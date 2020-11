Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:3: FCB gewinnt turbulentes Spitzenspiel - Sorgen um Kimmich

Der FC Bayern München hat am 7. Spieltag der Bundesliga ein turbulentes Spitzenspiel bei Borussia Dortmund gewonnen und somit die Tabellenführung ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick geriet zwar in Rückstand, siegte letztlich aber mit 3:2 (1:1).

"Das Spiel war sensationell gut. Da war enorm viel Qualität auf dem Platz und deshalb war es auf beiden Seiten nicht immer leicht zu verteidigen. Wir haben vor dem Tor effizienter gearbeitet. Der Sieg war mehr als verdient", sagte Flick.

Dortmund-Trainer Favre meinte: "Es war insgesamt ein gutes Spiel, sehr gut für die TV-Zuschauer. Wir hatten so viele Torchancen, das war unglaublich. Insgesamt müssen wir positiv sein, wir haben eine gute Leistung gebracht. Wir hatten so viele Torchancen, es war unglaublich. Aber wir haben drei Tore kassiert und verloren. Es ist schwer zu akzeptieren."

Überschattet wurde das Spiel von einer womöglich schweren Knieverletzung von Joshua Kimmich.

BVB gegen FC Bayern München: Die Stimmen

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Uns hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt vor dem Tor. Alle drei gegnerischen Tore waren abgefälscht. Heute war das Glück nicht auf unserer Seite. Wir hatten viele riesige Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Bayern ist momentan offensiv extrem stark, defensiv aber sehr offen. Es war kein klasse Spiel von uns, aber wir haben gefighted."

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Wir sind marschiert, konnten über 90 Minuten Vollgas geben. Am Ende haben wir das Spiel verdient gewonnen. Solche Siege sind natürlich doppelt wichtig für uns. Wir sind aktuell in einer Spirale, in der es Schlag auf Schlag geht. Da muss man auf der Welle mitschwimmen."

