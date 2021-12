Hertha BSC - Borussia Dortmund 3:2: Trotz Pausenführung! BVB verliert in Berlin - und lässt Bayern enteilen

Borussia Dortmund muss zum Abschluss der Bundesliga-Hinserie einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Der BVB verlor am 17. Spieltag bei Hertha BSC mit 2:3 (1:0) und überwintert nun mit schon neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern.

Julian Brandt schoss den BVB in der ersten Halbzeit in Führung (31.), es war Brandts fünfte Torbeteiligung in den letzten fünf Bundesligaspielen. Nach der Pause drehte die Hertha die Partie aber innerhalb von sechs Minuten, erst traf Ishak Belfodil (51.), dann Marco Richter (57.), der in der 69. den Doppelpack schnürte. Der Treffer des eingewechselten Steffen Tigges kam für den BVB zu spät (82.).

Für die Borussia war es bereits die fünfte Saisonniederlage, Platz zwei hinter den Bayern ist dem BVB aber nicht mehr zu nehmen. Die Berliner klettern nach dem sechsten Sieg mit nun 21 Punkten auf Platz elf.

"Wir haben das Spiel hergeschenkt. Das war gar nichts in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte, erst danach waren wir wieder drin. Die Tore haben wir zu einfach bekommen. Mit drei Gegentoren auswärts ist es sehr, sehr schwer", sagte BVB-Torwart Marwin Hitz bei Sky.

"Wir können auswärts nicht zufrieden sein", ergänzte Hitz, "man spürt, dass wir unzufrieden werden. Unser Anspruch ist es, auswärts auch mal einen klaren Sieg zu holen."

BVB-Noten: Mehrere Totalausfälle - Haaland lustlos und lethargisch © getty 1/17 Borussia Dortmund hat zum Jahresausklang einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Der BVB verlor am 17. Spieltag der Bundesliga bei Hertha BSC mit 2:3 (1:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © imago images 2/17 MARWIN HITZ: Für den kranken Kobel im Kasten und nach nur 6 Minuten bereits mit einer starken Parade gegen Ekkelenkamp. Sah beim Ausgleich jedoch nicht gut aus. Bei den Toren zum 1:2 und 1:3 dagegen ohne Chance. Note: 3,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Ging weite Wege in die Offensive, dabei drei tolle Vorlagen am Stück, zwei auf Reus (9., 11., 13.). Defensiv jedoch wieder schwach. Beim 1:1 zu weit aufgerückt, vor dem 1:3 verlor er leichtfertig den Ball. Note: 4,5. © getty 4/17 AXEL WITSEL: Musste mal wieder hinten aushelfen - ein Innenverteidiger wird aus ihm nicht mehr. Sah beim 1:1 sehr alt aus, sowohl bei der Antizipation des Passes auf Belfodil, als auch beim Laufduell gegen ihn. Hing auch beim 1:2 mit drin. Note: 5,5. © imago images 5/17 MARIN PONGRACIC: Erstmals seit Anfang November wieder in der BL-Startelf und dabei kein Stabilitätsfaktor. Beim 1:2 viel zu weit weg von Torschütze Richter. Auch beim 1:3 orientierungslos - und nicht nur da. Note: 5. © imago images 6/17 NICO SCHULZ: Nach vorne ging über seine Seite so gut wie nichts. Auch defensiv nicht immer auf der Höhe. Dazu mit 8 Ballverlusten und einer mittelmäßigen Passquote. Note: 4,5. © getty 7/17 EMRE CAN: Spielte einige Fehlpässe und beging ein paar unnötige Fouls - das sieht man bei ihm mittlerweile schon regelmäßig. Spielt zudem zu selten in die Tiefe und machte das Spiel langsam. Viel zu zaghaft in den Szenen, die zum 1:2 führten. Note: 5,5. © imago images 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Hatte Glück, dass sein Ballverlust vor dem vermeintlichen 0:1 nicht bestraft wurde. Mit der Vor-Vorlage beim 1:0, auch bei Hazards Abseitstor mit dem öffnenden Pass. Vergab eine Großchance, die das 2:2 bedeutet hätte (66.). Note: 4. © getty 9/17 MARCO REUS: Versemmelte früh zwei gute Chancen und blieb im Anschluss daran sehr blass. Kam nur auf 31 Ballaktionen und gewann schwache 11 (!) Prozent seiner Zweikämpfe. Leicht angeschlagen nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 5. © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Technisch hervorragend bei seinem Treffer zur Führung - es war Brandts 3. Tor in den vergangenen 4 Spielen. Muss den Ball vor dem 1:2 aber klären. Vor dem 1:3 mit einem eklatanten Fehlpass. Note: 4,5. © getty 11/17 ERLING HAALAND: In Halbzeit 1 kaum im Spiel, hatte beim 1:0 aber entscheidend die Füße im Spiel. Stand vor Hazards vermeintlichem 2:2 minimal im Abseits. Wirkte zunehmend lustlos und fiel durch eine ungewohnt lethargische Körpersprache auf. Note: 5. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Sehr unglücklich in seinen Aktionen, auch wenn er viel probierte. Kam kaum einmal in die Tiefe und verlor fast alle seine Zweikämpfe. Gute Aktion, als er Dahouds Großchance auflegte. Note: 5. © imago images 13/17 THORGAN HAZARD: Nach 58 Minuten für Reus eingewechselt. Schoss kurz darauf den Ausgleich, doch Haaland stand zuvor im Abseits. In der Folge glücklos und wenig durchschlagskräftig in seinen Aktionen. Note: 4. © getty 14/17 MARIUS WOLF: Wurde nach 71 Minuten für Meunier eingewechselt und spielte Rechtsverteidiger. Ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung. © getty 15/17 RAPHAEL GUERREIRO: Schulz ging für ihn nach 71 Minuten vom Platz. Bereitete das 2:3 durch Tigges vor. Keine Bewertung. © getty 16/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Ersetzte den schwachen Witsel nach 72 Minuten. Stand nicht in der Startelf, weil er nach seiner langen Verletzungspause zuletzt zweimal 90 Minuten spielte. Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Keine Bewertung. © getty 17/17 STEFFEN TIGGES: Brandt ging für ihn 9 Minuten vor dem Ende runter. 91 Sekunden später nickte er schön zum 2:3 ein - sein zweites Saisontor. Keine Bewertung.

