BVB - Heftige Pleite hinterlässt viele Fragen: Das alte Fass ist wieder auf

Borussia Dortmund lässt sich beim 2:5 gegen Bayer Leverkusen demütigen. Eine Niederlage, die viele Fragen nach sich zieht. Was fehlt dem BVB? Kapitän Marco Reus macht ein altes Fass auf, Trainer Marco Rose weiß, was ihm blüht.

Man kann ja auch mit den positiven Dingen anfangen. Wie Giovanni Reyna nach monatelanger Pause gut zurückgekommen ist und sich für die nächsten Wochen als wertvolle Option ankündigt.

Oder, dass Steffen Tigges für drei Bundesliga-Tore in dieser Saison genau 103 Minuten benötigte und offenbar eine gute Joker-Option ist. Oder Youssoufa Moukoko, der nach Einwechslung mit einer Torvorlage - seine zweite in dieser Saison - auffällig wurde.

Vielmehr Positives gibt es über Borussia Dortmund aber nicht zu sagen.

Das 2:5 (1:3) gegen Bayer Leverkusen war das Resultat eines "katastrophalen" Tages, wie Kapitän Marco Reus nach der sechsten Saisonpleite im 21. Spiel resümierte. "Bitter" war es für Trainer Marco Rose. "Frustrierend" für Torwart Gregor Kobel.

Dortmund wusste, was kommt - und scheiterte daran

Besonders, was in den ersten 45 Minuten vor 10.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park geschah, war kaum zu erklären. Dortmund machte all das, was Bayer Leverkusen in die Karten spielte. Als würde man den Gastgebern dabei helfen wollen, ein YouTube-Video mit den besten Skills zu produzieren. Florian Wirtz, Moussa Diaby und Co. durften zaubern, wie sie wollen und ab und zu sogar noch durchschnaufen.

Bitter für Dortmund, da die Spielweise des Gegners natürlich nicht unbekannt ist und man sich eigentlich darauf eingestellt hatte. "Wir kriegen zwei, drei Konter-Gegentore, obwohl wir vorher klar abgesprochen haben, dass sie es darauf absehen. Und dann werden wir wieder bestraft", sagte Kapitän Reus und schob nach: "Wir setzen die Vorgaben teilweise nicht um."

Kobel sah es ähnlich: "Wir wussten, dass sie bei Umschaltsituationen schnell sind. Heute gab es so viele Situationen, wo sie gekontert haben und nochmal reingespielt haben oder vor mir standen. Es gab noch gefühlt zehn andere Situationen, in denen sie es nicht gut ausgespielt haben, wo man auch treffen kann."