BVB - FC Bayern München: Die Einzelkritik zum Topspiel © imago images / Poolfoto 1/29 Der FC Bayern München hat sich im Klassiker gegen den BVB mit 3:2 durchgesetzt. Welche Spieler überzeugten? Welche Spieler enttäuschten? Die Einzelkritik. © getty 2/29 BORUSSIA DORTMUND - ROMAN BÜRKI: Alle drei Gegentore waren entscheidend abgefälscht. Insofern konnte man dem Schweizer Schlussmann an diesem Abend keinen Vorwurf machen. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 3/29 THOMAS MEUNIER: Wie so oft in seinen ersten Monaten beim BVB extrem überfordert. Ließ sich mehrmals von Gnabry den Schneid abkaufen und trug auch im Spiel nach vorne wenig Produktives bei. Note: 4,5. © imago images / Revierfoto 4/29 MATS HUMMELS: Verlor das Kopfballduell mit Lewandowski vor dem zweiten Bayern-Tor. Machte ansonsten ein solides Spiel in der Innenverteidigung des BVB. Note: 3,5. © getty 5/29 MANUEL AKANJI: Stand in einigen Situationen zu weit von seinen Gegenspielern entfernt, vermochte auch das Tor von Sane im Eins-gegen-Eins mit dem deutschen Nationalspieler nicht zu verhindern. Mit dem Ball am Fuß spielte Akanji aber souverän. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 6/29 RAPHAEL GUERREIRO: Der beste Spieler aufseiten der Favre-Mannschaft. Defensiv ohne Fehl und Tadel, offensiv wichtig: Der Portugiese bereitete beide Treffer vor. Besonders ansehnlich: seine perfekt getimte Chipvorlage zum 2:3. Note: 2. © imago images / Poolfoto 7/29 AXEL WITSEL: Zu Beginn ein wenig überfordert mit dem Pressing des FCB. Arbeitete sich aber immer besser ins Spiel und beendete es mit der besten Zweikampfquote aufseiten des BVB (61,5 Prozent). Note: 3. © imago images / Revierfoto 8/29 THOMAS DELANEY (bis 60.): Verschuldete den unnötigen Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, den Alaba zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzte. Ansonsten stopfte der Däne aber viele Lücken und punktete mit robuster Zweikampfführung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 9/29 JADON SANCHO (bis 69.): Arbeitete ordentlich nach hinten. Fiel im Spiel nach vorne bis auf einen tollen Steckpass für Haaland, den der Norweger allerdings nicht in ein Tor umwandelte, aber kaum auf. Es ist noch nicht Sanchos Saison. Note: 4. © imago images / Poolfoto 10/29 MARCO REUS: War sehr bemüht, hatte in Hälfte eins aber bis auf sein Tor wenig Bindung zum Spiel. Besser wurde es nach dem Seitenwechsel. Reus vergab jedoch kurz vor Spielende die Großchance zum 3:3. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 11/29 GIOVANNI REYNA (bis 69.): Ein durchwachsener Auftritt vom sonst so auffälligen Dortmunder Shootingstar. Traute sich gegen Sarr wenig zu und entwickelte selten Durchschlagskraft. Seine Auswechslung nach 69 Minuten kam eigentlich zu spät. Note: 4. © imago images / Poolfoto 12/29 ERLING HAALAND: Licht und Schatten. Wie immer energisch, wie immer bemüht. Mutierte über weite Strecken des Spiels aber zum Chancentod. Sein Treffer zum 2:3 konnte sich immerhin sehen lassen. Note: 4. © imago images / Revierfoto 13/29 EINWECHSELSPIELER - JUDE BELLINGHAM (ab 60.): Ersetze Delaney nach einer guten Stunde, um dem BVB-Spiel eine kreativere Note zu verleihen. Konnte sich aber kaum nennenswert in Szene setzen. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 14/29 JULIAN BRANDT (ab 69.): Kam für den unauffälligen Reyna. Für eine nennenswerte Aktion reichte es in knapp 25 Minuten für den Nationalspieler aber auch nicht. Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 15/29 THORGAN HAZARD (ab 69.): Wie Brandt sollte Hazard in der Schlussphase für Wirbel sorgen. Das gelang aber auch dem Belgier, der nur zwölf Pässe spielte, nicht wirklich. Ohne Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 16/29 FC BAYERN - MANUEL NEUER: Sah sich einige Male mit gefährlichen Abschlusssituationen der Dortmunder konfrontiert und musste im zweiten Durchgang mehrfach zupacken. Souverän, bei beiden Gegentoren völlig chancenlos. Note: 3. © imago images / Poolfoto 17/29 BOUNA SARR: Der Pavard-Ersatz verbuchte viele Ballaktionen, war aber in der Defensive nicht immer sattelfest. Das 0:1 fiel über seine Seite, außerdem ermöglichte er eine gute Reyna-Chance. Note: 4. © getty 18/29 JEROME BOATENG (bis 69.): Bekam es häufig mit BVB-Urgewalt Haaland zu tun und hatte in einigen Laufduellen das Nachsehen gegen den Norweger. Boatengs Glück: Haaland nutzte seinen Vorteil zunächst nicht. Wurde von Martinez ersetzt. Note: 4. © getty 19/29 DAVID ALABA: Hinten teilweise mit Problemen, wenn Dortmund die Kugel hinter die Kette brachte (so auch beim 2:3). Vorne zeigte der Österreicher aber seine Freistoß-Klasse, als er eine tolle Variante im Kasten der Hausherren unterbrachte. Note: 3,5. © getty 20/29 LUCAS HERNANDEZ: Wartete mit der besten Zweikampfquote (66,7 Prozent) der Bayern auf und stellte Sancho weitestgehend kalt. Außerdem immer wieder mit beeindruckenden Vorstößen. Bereitete das 2:1 stark vor. Note: 2. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH (bis 36.): Ein ordentlicher Auftritt des Nationalspielers, ehe Kimmich nach einem Zweikampf mit Haaland liegen blieb und die Bayern schockte. Musste von zwei Medizinern gestützt das Feld verlassen. Note: 3. © imago images / Poolfoto 22/29 LEON GORETZKA: Zweikampfstark, konzentriert und gut organisiert. Der Junge aus dem Revier wusste in der Nähe seiner Heimatstadt Bochum wieder einmal zu gefallen. Note: 2,5. © getty 23/29 SERGE GNABRY: Hatte nach wenigen Sekunden die Chance zur Führung, überließ die Kugel aber unfreiwillig Lewandowski. Bereitete das aberkannte 1:0 vor und ging ein ums andere Mal erfolgreich ins Eins-gegen-Eins. Note: 3. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Emsig wie immer, nur diesmal ohne Durchschlagskraft. Müller führte die meisten Zweikämpfe, verlor aber zwei Drittel selbiger. Note: 4. © imago images / Poolfoto 25/29 KINGSLEY COMAN (bis 69.): Der Franzose hätte beinahe auf 3:1 gestellt, sein Abschluss küsste aber den Pfosten. Ansonsten etwas unauffälliger als sein Pendant Gnabry. Hatte nach 69 Minuten Feierabend. Note: 3,5. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Gleich zwei seiner Treffer wurden aberkannt. Dennoch avancierte Lewandowski zum entscheidenden Mann. Brachte die Bayern mit einem herausragenden Kopfball in Front und bereitete das 3:1 vor. Note: 2. © getty 27/29 EINWECHSELSPIELER - CORENTIN TOLISSO (ab 36.): Ersetzte den verletzten Kimmich. Hatte durchaus schon bessere Auftritte im Bayern-Dress. Gewann nur eines seiner sieben Duelle und hatte bisweilen Streuung in seinen Pässen. Note: 4. © getty 28/29 LEROY SANE (ab 69.): Zunächst auf der Bank, zeigte Sane nach Einwechslung seine Klasse, als er eine schöne Einzelaktion zum 3:1 abschloss. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 29/29 JAVI MARTINEZ (ab 69.): Musste für Boateng in der Innenverteidigung ran. Mauserte sich zum Fels in der Brandung und räumte einige hohe Bälle ab. Note: 2,5.

