BVB - Jadon Sancho: Das Bayern-Spiel als Bestätigung - warum es noch nicht seine Saison ist

Es ist noch nicht die Saison des Jadon Sancho beim BVB. Auch bei der 2:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern zeigte der in der zurückliegenden Spielzeit so wichtige Offensivspieler eine durchwachsene Leistung. Die Dortmunder Verantwortlichen nehmen an, dass sein kleines Tief mit den Turbulenzen um seine nicht zustande gekommene Rückkehr nach England zusammenhängt.

Kurz vor dem Anpfiff redete Lucien Favre noch einmal eindringlich auf Jadon Sancho ein. Seinen Handzeichen zufolge gab der Dortmunder Trainer dem 20-jährigen Engländer letzte taktische Anweisungen mit auf den Weg.

Keine Überraschung: Sancho war in der jüngeren Vergangenheit häufiger nachgesagt worden, zu wenig mit nach hinten zu arbeiten. Davon wollte Favre im Klassiker gegen den FC Bayern nichts sehen. Sollte er auch nicht.

Der rechte offensive Mittelfeldspieler machte im neu etablierten 4-2-3-1 des BVB überraschend viele Wege nach hinten, um den weniger schnellen Thomas Meunier gegen die schnellen Serge Gnabry und Lucas Hernandez zu unterstützen.