Noten: Vier BVB-Spieler unterirdisch - Bayer-Star schwebt über den Platz © getty 1/32 2:5! Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen liefern wieder ein Spektakel. Ein bodenloser BVB fabriziert aber unfassbare Fehler und geht unter, während Leverkusen zaubert. Die Noten und EInzelkritiken. © getty 2/32 DORTMUND - GREGOR KOBEL: Bekam früh einen Rose-Einlauf, weil er einen Ball zu risikoreich spielte. Unglücklich vor dem 1:2, als ihn Akanji anschießt. Beim Freistoß zum 1:3 vergeblich gestreckt. Vor dem 1:4 orientierungslos beim Eckball. Note 4,5. © imago images 3/32 THOMAS MEUNIER: Hatte viel zu tun auf seiner rechten Seite, weil Leverkusen 48,5 Prozent seiner Angriffsaktionen auf die linke Seite verlagerte und dort ein heftiges Tempo ging. Besorgte mit das 1:1 (16.). Zur Halbzeit raus. Note 4. © getty 4/32 MANUEL AKANJI: Bitterer Auftritt für den Schweizer: Eigentor zum 0:1 (10.), zu weit weg von Wirtz beim 1:2 (20.). Hatte auch gute Rettungsaktionen (5./43.), aber der Gesamteindruck und die Last des Ergebnisses zählt. Note 5. © imago images 5/32 DAN-AXEL ZAGADOU: Vertrat Mats Hummels in der Innenverteidigung und fabrizierte den Riesenfehler vor dem 0:1. Provozierte in der Situation das Pressing der Leverkusener. Auch danach mit Unsicherheiten. Note 5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Viel unterwegs, aber er nutzte die Räume, die sich ihm auf seiner Seite boten, zu selten. Rückte immer wieder ein, um in die Stafetten zu kommen, aber verlor dann auch auffällig viele Bälle. Wie bei vielen: nicht sein Tag. Note 4,5. © getty 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Verursachte den Freistoß, der zum 1:3 führte, als er Schicks Trikotqualität testete. Spielte viel zu selten die guten Bälle aus Minute 40 und 46. Zweite Hälfte gesteigert, aber nicht so stark wie zuletzt. Note 4. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Spielt den Ball vor dem 0:1 zu Zagadou zurück, was für Leverkusen das Signal zum Pressing war. Holte dann den Freistoß zum 1:1 heraus. Manchmal zu ungestüm. Zweite Halbzeit etwas besser, aber auch nicht sein bester Tag. Note 4. © getty 9/32 JULIAN BRANDT: Noch einer der besseren Dortmunder. Viel unterwegs, immer anspielbar, fand aber zu wenige Mitstreiter. Toller Freistoß vor dem 1:1. Guter Schuss in der 50. Minute. An ihm lag es nicht, dass Dortmund verloren hat. Note 3. © getty 10/32 MARCO REUS: In Abwesenheit Haalands Dortmunds Hoffnungsträger, blieb aber bei einer einzigen Torschussbeteiligung, weil ihm komplett die Bindung zum Spiel fehlte. Haderte auch immer wieder mit sich selbst. Note 5. © getty 11/32 THORGAN HAZARD: 34 Ballaktionen und kaum eine brauchbare mit dabei. Viel zu ungenau, viel zu hastig. Beim Freistoß zum 1:3 macht er sich klein als groß und die Lücke nutzte Andrich dann zum Tor. Musste zur 61. runter. Note 5. © getty 12/32 DONYELL MALEN: Bekam viele Haaland-Bälle, mit denen er nichts anfangen konnte. Weit, hoch ins Zentrum. Es war nicht sein Spiel und bekam viel zu selten gute Chancengelegenheiten wie in der 57. Oder in der 75. Dann auch unglücklich. Note 4,5. © imago images 13/32 MARIUS WOLF: Kam zur Pause für den glücklosen Meunier, erhöhte zumindest die Intensität in den Zweikämpfen und im Vorwärtsdrang. Leverkusen beackerte die rechte Seite dann auch nicht mehr so wie bei Meunier. Vor dem 1:5 Diaby verloren. Note 4. © getty 14/32 GIOVANNI REYNA: Kam in der 61. Minute für Hazard und feierte nach monatelanger Pause sein Comeback im