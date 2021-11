BVB - VfB Stuttgart 2:1: Borussia Dortmund verkürzt Rückstand auf den FC Bayern

Borussia Dortmund hat den Rückstand auf den FC Bayern München auf einen Punkt verkürzt. Der BVB gewann sein Heimspiel am 12. Spieltag der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 (0:0). Die Tore schossen Donyell Malen und Marco Reus.

Der BVB in Halbzeit eins in einem 4-3-3 mit Rückkehrer Raphael Guerreiro als Linksverteidiger und deutlich mehr Ballbesitz als die Gäste, die eine Fünferkette dagegenhielten. Die Anfangsphase gestaltete sich munter mit ordentlichem Tempo auf beiden Seiten und Zielstrebigkeit in der Offensive - Reus per Freistoß (7.) und Malen per Kopf (13.) sowie Förster (15.) vergaben jedoch ihre Gelegenheiten.

Der VfB, der bei Dortmunder Spielaufbau mutig herausschob, in der Folge griffig, aggressiv und kompakt gegen den Ball. Die Borussia tat sich enorm schwer, gegen diesen Defensivblock zu torgefährlichen Situationen zu kommen, weil Stuttgart oft Überzahl herstellte und es dem Passspiel der Hausherren immer öfter am nötigen Tempo mangelte. Die Schwaben kamen so zu einigen guten Ballgewinnen gerade im Zentrum und hätte mit einem besseren Umschaltspiel noch mehr aussichtsreiche Chancen herausspielen können als Tanguy Coulibalys Großchance (38.), die Gregor Kobel stark vereitelte.

Viel veränderte sich an diesen Begebenheiten im zweiten Abschnitt nicht. Dortmunds Führung durch einen abgefälschten Schuss von Donyell Malen war glücklich, Stuttgart antwortete prompt und verdiente sich den Treffer, da die Gäste die gesamte Partie über in der Offensive zumindest im Ansatz gefährlich wurden. Auch gegen den Ball bewies der VfB weiterhin eine gute Raumaufteilung, das engmaschige Netz nahm Dortmunds Spiel das Tempo.

Bezeichnend, dass der BVB letztlich einen Konter benötigte, um das Siegtor zu erzielen. Stuttgart gab auch anschließend nicht auf und muss sich ärgern, gegen wenig überzeugende Dortmunder nicht den einen Punkt mitgenommen zu haben.

BVB gegen VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro (65. Can) - Witsel - Bellingham, Brandt (75. Tigges) - Reus, Malen (89. Knauff), Hazard.

Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor (68. Nartey), Mangala, Endo - Massimo (68. Tibidi), Förster (71. Didavi), Sosa - Coulibaly (87. Al Ghaddioui).

BVB gegen VfB Stuttgart: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Malen (56.), 1:1 Massimo (63.), 2:1 Reus (85.)

Stuttgarts Coulibaly erhielt seine 5. Gelbe Karte und fehlt dem VfB daher im nächsten Spiel gegen Mainz.

Der Star des Spiels: Marco Reus (BVB)

Besonders viel wollte dem Dortmunder Kapitän nicht gelingen, mit einem Freistoß scheiterte er früh knapp. Doch Reus erzielte das wichtige Siegtor, das den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzte und wurde somit der Matchwinner.

Der Flop des Spiels: Julian Brandt (BVB)

Bemüht, aber wenig durchschlagskräftig und mit den meisten Ballverlusten aller Feldspieler (19).

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Der 36-Jährige hatte mit der fairen Partie keine Probleme. Bei den persönlichen Strafen fehlerfrei. Hätte das Handspiel von Mavropanos im Duell mit Bellingham ahnden und dem BVB einen Freistoß aussprechen müssen (19.).