BVB gegen FC Bayern München: Die Analyse

Flick ersetzte den angeschlagenen und zuletzt schwachen Pavard durch Sarr und beorderte den widergenesenen Goretzka für Tolisso in die Startelf. Die somit auf zwei Positionen veränderte Mannschaft begann äußerst dominant, presste hoch und kombinierte teilweise sehr ansehnlich. Die erste gute Chance vergab Lewandowski in der 1., in der 14. scheiterte Goretzka am stark reagierenden Dortmund-Keeper Bürki.

Beim BVB kehrten Hummels, Reus und Sancho in die Startelf zurück. Favre ließ seine Mannschaft im 4-4-2 verteidigen und im 4-2-3-1 angreifen. Nach Ballgewinn schaltete Dortmund meist schnell um und versuchte, das Mittelfeld mit hohen Bällen zu überbrücken. Der FC Bayern hatte damit zwar Probleme, wurde aber nicht bestraft, weil die finalen Pässe und Abschlüsse Dortmunds zu ungenau blieben. Die vielversprechendste Konterchance vergab Haaland in der 21.

Drei Minuten später traf Lewandowski zur vermeintlichen Führung des FC Bayern, der Treffer wurde wegen einer ganz knappen Abseitsstellung aber wohl zurecht zurückgenommen. Im Anschluss befreite sich Dortmund immer seltener, die Dichte an Strafraumszenen des FC Bayern wurde höher.

Ein kleiner Bruch im Spiel des FC Bayern erfolgte in der 34., als Kimmich bei einem Zweikampf mit Haaland zu Boden ging. Mit Tränen in den Augen und Verdacht auf eine Verletzung im linken Knie humpelte er vom Platz. Für ihn kam Tolisso. Dortmund wurde daraufhin etwas aktiver und belohnte sich durch Reus, der in der 45. das 1:0 erzielte.

Die Reaktion des FC Bayern folgte aber prompt: Alaba, dessen unklare Zukunft den Klub seit Tagen beschäftigt und vom Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge vor dem Spiel erneut thematisiert wurde, traf per Freistoß zum Ausgleich (45.+4). Meunier hatte den Schuss noch leicht abgefälscht.

BVB gegen den FC Bayern München: Die Netzreaktionen zum Bundesliga-Topspiel © Friedemann Vogel - Pool/Getty Images 1/11 Gegen den FC Bayern war trotz VAR, der Kimmich-Verletzung und einer Urgewalt namens Haaland wieder kein Kraut gewachsen. Das hatte auch mit Robert "Barney Gumble" Lewandowski zu tun. Die Netzreaktionen zum Bundesliga-Topspiel. © Twitter 2/11 Benni Zander (Sportkommentator- und moderator bei MagentaSport, DAZN, Amazon Music) © Twitter 3/11 Justin Kraft (Freier Journalist und Autor) © Twitter 4/11 Stefan Rommel (Sportjournalist und -autor) © Twitter 5/11 Max Fritzsching (Autor und Moderator bei FUMS) © Twitter 6/11 Thomas Nowag (Sportredakteur beim Sport Informations Dienst) © imago images 7/11 Borussia Dortmund (Offizieller Twitter-Account) kommentiert die vom VAR ermittelte Abseitsstellung von Robert Lewandowski in der 24. Minute vor seinem vermeintlichen 1:0 mit einem Bild von Manuel Neuers legendärem Reklamier-Arm. © Twitter 8/11 Der Twitter-Account Krotka Pilka kommentiert Lewandowskis Treffer zum 2:1 in der 48. Minute. © Twitter 9/11 Ilja Behnisch (Sportjournalist bei 11Freunde) kommentiert das Abwehrverhalten von Mats Hummels, der gegen Lewandowski das Kopfballduell vor dem 1:2 verlor. © Twitter 10/11 Stefan Döring (Sportredakteur für den Sportbuzzer) © Twitter 11/11 Florian Schmidt-Sommerfeld (Kommentator bei Sky Sport)