BVB-Trikot. Natürlich fehlt die Spielpraxis und der Spielstand war schon zu aussichtlos. Gute Chance in der 80., gute Vorarbeit in der 83. Note 3,5. © getty 15/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der Youngster kam in der 79. für Malen. Erst eine gute Torschussvorbereitung, dann das Tigges-Tor vorbereitet. Stark. Ohne Bewertung. © getty 16/32 STEFFEN TIGGES: Kam in der 85. Minute für Marco Reus und schoss noch sein drittes Saisontor aus kurzer Entfernung. Ohne Bewertung. © getty 17/32 LEVERKUSEN - LENNART GRILL: Fünftes BL-Spiel für die eigentliche Nummer 3 - und gleich vom eigenen Mann überwunden, ohne vorher einen Ball fangen zu müssen (16.). Abgesehen vom kleinen Wackler gegen Malen (58.) mit abgeklärter Leistung. Note: 3. © getty 18/32 JEREMIE FRIMPONG: Machte nicht den sichersten Eindruck. Vor dem 1:1 (16.) erst unaufmerksam gegen Meunier, lenkte dann auch noch entscheidend den Ball ins eigene Tor. Sonst mit Wacklern im Pass- und Stellungsspiel, aber noch mit spätem Assist. Note: 4. © getty 19/32 JONATHAN TAH: Aufmerksamer Organisator der Abwehr, stark in den Zweikämpfen und sorgte bei Standards für Unruhe im gegnerischen Strafraum – so wie bei seinem sehenswerten 4:1 (53.). Note: 1,5. © imago images 20/32 PIERO HINCAPIE: Mit guter Antizipation und einigen wichtigen klärenden Aktionen, fiel aber auch wiederholt mit Schuhproblemen auf. Note: 2. © getty 21/32 MITCHEL BAKKER: Kassierte gleich einen schmerzhaften Tritt von Meunier auf die Ferse (7.), danach mit auffälliger Leistung auf dem linken Flügel, immer wieder mit Vorstößen. Prüfte Kobel aus spitzem Winkel (44.). Nach der Pause unauffälliger. Note: 2,5. © getty 22/32 ROBERT ANDRICH: Der Abräumer mit dem feinen Fuß. Der Sechser traf sehenswert per direktem Freistoß (28.). Im zweiten Durchgang als defensiver Sechser gefragt. Note: 2,5. © getty 23/32 KARIM BELLARABI: Blitzsaubere Vorarbeit zum 2:1 durch Wirtz (20.). Auch sonst ein Aktivposten in der Offensive. Räumte in der 68. Minute das Feld für den defensiveren Kossounou. Note: 2,5. © imago images 24/32 FLORIAN WIRTZ: Von Beginn an hellwach. Erzwang durch gutes Anlaufen Zagadous Fehler vor dem 1:0, belohnte sich dann mit einem eigenen Treffer zum 2:1 für seinen starken Auftritt. Schien phasenweise über den Platz zu schweben. Note: 1,5. © getty 25/32 KEREM DEMIRBAY: Wechselte sich mit Wirtz als Standardschütze ab, fleißiger Arbeiter, umsichtiger Ballverteiler, Pech bei abgefälschtem Torschuss (24.). Rückte im Verlauf des zweiten Durchgangs zur Absicherung weiter zurück. Note: 2,5. © getty 26/32 MOUSSA DIABY: Arbeitete fleißig nach hinten mit, zweikampfstark, dazu entscheidend am 2:1 beteiligt. Vor dem Tor manchmal etwas zu unentschlossen, traf dann aber doch noch. Note: 1,5. © getty 27/32 PATRIK SCHICK: An vier Bayer-Toren beteiligt. Hätte das 1:0 eigentlich selbst schon machen müssen, doch der BVB erledigte nach seinem Schuss (10.) per Abwehr-Slapstick den Job. Leitete das 2:1 und 4:1 mit ein und holte den Freistoß zum 3:1 raus. Note: 2. © getty 28/32 ODILON KOSSOUNOU: Half in der Defensive mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. Note: 3,5. © imago images 29/32 LUCAS ALARIO: Ersetzte in den letzten zehn Minuten Alario. Ohne Bewertung. © getty 30/32 CHARLES ARANGUIZ: Kam kurz vor Schluss für Wirtz in die Partie. Keine Bewertung. © getty 31/32 TIMOTHY FOSU-MENSAH: Bekam noch ein paar Einsatzminuten. Ohne Bewertung. © getty 32/32 AMINE ADLI: Ersetzte in den letzten Minuten Diaby. Ohne Bewertung.