BVB - FC Bayern München: Die Einzelkritik zum Topspiel © imago images / Poolfoto 1/29 Der FC Bayern München hat sich im Klassiker gegen den BVB mit 3:2 durchgesetzt. Welche Spieler überzeugten? Welche Spieler enttäuschten? Die Einzelkritik. © getty 2/29 BORUSSIA DORTMUND - ROMAN BÜRKI: Alle drei Gegentore waren entscheidend abgefälscht. Insofern konnte man dem Schweizer Schlussmann an diesem Abend keinen Vorwurf machen. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 3/29 THOMAS MEUNIER: Wie so oft in seinen ersten Monaten beim BVB extrem überfordert. Ließ sich mehrmals von Gnabry den Schneid abkaufen und trug auch im Spiel nach vorne wenig Produktives bei. Note: 4,5. © imago images / Revierfoto 4/29 MATS HUMMELS: Verlor das Kopfballduell mit Lewandowski vor dem zweiten Bayern-Tor. Machte ansonsten ein solides Spiel in der Innenverteidigung des BVB. Note: 3,5. © getty 5/29 MANUEL AKANJI: Stand in einigen Situationen zu weit von seinen Gegenspielern entfernt, vermochte auch das Tor von Sane im Eins-gegen-Eins mit dem deutschen Nationalspieler nicht zu verhindern. Mit dem Ball am Fuß spielte Akanji aber souverän. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 6/29 RAPHAEL GUERREIRO: Der beste Spieler aufseiten der Favre-Mannschaft. Defensiv ohne Fehl und Tadel, offensiv wichtig: Der Portugiese bereitete beide Treffer vor. Besonders ansehnlich: seine perfekt getimte Chipvorlage zum 2:3. Note: 2. © imago images / Poolfoto 7/29 AXEL WITSEL: Zu Beginn ein wenig überfordert mit dem Pressing des FCB. Arbeitete sich aber immer besser ins Spiel und beendete es mit der besten Zweikampfquote aufseiten des BVB (61,5 Prozent). Note: 3. © imago images / Revierfoto 8/29 THOMAS DELANEY (bis 60.): Verschuldete den unnötigen Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, den Alaba zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzte. Ansonsten stopfte der Däne aber viele Lücken und punktete mit robuster Zweikampfführung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 9/29 JADON SANCHO (bis 69.): Arbeitete ordentlich nach hinten. Fiel im Spiel nach vorne bis auf einen tollen Steckpass für Haaland, den der Norweger allerdings nicht in ein Tor umwandelte, aber kaum auf. Es ist noch nicht Sanchos Saison. Note: 4. © imago images / Poolfoto 10/29 MARCO REUS: War sehr bemüht, hatte in Hälfte eins aber bis auf sein Tor wenig Bindung zum Spiel. Besser wurde es nach dem Seitenwechsel. Reus vergab jedoch kurz vor Spielende die Großchance zum 3:3. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 11/29 GIOVANNI REYNA (bis 69.): Ein durchwachsener Auftritt vom sonst so auffälligen Dortmunder Shootingstar. Traute sich gegen Sarr wenig zu und entwickelte selten Durchschlagskraft. Seine Auswechslung nach 69 Minuten kam eigentlich zu spät. Note: 4. © imago images / Poolfoto 12/29 ERLING HAALAND: Licht und Schatten. Wie immer energisch, wie immer bemüht. Mutierte über weite Strecken des Spiels aber zum Chancentod. Sein Treffer zum 2:3 konnte sich immerhin sehen lassen. Note: 4. © imago images / Revierfoto 13/29 EINWECHSELSPIELER - JUDE BELLINGHAM (ab 60.): Ersetze Delaney nach einer guten Stunde, um dem BVB-Spiel eine kreativere Note zu verleihen. Konnte sich aber kaum nennenswert in Szene setzen. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 14/29 JULIAN BRANDT (ab 69.): Kam für den unauffälligen Reyna. Für eine nennenswerte Aktion reichte es in knapp 25 Minuten für den Nationalspieler aber auch nicht. Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 15/29 THORGAN HAZARD (ab 69.): Wie Brandt sollte Hazard in der Schlussphase für Wirbel sorgen. Das gelang aber auch dem Belgier, der nur zwölf Pässe spielte, nicht wirklich. Ohne Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 16/29 FC BAYERN - MANUEL NEUER: Sah sich einige Male mit gefährlichen Abschlusssituationen der Dortmunder konfrontiert und musste im zweiten Durchgang mehrfach zupacken. Souverän, bei beiden Gegentoren völlig chancenlos. Note: 3. © imago images / Poolfoto 17/29 BOUNA SARR: Der Pavard-Ersatz verbuchte viele Ballaktionen, war aber in der Defensive nicht immer sattelfest. Das 0:1 fiel über seine Seite, außerdem ermöglichte er eine gute Reyna-Chance. Note: 4. © getty 18/29 JEROME BOATENG (bis 69.): Bekam es häufig mit BVB-Urgewalt Haaland zu tun und hatte in einigen Laufduellen das Nachsehen gegen den Norweger. Boatengs Glück: Haaland nutzte seinen Vorteil zunächst nicht. Wurde von Martinez ersetzt. Note: 4. © getty 19/29 DAVID ALABA: Hinten teilweise mit Problemen, wenn Dortmund die Kugel hinter die Kette brachte (so auch beim 2:3). Vorne zeigte der Österreicher aber seine Freistoß-Klasse, als er eine tolle Variante im Kasten der Hausherren unterbrachte. Note: 3,5. © getty 20/29 LUCAS HERNANDEZ: Wartete mit der besten Zweikampfquote (66,7 Prozent) der Bayern auf und stellte Sancho weitestgehend kalt. Außerdem immer wieder mit beeindruckenden Vorstößen. Bereitete das 2:1 stark vor. Note: 2. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH (bis 36.): Ein ordentlicher Auftritt des Nationalspielers, ehe Kimmich nach einem Zweikampf mit Haaland liegen blieb und die Bayern schockte. Musste von zwei Medizinern gestützt das Feld verlassen. Note: 3. © imago images / Poolfoto 22/29 LEON GORETZKA: Zweikampfstark, konzentriert und gut organisiert. Der Junge aus dem Revier wusste in der Nähe seiner Heimatstadt Bochum wieder einmal zu gefallen. Note: 2,5. © getty 23/29 SERGE GNABRY: Hatte nach wenigen Sekunden die Chance zur Führung, überließ die Kugel aber unfreiwillig Lewandowski. Bereitete das aberkannte 1:0 vor und ging ein ums andere Mal erfolgreich ins Eins-gegen-Eins. Note: 3. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Emsig wie immer, nur diesmal ohne Durchschlagskraft. Müller führte die meisten Zweikämpfe, verlor aber zwei Drittel selbiger. Note: 4. © imago images / Poolfoto 25/29 KINGSLEY COMAN (bis 69.): Der Franzose hätte beinahe auf 3:1 gestellt, sein Abschluss küsste aber den Pfosten. Ansonsten etwas unauffälliger als sein Pendant Gnabry. Hatte nach 69 Minuten Feierabend. Note: 3,5. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Gleich zwei seiner Treffer wurden aberkannt. Dennoch avancierte Lewandowski zum entscheidenden Mann. Brachte die Bayern mit einem herausragenden Kopfball in Front und bereitete das 3:1 vor. Note: 2. © getty 27/29 EINWECHSELSPIELER - CORENTIN TOLISSO (ab 36.): Ersetzte den verletzten Kimmich. Hatte durchaus schon bessere Auftritte im Bayern-Dress. Gewann nur eines seiner sieben Duelle und hatte bisweilen Streuung in seinen Pässen. Note: 4. © getty 28/29 LEROY SANE (ab 69.): Zunächst auf der Bank, zeigte Sane nach Einwechslung seine Klasse, als er eine schöne Einzelaktion zum 3:1 abschloss. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 29/29 JAVI MARTINEZ (ab 69.): Musste für Boateng in der Innenverteidigung ran. Mauserte sich zum Fels in der Brandung und räumte einige hohe Bälle ab. Note: 2,5.

