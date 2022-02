1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3:2: Dämpfer! M05 stoppt Siegesserie der Werkself

Ernüchterung statt Euphorie: Die furiose Offensive von Bayer Leverkusen ist beim heimstarken FSV Mainz 05 aus dem Tritt geraten. Nach einem völlig uninspirierten Auftritt musste sich die Werkself mit 2:3 (1:0) geschlagen geben und verpasste es, den Druck auf den schwächelnden BVB in der Fußball-Bundesliga zu erhöhen. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt fünf Punkte.

Torjäger Patrik Schick (35.) mit seinem 20. Saisontreffer und Lucas Alario (74.) brachten die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane zwar zweimal in Führung, Aaron Martin (57.), Jean-Paul Boetius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) drehten die Partie aber zugunsten der starken Mainzer. Für Leverkusen war es nach vier Siegen in Folge wieder ein Dämpfer im Kampf um die Königsklasse.

"Es ist ärgerlich, Mainz hat nicht unverdient gewonnen. Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht da", sagte Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky bei DAZN: "Wenn das gegen eine so aggressive Mannschaft wie Mainz passiert, dann machen die die Tore." Robert Andrich schlug in eine ähnliche Kerbe: "Wir machen das 2:1 und dann musst du versuchen, irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Mainz hat uns immer wieder unter Druck gesetzt. Am Ende haben wir keine richtige Lösung mehr gefunden, daher hätten wir heute auch nicht mehr verdient."

5:1, 5:2, 4:2 - so lauteten die jüngsten Ergebnisse der Werkself. Nicht umsonst hatte Bo Svensson im Vorfeld vor der Angriffspower des besten Rückrundenteams der Liga gewarnt. Er halte Leverkusen momentan für "die Mannschaft, die den besten Fußball in der Bundesliga spielt", sagte der FSV-Trainer.

In der intensiven Anfangsphase waren die hochbegabten Leverkusener vor 10.000 Fans aber zunächst defensiv gefordert. Die Mainzer, die in ihren Fastnachtstrikots aufliefen, stellten die Abwehr um Startelf-Rückkehrer Jonathan Tah vor Probleme - die Bayer-Offensive blieb blass.

Stattdessen bewahrte Torhüter Lukas Hradecky sein Team vor einem frühen Rückstand. Erst parierte der Finne herausragend gegen Anton Stach (13.), dann wehrte er den Abschluss von Silvan Widmer (16.) ab. Bei der besten Mainzer Chance traf Karim Onisiwo (30.) den Ball vor dem leeren Tor nicht.

Den pfeilschnellen Angreifern der Gäste fiel gegen den leidenschaftlichen FSV wenig ein. Kaum Tempo, wenig Drang nach vorne - bei der Führung benötigte die Werkself zudem die Unterstützung der Mainzer. Den harmlosen Distanzschuss von Schick fälschte der Mainzer Moussa Niakhate unglücklich ab.

Schick verletzt ausgewechselt

Kurz nach der Pause musste der Torschütze dann aber verletzt runter - und Leverkusen vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick weiter mit dem Druck der Heimelf umgehen. Seoanes Elf steigerte sich keineswegs und erhielt prompt die Strafe. Martin schlenzte einen Freistoß sehenswert zum verdienten Ausgleich ins Tor.

Der Treffer von Onisiwo (60.) wurde nach Ansicht der Videobilder von Schiedsrichter Benjamin Cortus, was anschließend für Diskussionen sorgte, zurückgenommen. Erst im Anschluss an diese Szene wagte sich Bayer noch einmal aus der eigenen Hälfte, ohne jedoch für echte Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. Aus dem Nichts schlug Alario aus kurzer Distanz zu, Boetius und Ingvartsen konterten in einer furiosen Schlussphase.

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen: Die Stimmen

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr froh über den Sieg. Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich in Führung gehen. Es ist nicht selbstverständlich, so rauszugehen in der zweiten Halbzeit und das Spiel zu dominieren. Aus meiner Sicht haben wir das Spiel verdient gewonnen."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten Anfangsschwierigkeiten. Wir waren mit der Führung zur Pause gut bedient. Es ist uns nicht ganz gelungen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Wir konnten mit der Führung nicht gut umgehen. In meinen Augen wäre ein Unentschieden fast gerecht gewesen."

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen