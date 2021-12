BVB - Thesen nach Dortmunds Remis in Bochum: Die Standardschwäche bleibt ein treuer Begleiter

Das 1:1 in Bochum hat zwei altbekannte Probleme des BVB gezeigt: Dortmunds Außenverteidigern fehlt die nötige Qualität und die Schwäche bei Offensiv-Standards ist längst chronischer Art. Immerhin gibt es aber auch einen Lichtblick aus Dortmunder Sicht. Drei Thesen zum Remis der Borussia beim VfL Bochum.

Dortmunds Außenverteidiger haben nicht das nötige Format

Bochum bringt mit seinem 4-1-4-1 auf den Flügeln immer wieder genug Personal in Ballnähe, um sich gegenseitig abzusichern und mindestens doppelt auf gegnerische Angriffe über die Seite zu reagieren. Umso wichtiger ist es für gegnerische Mannschaften, die es über die Flügel versuchen, dort mit den eigenen Außenverteidigern oder Schienenspielern nachzuschieben. Um in den Rücken der Mittelfeld-Viererkette zu kommen und den einzigen Sechser zu bewegen.

Der BVB versuchte es gegen die tiefstehenden Bochumer aber zu oft durch die Mitte, am Ende waren Angriffe über die drei vertikal eingeteilten Zonen links, rechts und durchs Zentrum quasi gleich verteilt. Nun ist das ein Charakteristikum Dortmunder Spiele, dass der BVB gerne Tempo und Dynamik durch kleine Rotationen und Ablagen durch das Zentrum und die Halbspuren entwickelt. Aber gegen Bochum vielleicht nicht immer die beste Idee.

Die Dortmunder Außenverteidiger Thomas Meunier und Nico Schulz trauten sich eine Halbzeit lang fast gar nicht mit nach vorne, klebten im ersten Durchgang eher an ihrer tiefen Position, statt die Angriffe auch mal energisch mit durchzulaufen und so Bochum auch auf den Flügeln vor größere Aufgaben zu stellen. So konnte sich der Außenseiter auf seine Kompaktheit in der Mitte konzentrieren und musste über die beiden Außenbahnen keine große Gefahr fürchten.

Zwar wurde Meunier in der zweiten Hälfte etwas lebhafter und rückte weiter mit nach vorne auf, blieb aber in seinem Passspiel und mit den Flanken zu ungenau. Und von Schulz kam auch in der zweiten Hälfte deutlich zu wenig, der Linksverteidiger war bei 20 Dortmunder Torschüssen nur ein einziges Mal in der Vorbereitung involviert. Und das ist dann eben für die gehobenen Ansprüche der Dortmunder deutlich zu wenig.

BVB-Noten: Kobels erster schwerer Bock - Meunier schwächelt wieder © getty 1/14 Borussia Dortmund hat am 15. Spieltag der Bundesliga Chancenwucher betrieben und beim VfL Bochum nur 1:1 (0:1) gespielt. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © getty 2/14 GREGOR KOBEL: In der 29. erstmals bei Antwi-Adjeis Schuss gefordert. 10 Minuten später verursachte er gegen den Bochumer völlig unnötig einen Elfmeter, als er übermotiviert aus dem Kasten stürmte - sein erster schwerer Bock im BVB-Dress. Note: 5. © imago images 3/14 THOMAS MEUNIER: Erneut keine gute Vorstellung des Belgiers, der offensiv zwar gerade in Halbzeit 2 viel unterwegs war, aber nur wenig Sinnvolles fertigbrachte und auch gegen den Ball nicht souverän agierte. Note: 4,5. © imago images 4/14 MATS HUMMELS: Verteidigte viel nach vorne und presste teils sehr hoch. Spielte zudem gute Bälle in die Tiefe. Defensiv ließ er sich nichts zu Schulden kommen. Zweikampfstärkster Dortmunder mit über 70 Prozent gewonnener Duelle. Note: 3. © getty 5/14 DAN-AXEL ZAGADOU: Hatte viele Ballaktionen, war oft im Spielaufbau gefordert und wurde immer wieder früh gepresst. Sein Ballverlust führte zum Elfmeter, offenbarte auch einige technische Fehler. Muss aus seiner Kopfballchance mehr machen (52.). Note: 4,5 © getty 6/14 NICO SCHULZ: Führte die zweitmeisten Zweikämpfe und gewann knapp die Hälfte. War offensiv viel unterwegs, brachte aber kaum Produktives zustande. Besonders seine Hereingaben waren schwach. Scheiterte direkt nach der Pause per Volleyschuss knapp. Note: 4. © getty 7/14 EMRE CAN: Ordentliche Vorstellung gegen den Ball, ohne dabei zu glänzen. Hielt sich offensiv sehr zurück. Sein Kopfball war für Riemann kein Problem (79.). Note: 3,5. © imago images 8/14 JUDE BELLINGHAM: Befreite sich immer wieder gut unter Gegnerdruck und aus engen Räumen. Muss den BVB bei seiner Großchance in Führung bringen (18.). Starkes Solo und Vorlage für Haaland (27.). Nach der Pause glücklos im Abschluss. Note: 2,5. © getty 9/14 MAHMOUD DAHOUD: War an der Entstehung von Bellinghams Großchance beteiligt. Verlor jedoch alle 9 Zweikämpfe, die er in Halbzeit 1 führte und verursachte 11 Ballverluste. Nach der Pause stärker als Initiator vieler guter Angriffe. Note: 3,5. © imago images 10/14 MARIUS WOLF: War bemüht, aber nicht wirklich im Spiel und schwach in den direkten Duellen. Bei seinem vom VAR einkassierten Tor zum vermeintlichen 1:1 stand Bellingham im Abseits. Note: 4,5. © getty 11/14 ERLING HAALAND: Kam bis zur Pause nur auf 16 Ballaktionen - darunter die Vorlage zur Bellingham-Großchance und seine eigene Möglichkeit, bei der er schwach abschloss (27.). Auch danach glücklos im Abschluss, dafür mit der Vorlage zum 1:1. Note: 4. © imago images 12/14 MARCO REUS: In Halbzeit 1 ohne Einfluss aufs Spiel. Muss beim tiefen Ball des VfL, der zum Elfter führte, wachsamer sein. Danach deutlich stärker: Vergab die Riesenchance aufs 1:1 (48.), in der 63. wurde sein Schuss von der Linie gekratzt. Note: 4. © getty 13/14 JULIAN BRANDT: Kam in der 68. Minute für Dahoud und verhinderte kurz nach einem eigenen Ballverlust einen vielversprechenden Querpass bei einem VfL-Konter. Erzielte per Volleyschuss den erlösenden Ausgleich. Note: 3. © getty 14/14 THORGAN HAZARD: Nach 68 Minuten für Wolf eingewechselt und sofort mit einigen ordentlichen Aktionen am Flügel, die zu Hereingaben führten. Note: 3,5.

Gregor Kobel wird an solchen Fehlern weiter wachsen

Marco Reus konnte den Passweg auf Christopher Antwi-Adjej nicht mehr schließen, der Ball flutschte in die Tiefe auf Bochums Angreifer durch. Aber Reus versuchte noch, seinen Torhüter Gregor Kobel von einer allemal überstürzten Aktion abzuhalten. Reus ahnte schon, was gleich passieren würde - Elfmeter für Bochum. Antwi-Adjej war weder in einer guten Abschlussposition, noch wäre er völlig blank vor Kobel aufgetaucht.

Der hätte einfach nur den Winkel verkürzen und im Zusammenspiel mit dem ballnahen Innenverteidiger die Schussbahn versperren können. Eine Allerweltsszene für Kobel, der mit einer völlig falschen Entscheidung aber die Partie auf den Kopf stellte und seine Mannschaft in "eine Scheiß-Position" brachte, wie er nachher sagte.

Bisher war Kobel eine Bank gewesen für den BVB, eine klare Verbesserung auf der Torhüterposition im Vergleich zu den letzten Jahren und vielleicht fragt sich manch einer in Dortmund nun, ob die Malaise nun wieder von vorne beginnt. Auch in Stuttgart leistete sich Kobel, der ja immer noch ein vergleichsweise junger und in der Bundesliga unerfahrener Keeper ist, ein paar Fehler. Aber weder hatte der mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattete Schweizer daran zu lange zu knabbern, noch machte Kobel einen konkreten Fehler in der Folge noch ein zweites oder sogar drittes Mal.

Der Fauxpas gegen Bochum dürfte ein Ausrutscher bleiben, jedenfalls wäre alles andere eine große Überraschung. Kobel versuchte nach so einem aus seiner Sicht maximal ernüchternden Spiel erst gar nicht, Ausreden zu suchen. Das ist in der Regel immer ein sehr gutes Zeichen und zeugt von der richtigen Haltung. Eine neue Torhüter-Debatte hat der BVB jedenfalls nicht an den Hacken.

Die Standardschwäche bekommt der BVB so schnell nicht los

Nimmt man die fünf Elfmeter-Tore des BVB raus und schaut sich nur die Treffer nach einem Freistoß, einer Ecke oder nach einem Einwurf an, dann stehen da nach 15 Spieltagen kümmerliche drei Tore. In der Bundesliga sind in diesem Ranking nur Bielefeld und Fürth schlechter - der Vorletzte und der Letzte der Tabelle und jene Teams, die ohnehin die wenigsten Tore überhaupt erzielten. Freiburg führt diese Disziplin mit zwölf Standardtoren an, das Vierfache der Dortmunder Ausbeute.

Fast schon symptomatisch die letzte BVB-Aktion im Spiel gegen Bochum, als ein Freistoß noch einmal kurz ausgeführt wurde, um dann in der Folge nutzlos im Mittelfeld zu versanden. Ein halbes Dutzend an Freistößen und sage und schreibe 15 Eckbälle reichten dem BVB nicht, um ein Tor zu erzielen.

Auch das ist eine Geschichte dieser Saison: Nach einem kleinen Hoch gegen Ende der letzten Spielzeit werden die Offensiv-Standards beim BVB wieder ein großes Ärgernis. Dabei mangelt es an kopfballstarken Abnehmern zum Beispiel nun wirklich nicht. Und der eine oder anderen zielgenaue Schütze sollte sich im Kader doch auch finden lassen.

Aber während andere Teams - neben Freiburg gefallen auch Hoffenheim, Frankfurt oder Augsburg mit immer neuen Ideen - aus dieser immer etwas wenig geschätzten Disziplin eine echte Waffe machen, tritt Dortmund hier seit Jahren auf der Stelle. Auch das ist ein veritables Problem für die Borussia und ein Grund, warum am Ende einer Saison immer wichtige Punkte fehlen.

Das Problem: Neue Akzente können auf dem Platz aus unterschiedlichen Gründen nur noch schwer einstudiert werden. Zum einen kann der BVB durch die Dreifachbelastung und englischen Wochen ohnehin keine "normalen" Einheiten absolvieren, sondern muss durch die enge Taktung immer nur dosiert und sehr individualisiert trainieren.

Und zum anderen ist die kalte Jahreszeit nicht eben optimal, um bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit den dafür notwendigen längeren Stehzeiten und Coachingphasen der Trainer klare Abläufe einzustudieren. Will sich der BVB in diesem Bereich kurzfristig verbessern, bleibt fast nur die intensive Video-Schulung.