Sancho gegen Bayern: Defensiv bemüht, offensiv unauffällig

Das funktionierte über weite Strecken mehr als ordentlich. Beim Treffer zum 1:2 kurz nach der Halbzeit konnte der abermals zurückgeeilte Sancho allerdings auch nichts mehr machen: Zu gut war die Flanke von Hernandez in den Sechzehner, zu gut der Laufweg von Robert Lewandowski, der Mats Hummels entwischte und Roman Bürki per Kopf bezwang.

Gänzlich zufrieden konnte Favre trotzdem nicht sein, als er Sancho gute 20 Minuten später vom Platz nahm. Dafür war mit dem Ball am Fuß zu wenig von seinem wichtigsten Offensivspieler neben Erling Haaland gekommen. Sancho war der Körperlichkeit der Münchner nicht gewachsen, er gewann nur knapp 28 Prozent der 18 Zweikämpfe, die er bestritt, und produzierte 13 Ballverluste.

Sancho bisher nur mit fünf Torbeteiligungen für den BVB

Nun bleiben auf Dribblings spezialisierte Akteure wie er im Eins-gegen-Eins hin und wieder hängen, gerade gegen Zweikampfexperten wie Sanchos direkten Gegenspieler Hernandez. Mit lediglich einer Torschussvorlage hatte Sancho für Sancho-Verhältnisse aber einen äußerst geringen Einfluss auf das BVB-Spiel. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Sancho - das bestätigte seine Leistung gegen die Bayern - ist ein gutes Stück von seiner Bestform der vergangenen Spielzeit entfernt.

In dieser waren ihm in 44 Einsätzen 40 Scorerpunkte (20 Tore, 20 Vorlagen) gelungen. In der bisherigen Spielzeit stehen nach neun Partien nur zwei Treffer und drei Vorlagen zu Buche. Gewiss keine schlechte Ausbeute. Doch große Taten in der Vergangenheit verpflichten nun einmal zu großen Taten in der Gegenwart.

BVB-Boss Watzke versichert: "Sancho ist im Kommen"

Dessen sind sich auch die Verantwortlichen beim BVB bewusst, die Druck von Sancho nehmen wollen. "Er ist im Kommen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Vorfeld des Bayern-Spiels bei Sky. Sancho wirke aktuell wieder "deutlich freier und konzentrierter", nachdem sich die ständigen Abwerbungsversuche von Manchester United bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober hingezogen und so für reichlich Wirbel gesorgt hatten.

"Er hatte eine Phase, in der er sich sicherlich Gedanken darüber gemacht hat, ob es im Sommer zu einem Wechsel kommen wird oder nicht", sagte auch Sportdirektor Michael Zorc jüngst der Bild-Zeitung. "Ich glaube, dass ihn die permanenten Spekulationen zum Transferende selbstverständlich nicht komplett kalt gelassen haben."

Alles Kopfsache also? Der BVB zumindest braucht schleunigst wieder den Sancho der vergangenen Saison, um an dem neuen alten Spitzenreiter aus München dranzubleiben.

Jadon Sancho: Leistungsdaten der Saison