Hertha BSC - BVB: Die Analyse

Die Hertha mit sechs, der BVB mit fünf Veränderungen im Vergleich zum jeweils letzten Spiel. Während Hertha-Trainer Korkut die Veränderungen als eine Reaktion auf das desaströse 0:4 in Mainz vornahm, musste BVB-Coach Rose gezwungenermaßen umbauen. Dem BVB brach der zentrale Block in der Verteidigung weg, nach Akanji meldeten sich auch noch Keeper Kobel und Hummels erkrankt ab.

Beide Mannschaften hielten sich nicht lange mit Geplänkel auf, sondern marschierten munter nach vorne. Es entwickelte sich von Beginn an ein wildes Spiel ohne große Pausen oder Gedränge im Mittelfeld. Stattdessen ging es hüben wie drüben schnell und direkt nach vorne, Torchancen auf beiden Seiten waren die logische Folge.

Dortmund kam mit dem wechselnden Pressing der Hertha in deren engem 4-2-2-2 schwer zu Recht. Besonders wenn die Gastgeber hoch ins Feld rückten wurde der BVB schnell fahrig und leistete sich frühe und gefährliche Ballverluste. Allerdings waren die Berliner im tieferen Pressing überraschend weniger sattelfest, was dem BVB einige Durchbrüche über die rechte Seite brachte.

Nach dem zurückgenommenen Treffer für Berlin beruhigte sich die Partie ein wenig, was in erster Linie der Borussia zu Gute kam. Dortmund hatte nun etwas mehr Kontrolle, der Führungstreffer fiel trotzdem eher überraschend. Auch nach der Pause blieben die Dortmunder Probleme im tiefen Aufbau und die Tatsache, dass Haaland und Malen wie abgeschnitten blieben vom Rest der Mannschaft.

Die Hertha wirkte dagegen sogar sicherer in ihren Kombinationen und belohnte sich mit einem Doppelpack. Zu diesem Zeitpunkt eine durchaus verdiente Führung für die Gastgeber, die einfach griffiger wirkten als der lethargische BVB, der sich einen bösen individuellen Schnitzer nach dem anderen erlaubte.

Dortmund versuchte mit schnellen Wechseln gegenzusteuern, fand aber nie mehr so richtig in die Partie. Umso überraschender der Anschlusstreffer durch Tigges in der Schlussphase.

Hertha BSC - BVB: Die Aufstellungen

Hertha: Schwolow - Pekarik (55. Zeefuik), Torunarigha, Stark, Mittelstädt - Darida (72. Tousart), Ascacibar, M. Richter (72. Gechter), Ekkelenkamp - Belfodil, Maolida

BVB: Hitz - Meunier (72. Wolf), Witsel (72. Zagadou), Pongracic, N. Schulz (72. Guerreiro) - Can, Brandt (81. Tigges), Dahoud, Reus (58. Hazard) - Haaland, Malen

Die Daten des Spiels Hertha BSC gegen BVB

Tore: 0:1 Brandt (31.), 1:1 Belfodil (51.), 2:1 Richter (57.), 3:1 Richter (69.), 3:2 Tigges (82.)

Der Star des Spiels: Marco Richter (Hertha BSC)

Auch der Zugang hatte in Berlin bisher schwere Monate, den BVB erlegte Richter aber fast im Alleingang: Erst der Kracher zum 2:1, dann der gedankenschnelle Abstauber zur Vorentscheidung. Überhaupt gab Richter bis zu seiner Auswechslung nach 72 Minuten die meisten Schüsse aller Spieler auf dem Platz ab (drei) und schnürte seinen ersten Doppelpack für die Hertha.

Der Flop des Spiels: Axel Witsel (BVB)

Etwas überraschend stellte Trainer Rose den Belgier in die Innenverteidigung und ließ Zagdou stattdessen draußen. Witsel aber konnte das in ihn gesetzte Vertrauen nicht rechtfertigen. Anders als die gesetzten Hummels oder Akanji konnte der Routinier im Aufbau nicht überzeugen, beschränkte sich auf Sicherheitspässe. Beim Ausgleich wurde Witsel von Belfodil schlicht überlaufen, beim zweiten Gegentor köpfte er den Ball recht unbedrängt ins Zentrum. Ein Auftritt, der zu Witsels Hinserie passte.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Schwierige, weil sehr umkämpfte Partie für den Unparteiischen. Der lag in der Zweikampfbewertung meist richtig, auch die Zurücknahme der vermeintlichen Berliner Führung war vom Regelwerk gedeckt - wenngleich aus Hertha-Sicht eine harte Entscheidung.