Dortmund wieder auf sieben Punkte ausgebaut. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Leverkusen und Hoffenheim gewannen die Münchner 4:0 (3:0) gegen Union Berlin.

Für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann trafen Kinsley Coman (16.), Tanguy Nianzou (25.) und zwei Mal Robert Lewandowski (45.+1/47.).

Bayern München - Union Berlin: Die Analyse

Abgesehen von ein paar Wacklern in der Defensive glich die erste Halbzeit einer Machtdemonstration des Rekordmeisters. Bayern schnürte Union von Beginn an im Sechzehner ein. In Ballbesitz formierten sich die Münchener in einem 3-5-2-System. Weil auch Hernandez aus dem Defensiv-Verbund immer wieder mit anschob, rannte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann teilweise mit acht offensiven Spielern an. Interessant: Musiala löste sich dabei aus seiner tiefen Position neben Kimmich, verstärkte das Zentrum als zweiter Zehner neben Müller. Obwohl die Gäste das eigene Tor mit einer Fünfer-Kette zu verbarrikadieren versuchten, schaffte es Bayern oft, sich durch die Mitte zu kombinieren und zu Abschlüssen zu kommen. Klappte das nicht, ging es vor allem über die linke Seite und den starken Coman.

Union konzentrierte sich auf Standardsituationen und aufs Kontern, schaltete nach Ballgewinnen über den schnellen Becker sofort um. Weil Bayerns Defensive die Bälle im Aufbauspiel - wie schon so oft - teilweise herschenkte und dem Gegner in den Fuß spielte, schnupperten die Gäste sogar an zwei Treffern. Die letzte Konsequenz in der Chancenverwertung fehlte aber.

Nach der Pause drückte Bayern zunächst weiter aufs Gas. Nach dem schnellen 4:0 durch Lewandowski und einer weiteren Chance für die Berliner stellte Nagelsmann auf eine Viererkette um, um die Partie zu beruhigen. Viel passierte danach nicht mehr.

Union schaffte es insgesamt einfach zu wenig, sich aus der Umklammerung zu lösen. Und Bayern nutzte seine Möglichkeiten - anders als beim 1:1 in Hoffenheim - eiskalt.

Bayern München - Union Berlin: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Stanisic, Nianzou, Upamecano, Hernandez - Musiala (61. Sabitzer), Kimmich (75. Roca) - Sane (75. Tolisso), Müller (75. Choupo-Moting), Coman (68. Gnabry) - Lewandowski.

Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Khedira, Oczipka - Möhwald (62. Schäfer), Haraguchi - Becker (73. Michel), Awoniyi (62. Voglsammer).

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen Union Berlin

Tore: 1:0 Coman (16.), 2:0 Nianzou (25.), 3:0 Lewandowski (45.+1, Foulelfmeter), 4:0 Lewandowski (47.).

Der FC Bayern absolvierte sein 1935. Bundesligaspiel und hat damit mehr Partien bestritten als jeder andere Klub. Werder Bremen folgt mit 1934 Spielen auf Rang zwei vor dem Hamburger SV (1866).

Mit 311 Bundesligasiegen ist Manuel Neuer nun Rekordhalter. Der Bayern-Kapitän löste Klubchef Oliver Kahn an der Spitze ab. Teamkollege Thomas Müller ist Dritter (298 Siege).

Robert Lewandowski knackt zum fünften Mal die Marke von 30 Saisontoren (31 Treffer aktuell!). Nur Gerd Müller brachte es ebenfalls auf fünf Spielzeiten mit mindestens 30 Toren.

Der Star des Spiels: Kinsley Coman (Bayern München)

Spritzig und spielfreudig, machte über seinen Flügel immer Betrieb. Tolles Pfund aus der Distanz zum 1:0, wenn auch nicht unhaltbar. Auch im Rückwärtsgang extrem fleißig und aufmerksam. Wurde bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations bedacht.

Der Flop des Spiels: Andreas Luthe (Union Berlin)

Nicht der Abend des erfahrenen Torhüters. Sah bei Comans Kracher zur Führung extrem schlecht aus. Das Geschoss des Franzosen flatterte zwar etwas, kam aber auch zentral auf den Kasten. Dazu kam Luthe gegen Lewandowski zu spät aus seinem Kasten und verursachte dabei den Elfmeter zum 0:3 aus Sicht der Unioner. Damit war das Spiel gelaufen.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Richtige Entscheidung, nach Luthes Foul an Lewandowski auf den Punkt zeigen. Insgesamt eine tadellose Leistung des Schiedsrichters.