Was ist das Problem?

Dass Trainer Rose ein ausgezeichneter Fachmann ist und mit Rene Maric auch ein Genie auf seiner Seite hat, der weiß, was einem beim nächsten Gegner blüht und wie man darauf reagieren muss, ist unstrittig.

Diesmal hatte Dortmund aufgrund der Länderspielpause sogar viel Zeit, sich auf diese besonders heikle Aufgabe vorzubereiten. "Wir haben uns zwei Wochen vorbereitet. Wir erzählen immer dasselbe", erzählt Reus. Aber? "Dann müssen wir es auf den Platz bringen."

Warum es Dortmund nicht gelingt, die Voranalyse und die Lösung auf den Platz zu bringen, ist die große Frage, die beantwortet werden muss.

Ist es die Qualität? Natürlich fehlten mit Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can Eckpfeiler der Startelf. Aber das Personal, das am Sonntag auf dem Platz stand, sollte dazu in der Lage sein, sich taktische Vorgaben des Trainerteams zu merken und umzusetzen.

Ist es der Druck? Dortmund holte vor der Länderspielpause drei Siege in Folge und war wieder mal auf einem guten Weg. Das sogenannte Momentum war auf der Seite des BVB. Dass die Bayern tags zuvor gegen RB Leipzig (3:2) gewonnen haben, dürfte die Dortmunder nicht allzu überrascht haben.

Marco Reus macht das Mentalitätsfass auf

Ist es die Mentalität? Oft besagtes Thema, dass die Dortmunder eigentlich gar nicht mehr hören wollen, aber dann war es der Kapitän, der ungefragt das Fass aufmachte, nachdem er das Erlebte analysierte: "Leider ist es dann auch ein Kopfproblem, das dazukommt. Wir müssen eine andere Körpersprache an den Tag legen, vor allem nach dem 3:1 zur Pause."

Zwar steigerte Dortmund in der zweiten Hälfte die Schlagzahl, ging mehr in die Zweikämpfe, aber Leverkusen machte nie den Eindruck, auseinanderzufallen. Nachgefragt nach den Ambitionen und ob man die Champions League anpeile, sagte Leverkusens Kapitän Jonathan Tah: "Als Bayer Leverkusen mit unserem Potenzial und unserer Qualität darf man nichts anderes sagen. Das wäre eine Beleidigung."

Warum sich die Dortmunder nicht beleidigt fühlen, wenn sie mit mindestens genauso viel Potenzial dermaßen auseinanderfallen, müssen sie beim BVB erklären. Und sie müssen erklären, wie sie die fehlende Konstanz in den Leistungen herstellen können. Das ist vor allem die Aufgabe des Trainers.

BVB-Netzreaktionen: "Papa, verkauf mich endlich nach Spanien" © getty 1/13 Der BVB hat durch die 2:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen einen heftigen Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen müssen. Auf die Bayern beträgt der Rückstand nun neun Punkte. Im Netz gab es entsprechend Häme und Kritik. © Twitter 2/13 DullenMike (eSportler) © Twitter 3/13 Sebastian Weßling (Funkesport) © Twitter 4/13 WUMMS © Twitter 5/13 © Twitter 6/13 © Twitter 7/13 © Twitter 8/13 © Twitter 9/13 FUMS © Twitter 10/13 Benni Zander (Kommentator und Moderator bei DAZN und MagentaSport) © Twitter 11/13 Tobias Escher (Journalist, Mitgründer von Spielverlagerung.de) © Twitter 12/13 Manuel Thiele (Kommentator und Journalist) © Twitter 13/13

Ist die Mannschaft nicht reif genug?

Rose weiß um seine Verantwortung und geht sie an: "Wir werden die Dinge nicht schönreden, sondern analysieren, um was es geht und Entwicklungen vorantreiben." Er weiß aber auch, dass er diese Entwicklung nicht in aller Ruhe vorantreiben kann: "Natürlich prasselt jetzt wieder viel auf uns ein. Aber wir müssen zusammenstehen und arbeiten. Das ist das einzige Patentrezept, was es dafür gibt."

Es ist auffällig, wenn Reus feststellt, dass "wir uns zu viele Gedanken machen, was Drumherum passiert." Das spricht nicht unbedingt für die Reife einer Mannschaft, wenn sie sich von äußeren Umständen offensichtlich so sehr beeinflussen lässt. Zu klären wäre auch, was dieses Drumherum ist.

Die Karte "junge Mannschaft" lässt sich da kaum ausspielen. Die Dortmunder Mannschaft ist jung, aber nicht unerfahren und sollte sich auf das Geschäft konzentrieren können, auch wenn es mal ungemütlich wird. Und sie sollte sich Niederlagen zu Herzen nehmen. Oder wie es Tah eben sagen würde: beleidigt sein.

Ist diese mentale Stärke hergestellt, ist auch die Konstanz drin, die Dortmund wieder mal abgeht. Dann kann man auch möglicherweise wieder mehr positive Dinge über den BVB sagen.