Nach dem Seitenwechsel vergab Haaland erst eine herausragende Chance zur Dortmunder Führung (47.), ehe sich Lewandowski auf der anderen Seite im Kopfballduell mit Hummels durchsetzte und das 2:1 für den FC Bayern erzielte (48.). Kurz darauf scheiterte Coman mit einem Schuss am Aluminium.

Dortmund wankte nur kurz, griff bald wieder geordnet an und kam zu einigen (ungenutzten) Chancen. Der FC Bayern zog sich unterdessen etwas zurück und presste nicht mehr so intensiv wie noch über weite Strecken der ersten Halbzeit.

Favre wechselte Bellingham, Brandt und Hazard ein, die dem Spiel jedoch keine entscheidenden Impulse mehr gaben. Ganz anders Flicks Joker Sane, der in der 80. einen Konter vollendete und somit für die vermeintliche Entscheidung sorgte. Kurz darauf aber veredelte Haaland ein geniales Zuspiel von Guerreiro zum 3:2 (83.).

Es folgte eine spannende Schlussphase: Dortmund griff wütend, jedoch vergeblich an. Ins Tor traf nur Lewandowski, der zuvor aber erneut knapp im Abseits gestanden war (90.+3). Das vermeintliche 4:2 zählte nicht, dann war Schluss.

BVB - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney (60. Bellingham) - Sancho (69. Hazard), Reus, Reyna (69. Brandt) - Haaland.

FC Bayern: Neuer - Sarr, Boateng (69. Martinez), Alaba, Hernandez - Kimmich (36. Tolisso), Goretzka - Coman (69. Leroy Sane), Thomas Müller, Gnabry - Lewandowski.

Die Daten des Spiels BVB gegen FC Bayern München

Tore: 1:0 Reus (45.), 1:1 Alaba (45.+4), 1:2 Lewandowski (48.), 1:3 Sane (80.), 2:3 Haaland (83.)

Lewandowski absolvierte sein 300. Pflichtspiel für den FC Bayern und erzielte dabei sein 259. Pflichtspieltor.

Im 31. Bundesligaspiel unter Flick erzielte der FC Bayern das 100. Tor. Kein anderer Trainer knackte diese Marke so früh.

Dortmund kassierte innerhalb von vier Spielminuten so viele Gegentore (zwei) wie zuvor an den ersten sechs Spieltagen insgesamt.

Dortmund kassierte nach zuletzt vier Weißen Westen in Folge (Rekord unter Favre) und 441 Minuten ohne Gegentreffer wieder ein Gegentor in der Bundesliga.

Alaba feierte seinen 200. Sieg in der Bundesliga und benötigte dafür nur 272 Einsätze - weniger als jeder andere Spieler.

Der Star des Spiels: Lucas Hernandez (FC Bayern)

Hernandez verteidigte links hinten äußerst konsequent und aggressiv, gewann knapp 67 Prozent seiner Zweikämpfe und 75 Prozent seiner Luftzweikämpfe. Sein Gegenspieler Sancho kam nicht zur Entfaltung und wurde Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Mit einer tadellosen Flanke bereitete Hernandez Lewandowskis Treffer zum 2:1 vor.

Der Flop des Spiels: Thomas Meunier (BVB)

Beim 1:1 fälschte Meunier Alabas Schuss entscheidend ab, vor dem 1:2 attackierte er Flankengeber Hernandez nicht aggressiv genug und auch am letztlich nicht gegebenen Treffer von Lewandowski hätte er eine Mitschuld gehabt. Im Offensivspiel setzte Meunier keine Akzente, spielte etliche Fehlpässe und verzeichnete die meisten Ballverluste auf Seiten Dortmunds.

Der Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Gräfe leitete das Spiel gut und blieb ohne nennenswerte Fehler. Lewandowskis vermeintliche Treffer zum 1:0 und 4:2 gab er zunächst, nahm sie nach Rücksprache mit dem VAR wegen wohl knappen Abseitsstellungen aber wieder zurück.